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Επίσκεψη 50 Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων στον Λιμένα Ελευσίνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EXCEED
Ναυτιλία
15:31 - 30 Οκτ 2025

Επίσκεψη 50 Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων στον Λιμένα Ελευσίνας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EXCEED

Reporter.gr Newsroom
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  Η συν-διοργάνωση Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και HELMEPA ανέδειξε την σύνδεση ναυτιλίας, πράσινης μετάβασης και επαγγελματικής κατάρτισης μέσα από καλές πρακτικές και καινοτόμες ιδέες.

Πενήντα Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες υποδέχθηκε ο Λιμένας Ελευσίνας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου EXCEED, που στοχεύει στην ενίσχυση των Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας (Centres of Vocational Excellence – CoVEs) και στη διασύνδεση εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας μέσα από καινοτόμα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 και συνδιοργανώθηκε από τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) Α.Ε. και τη HELMEPA, σηματοδοτώντας μια γόνιμη σύμπραξη μεταξύ λιμενικής ανάπτυξης, ναυτιλίας και πράσινης τεχνολογίας.

Έμφαση στην πράσινη μετάβαση και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Στον χαιρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. Α.Ε., κ. Απόστολος Καμαρινάκης, παρουσίασε το σημαντικό έργο απομάκρυνσης ναυαγίων και επικίνδυνων πλοίων από τη θαλάσσια ζώνη του Λιμένα Ελευσίνας — μια εμβληματική πρωτοβουλία, που αναβαθμίζει περιβαλλοντικά και λειτουργικά τον κόλπο της Ελευσίνας και το παράκτιο μέτωπο της πόλης.

Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν θαλάσσια περιήγηση στις λιμενικές εγκαταστάσεις, αποκτώντας άμεση εικόνα του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ναυαγίων και της αναγκαιότητας συντονισμένης δράσης για την απομάκρυνσή τους.

Παρουσιάσεις – Διάλογος – Ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Στην αίθουσα του Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Ελευσίνας, ακολούθησε σειρά θεματικών παρουσιάσεων και συζήτηση γύρω από τη ναυτιλιακή καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και την μεταφορά τεχνογνωσίας.

Παρουσιάστηκαν τα παρακάτω θέματα:

- «Οι προοπτικές της προσθετικής κατασκευής στη ναυτιλία» – Δρ. Δημήτριος Αρμένης (ABS Technology)

- «Η καινοτομία στον ναυτιλιακό εξοπλισμό και η συμβολή του ελληνικού cluster» – Χρήστος Παπάκης (HEMEXPO)

- «Τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) στη ναυτιλία» – Alberto Di Cecio (ERMA FIRST)

- «Το θεσμικό πλαίσιο απανθρακοποίησης της ναυτιλίας» – Βέρα Αλεξανδροπούλου (Ίδρυμα ΘΑΛΑΣΣΑ / VA Law Greece)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η παρουσίαση του έργου METAVASEA, που συντονίζει η HELMEPA σε συνεργασία με 18 άλλους συνεργαζόμενους εταίρους, από τους Κωνσταντίνο Τριανταφύλλου και Φρόσω Δημητρακοπούλου. Στοχεύοντας στην ανθρωποκεντρική πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Ανατολική Μεσόγειο, το έργο έχει ήδη εκπαιδεύσει 2.200 ναυτικούς και στελέχη διαχειριστριών εταιρειών και λιμένων, συμβάλλοντας έμπρακτα στην ενδυνάμωση τους με νέες δεξιότητες.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη προβολή του νέου βίντεο του έργου METAVASEA στα μέλη του Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Ελευσίνας, την οποία προλόγισε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Άγγελος Κυρατζής.

Η Ελευσίνα ως παράδειγμα μετάβασης

Επίσης, έγινε παρουσίαση με θέμα «Η Μεταμόρφωση της Ελευσίνας: Μυστήρια της Μετάβασης» από τις Χρύσα Μαρτίνη και Μαρία Παούρη (Ελευσίς 2023-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης), που ανέδειξε τον πολιτιστικό και βιομηχανικό μετασχηματισμό της πόλης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος “2023 Ελευσίς – Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης” και του Δήμου Ελευσίνας.

Το έργο EXCEED

Το EXCEED αποτελεί ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο που δημιουργεί δίκτυο Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας σε πέντε χώρες, στον τομέα της προηγμένης μεταποίησης (advanced manufacturing). Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, την ανανέωση προγραμμάτων σπουδών και τη διάδοση της καινοτομίας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η HELMEPA, σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά” του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συμμετέχει στην ίδρυση του Κέντρου Επαγγελματικής Αριστείας για τη Ναυτιλία (Shipping CoVE) σε Πειραιά και Ελευσίνα, δημιουργώντας μια «γέφυρα» μεταξύ επαγγελματικής εκπαίδευσης και ναυτιλιακής βιομηχανίας, με επίκεντρο την καινοτομία, την πράσινη μετάβαση και την αναβάθμιση δεξιοτήτων.

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