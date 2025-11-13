Εύθραυστη εκεχειρία στην Ερυθρά Θάλασσα – Ανακούφιση για τη ναυτιλία αλλά με πολλά ερωτηματικά
Ναυτιλία
08:26 - 13 Νοε 2025

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Η ανακοίνωση των Χούθι για αναστολή των επιχειρήσεων στη Ερυθρά Θάλασσα έφερε προσωρινή ανακούφιση στη διεθνή ναυτιλία, μετά από σχεδόν δύο χρόνια επιθέσεων σε εμπορικά πλοία. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιστροφή στην κανονικότητα είναι μακριά, καθώς η κατάσταση παραμένει εύθραυστη και υπό όρους.

Η απόφαση έγινε γνωστή μέσω επιστολής του νέου αρχηγού του στρατού των Χούθι, Γιούσεφ Χασάν Αλ Μαντάνι, προς τη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, στον απόηχο της εύθραυστης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο. Αν και η ενέργεια δείχνει πρόθεση τερματισμού της ναυτικής πολιορκίας των ισραηλινών λιμανιών, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από την Τεχεράνη ή τη διεθνή κοινότητα.

Ο Peter Sand, επικεφαλής αναλυτής της Xeneta, υπογράμμισε ότι η ανακοίνωση δεν αρκεί για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη.

«Δεν μπορεί κανείς να βασιστεί στη δήλωση μιας ένοπλης οργάνωσης για την ασφάλεια πληρωμάτων και φορτίων. Οι ναυτιλιακές και κυρίως οι ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζονται σαφή και διαρκή εγγύηση ασφάλειας», τόνισε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Xeneta, οι παρακάμψεις μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας εξακολουθούν να απορροφούν περίπου 2 εκατομμύρια TEU από τη διεθνή χωρητικότητα, μειώνοντας την παγκόσμια δυναμικότητα κατά 8%. Μια μαζική επιστροφή στην Ερυθρά Θάλασσα θα απελευθέρωνε απότομα μεγάλο αριθμό πλοίων, πιέζοντας τους ναύλους ακόμη χαμηλότερα.

Οι μέσες spot ναύλες από την Άπω Ανατολή προς Ευρώπη, Μεσόγειο και Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ έχουν ήδη μειωθεί πάνω από 50% από την αρχή του 2025, καθώς η αγορά προσπαθεί να απορροφήσει την υπερπροσφορά χωρητικότητας. Η Drewry World Container Index κατέγραψε αύξηση 8% την περασμένη εβδομάδα, ωστόσο οι προβλέψεις δείχνουν νέα υποχώρηση τους επόμενους μήνες.

Ο Martin Kelly, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της EOS Risk Group, προειδοποίησε ότι η αναστολή δεν ισοδυναμεί με ασφάλεια: «Ο κίνδυνος επιθέσεων από τους Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν έχει μειωθεί, αλλά δεν έχει εκλείψει. Διατηρούν την ικανότητα να εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους, drones ή μη επανδρωμένα σκάφη.»

Η επιστολή του Αλ Μαντάνι αναφέρει ρητά ότι οι επιθέσεις θα ξαναρχίσουν εάν το Ισραήλ επαναλάβει στρατιωτικές ενέργειες στη Γάζα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης επανέναρξης της κρίσης. Από το 2023, οι Χούθι έχουν επιτεθεί σε περισσότερα από 100 εμπορικά πλοία, βυθίζοντας τέσσερα και σκοτώνοντας τουλάχιστον οκτώ ναυτικούς.

Παρά τις επιφυλάξεις, η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ καταγράφει σημαντική αύξηση διελεύσεων. Μόνο τον Οκτώβριο πέρασαν 229 πλοία, αριθμός-ρεκόρ από την έναρξη της κρίσης. Η CMA CGM ήταν η πρώτη μεγάλη εταιρεία που επέστρεψε στη διαδρομή, με το CMA CGM Benjamin Franklin, μεταφορικής ικανότητας 17.859 εμπορευματοκιβωτίων, να γίνεται το μεγαλύτερο πλοίο που διέσχισε τη Διώρυγα από το 2023.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική στη Διώρυγα του Σουέζ», δήλωσε ο CEO της CMA CGM, Ταρίκ Ζαγκλούλ, εκφράζοντας εμπιστοσύνη στο μέλλον της οδού.

Παρά τα θετικά σημάδια, οι ασφάλειες παραμένουν πανάκριβες, αποτρέποντας πολλές ναυτιλιακές από την άμεση επιστροφή στη διαδρομή μέσω της Ερυθράς Θάλασσας. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά κινδυνεύει να εισέλθει σε ζημιογόνα πορεία το 2026, με τους ναύλους να ενδέχεται να μειωθούν έως και 25% παγκοσμίως, ακόμη κι αν δεν υπάρξει νέα κρίση.

Ο Martin Kelly καλεί τους πλοιοκτήτες να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο σε «καταστολή, αλλά όχι εξαλείψιμο», ειδικά για πλοία με δυτικές ή ισραηλινές συνδέσεις. Καθώς καμία δυτική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα την αναστολή, ο κλάδος παραμένει σε αναμονή, με τα βλέμματα στραμμένα σε μια περιοχή που εξακολουθεί να καθορίζει τη ροή του παγκόσμιου εμπορίου.

Έληξε το μεγαλύτερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ - Τι προβλέπει η συμφωνία

Volkswagen Group και Rivian: η κοινοπραξία προχωρά με ισχυρό ρυθμό και ξεκάθαρη τεχνολογική κατεύθυνση

Wall Street: Έκλεψε την παράσταση ο Dow Jones – «Έσπασε» το φράγμα των 48.000 μονάδων για πρώτη φορά

Αλ Σάρα… απολογητής του εαυτού του στην WP: Ποτέ δεν προκάλεσα το θάνατο αθώων

Μαρινάκης: Σφοδρή αντίδραση στις δηλώσεις Ανδρουλάκη για «εγκλήματα τιμής»

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

