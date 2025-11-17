ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελλάδα - ΗΠΑ - Ουκρανία: Η νέα τριγωνική συμφωνία που ανεβάζει τον ελληνόκτητο στόλο LNG επίπεδο
Ναυτιλία
07:47 - 17 Νοε 2025

Ελλάδα - ΗΠΑ - Ουκρανία: Η νέα τριγωνική συμφωνία που ανεβάζει τον ελληνόκτητο στόλο LNG επίπεδο

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η διπλή εξέλιξη των τελευταίων ημερών, η 20ετής συμφωνία Ελλάδας–ΗΠΑ για προμήθεια αμερικανικού LNG και η νέα συμφωνία Μητσοτάκη–Ζελένσκι για ενίσχυση της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ουκρανίας μέσω ελληνικών υποδομών, δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο που αφορά άμεσα τον ελληνόκτητο στόλο LNG. 

Για πρώτη φορά, οι ροές αμερικανικού φυσικού αερίου προς Ευρώπη και Βορειοανατολική Ευρώπη «κουμπώνουν» θεσμικά με τη διαμετακόμιση μέσω Ελλάδας, κάτι που ανεβάζει τις ανάγκες μεταφοράς και, άρα, τον ρόλο των ελληνικών πλοίων.

Η συμφωνία με τις ΗΠΑ εξασφαλίζει σταθερό όγκο LNG από το 2030 και μετά, με δυνατότητα κλιμάκωσης. Η συμφωνία Αθήνας–Κιέβου προσθέτει έναν ακόμη κρίσιμο κρίκο με την Ουκρανία να δεσμεύεται να καλύπτει σημαντικό τμήμα των αναγκών της μέσω του ελληνικού συστήματος (Ρεβυθούσα, FSRU Αλεξανδρούπολης, Κάθετος Διάδρομος).

Το αποτέλεσμα είναι ένα σταθερό και προβλέψιμο «ρεύμα» που πρέπει να εξυπηρετηθεί σε μόνιμη βάση από στόλο υψηλής τεχνολογίας και μεγάλης χωρητικότητας, ακριβώς εκεί όπου οι Έλληνες έχουν πρωταγωνιστική παρουσία.

Οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι διαχείρισης πλοίων, (Maran Gas, Dynagas, GasLog, Capital Gas, Alpha Gas, Thenamaris, Minerva Gas, TEN, Latsco και Chandris Hellas) διαθέτουν από τους νεότερους και πιο αποδοτικούς στόλους διεθνώς, με εκτεταμένα προγράμματα ναυπηγήσεων.

Συγκεκριμένα οι Έλληνες εφοπλιστές διατηρούν σήμερα έναν από τους ισχυρότερους στόλους LNG παγκοσμίως, ελέγχοντας περίπου το 25% της συνολικής διεθνούς χωρητικότητας. Αυτό μεταφράζεται σε περί τα 135 εν ενεργεία LNG carriers, τα οποία αποτελούν τον κορμό των μεταφορών από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη και την Ασία.

Παράλληλα, βρίσκονται σε φάση σημαντικής επέκτασης, καθώς στα orderbook των ναυπηγείων καταγράφονται τουλάχιστον 55 νέα πλοία υπό παραγγελία, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι νέας γενιάς, διπλού καυσίμου και υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Η ενίσχυση των ροών προς Ουκρανία, σε συνδυασμό με τις αμερικανικές εξαγωγές, δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για ναυλώσεις μακράς διάρκειας.

Τα Ελληνόκτητα πλοία γίνονται έτσι σταθερά κρίσιμος κρίκος στη στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ, ενώ ταυτόχρονα η Αθήνα αποκτά πρόσθετο βάρος στις ευρωατλαντικές συζητήσεις για την ενεργειακή αρχιτεκτονική της επόμενης δεκαετίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Ποινική δίωξη για σωρεία κατηγοριών στους συλληφθέντες
Ειδήσεις

Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Ποινική δίωξη για σωρεία κατηγοριών στους συλληφθέντες

Προεδρικές αγωνίες, ενεργειακές επιτυχίες κι ένας περίπου Οδυσσέας
Ειδήσεις

Προεδρικές αγωνίες, ενεργειακές επιτυχίες κι ένας περίπου Οδυσσέας

Ιταλία και Ελλάδα κυρίαρχες στις μεσογειακές ακτοπλοϊκές επιλογές για το 2025
Ναυτιλία

Ιταλία και Ελλάδα κυρίαρχες στις μεσογειακές ακτοπλοϊκές επιλογές για το 2025

Ο Τραμπ έκανε... στοχευμέμες αγορές ομολόγων ύψους 82 εκατ. δολαρίων
Ομόλογα

Ο Τραμπ έκανε... στοχευμέμες αγορές ομολόγων ύψους 82 εκατ. δολαρίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη
Ειδήσεις

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν
Ειδήσεις

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.
Ειδήσεις

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 23:33

Σε ρυθμούς ρεκόρ η Wall Street – Ο Dow ξεπέρασε το όριο των 51.000 μονάδων

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:22

Πούτιν: Δεν ήταν δικό μας το drone στη Ρουμανία – Ψέμα πως απειλούμε την Ευρώπη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 23:12

Θεσσαλία: Στη φυλακή για βιασμό ο πρώην περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:52

Εμπλουτισμένο ουράνιο – Το καλύτερο διαπραγματευτικό «χαρτί» του Ιράν

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:33

Πίεση Πούτιν στην Αρμενία να διαλέξει μεταξύ ΕΕ και Ευρασιατικής Ένωσης

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:21

Άκαρπη η σύσκεψη Τραμπ στο Situtation Room – Καμία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
29/05/2026 - 22:06

Πέθανε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς

Ειδήσεις
29/05/2026 - 22:00

Πώς να στηρίξουμε ουσιαστικά τα παιδιά στις Πανελλήνιες

Πολιτική
29/05/2026 - 21:44

Παυλόπουλος: Τεχνητή Νοημοσύνη και Απονομή Δικαιοσύνης – Τα όρια της τεχνολογίας στο Κράτος Δικαίου

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:30

Ομοσπονδιακός δικαστής «παγώνει» το σχέδιο Τραμπ για ταμείο αποζημιώσεων $1,776 δισ.

Ειδήσεις
29/05/2026 - 21:17

Πέταξε στα 8,49 μ. ο Μίλτος Τεντόγλου – Νέα κορυφαία επίδοση παγκοσμίως

Υγεία
29/05/2026 - 21:15

Γιατί η γυμναστική στο σπίτι είναι το «κλειδί» για την αυτονομία μετά τα 65

Πολιτική
29/05/2026 - 20:56

Ανδρουλάκης: Ένας δρόμος υπάρχει για την πολιτική αλλαγή, το ΠΑΣΟΚ

Πολιτική
29/05/2026 - 20:37

Εξώδικο της RealPolls στον Δουδωνή – «Δεν τα υπολόγισαν καλά», απαντά ο ίδιος

Ειδήσεις
29/05/2026 - 20:19

ΕΕ: Βήμα προς την Ένωση Κεφαλαιαγορών – Υπέρ οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:58

Χανιά: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους μετά από επεισόδιο με επιβάτη

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:40

Εργατικό ατύχημα στη Θεσσαλονίκη - Τεχνίτης του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα

Πολιτική
29/05/2026 - 19:38

Μανιάτης: Η Κομισιόν ανατρέπει τους τουρκικούς ισχυρισμούς – Τα έργα υποδομών που χρηματοδοτεί η ΕΕ είναι νόμιμα

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:22

Οι όροι του Τραμπ για συμφωνία με το Ιράν – Τι απαντά η Τεχεράνη

Χρηματιστήρια
29/05/2026 - 19:19

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Ειδήσεις
29/05/2026 - 19:07

Αττική: «Ασφυκτιούν» οι δρόμοι λόγω της εξόδου των εκδρομέων – Πού καταγράφονται καθυστερήσεις

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:53

Ερντογάν: Κάποιοι δεν μπορούν να χωνέψουν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης - Εμείς τη σώσαμε

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:49

Noval Property: Λήξη ένατης περιόδου εκτοκισμού πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου

Επιχειρήσεις
29/05/2026 - 18:43

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Σε οριακό σημείο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις - Πτώση τζίρου 30% το Μάιο

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παραλιακή Αττικής το Σάββατο (28/5) λόγω ποδηλατικού αγώνα

Πολιτική
29/05/2026 - 18:06

Απορρίφθηκε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική προσφυγή κατά της ακύρωσης του εμπορικού σήματος Turkaegean

Ανακοινώσεις
29/05/2026 - 18:01

Intracom: Μέρισμα €0,18 ανά μετοχή – Οι προοπτικές για το μέλλον

Ειδήσεις
29/05/2026 - 18:00

Κακοκαιρία «Ελπίδα»: Πρόταση ενοχής για τέσσερα στελέχη της «Αττικές Διαδρομές» για εγκλωβισμό οδηγών στην Αττική Οδό

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:53

Μεντβέντεφ κατά ΕΕ: Ο ήρεμος ύπνος τελείωσε, βουλώστε το

Ειδήσεις
29/05/2026 - 17:45

ΑΑΔΕ: Μετάθεση προθεσμιών επικαιροποίησης των νέων Ευρωπαϊκών ΚΑΔ, έως τις 30 Οκτωβρίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ