Μητροπολιτικό κολλέγιο: Παροχή υποτροφίας για Πλοιάρχους του Εμπορικού Ναυτικού
17:50 - 06 Νοε 2025

Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο της στρατηγικής του συνεργασίας με την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΠΕΝ), ανακοινώνει την προσφορά μιας (1) υποτροφίας αξίας €8.500, για σπουδές στο αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλιακή Διοίκηση (MSc International Maritime Business). Η υποτροφία απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη της ΠΕΠΕΝ που επιθυμούν να ενισχύσουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και να αποκτήσουν εφόδια για ηγετικές θέσεις στον παγκόσμιο ναυτιλιακό κλάδο.

Το πρόγραμμα MSc International Maritime Business υλοποιείται σε συνεργασία με το παγκοσμίου φήμης Warsash Maritime School του Southampton Solent University και έχει σχεδιαστεί για να εφοδιάσει τους επαγγελματίες της θάλασσας με σύγχρονες δεξιότητες στη διοίκηση, τα οικονομικά και τη στρατηγική των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Με ιστορία από το 1982, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο είναι σήμερα είναι το μεγαλύτερο Κολλέγιο Πανεπιστημιακών Σπουδών και ο μεγαλύτερος πάροχος Βρετανικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Η Ναυτική Ακαδημία του Μητροπολιτικού Κολλεγίου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα Ναυτικής και Ναυτιλιακής Εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη και προσφέρει προγράμματα σπουδών που επικεντρώνονται σε δεξιότητες που έχει ανάγκη η ναυτιλιακή αγορά εργασίας, ενισχύοντας τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων. Οι εγκαταστάσεις της στον Πειραιά και τα προγράμματα σπουδών της ενισχύουν καθοριστικά τις προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων.

Πληροφορίες Προγράμματος

Πρόγραμμα: MSc International Maritime Business

Διάρκεια: 1 έτος (πλήρους φοίτησης) ή 2 έτη (μερικής φοίτησης)

Γλώσσα: Αγγλική

Έναρξη: Ιανουάριος 2026 / Οκτώβριος 2026

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Πτυχίο Πλοιάρχου Α’ ή Β΄ τάξης

Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (IELTS 6.5 ή αντίστοιχο)

Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

Υποβολή Αιτήσεων & Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής και το πρόγραμμα σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το https://www.mitropolitiko.edu.gr/news/ypotrofia-gia-melh-panellinias-enwsis-ploiarxwn-emporikou-nautikou/.

