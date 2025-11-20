MSC Cruises: Εγκαινιάζει τη χειμερινή σαιζόν στον Πειραιά ενισχύοντας τη σταθερή παρουσία της στη χώρα

Η MSC Cruises επιβεβαιώνοντας τη συνεχή δέσμευσή της προς την ελληνική αγορά, ξεκινώντας τη δεύτερη χειμερινή της σεζόν από τον Πειραιά με το MSC Lirica. Με αυτό το δρομολόγιο, η Ελλάδα θα συνεχίσει να επωφελείται από τη σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους παρουσία της εταιρείας κρουαζιέρας στη χώρα.

Το MSC Lirica θα πραγματοποιεί εβδομαδιαία, επταήμερα δρομολόγια από τον Πειραιά, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν διαμάντια της Μεσογείου όπως η Κέρκυρα, καθώς και δημοφιλείς προορισμούς όπως η Σμύρνη, η Κωνσταντινούπολη και η γοητευτική πόλη-λιμάνι του Μπάρι στη νότια Ιταλία.

Η MSC Cruises προσφέρει στους επισκέπτες της από όλο το κόσμο ένα ιδανικό σημείο εκκίνησης για το ταξίδι τους μέσω της Αθήνας. Πολλοί ταξιδιώτες επιλέγουν να επεκτείνουν τη διαμονή τους στην Ελλάδα πριν ή μετά την κρουαζιέρα τους, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και προσφέροντας πρόσθετα οφέλη στους κλάδους της φιλοξενίας, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Συνδυάζοντας την καλοκαιρινή και χειμερινή σεζόν, η MSC Cruises θα πραγματοποιήσει περισσότερες από 400 προσεγγίσεις σε ελληνικά λιμάνια το 2025, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια δέσμευσή της προς την Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε όλα τα ελληνικά λιμάνια που προσεγγίζει, η MSC Cruises προσφέρει πάνω από 40 εκδρομές, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές και επιχειρήσεις. Αυτές οι εμπειρίες επιτρέπουν στους επισκέπτες να εμβαθύνουν στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά, τις γεύσεις και τις παραδόσεις, δημιουργώντας ταυτόχρονα θετικό αντίκτυπο στις τοπικές οικονομίες και κοινότητες.