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Κικίλιας: Νέος μηχανισμός εποπτείας για ασφαλέστερα λιμάνια και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών
Ναυτιλία
15:51 - 04 Δεκ 2025

Κικίλιας: Νέος μηχανισμός εποπτείας για ασφαλέστερα λιμάνια και καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

Reporter.gr Newsroom
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Στη σημασία της νέας «Εποπτικής Μονάδας Ασφάλειας Λιμένων και Πλοίων» που θεσμοθετείται με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, παρουσιάζοντας στη Βουλή τον ρόλο και τη λειτουργία της νέας δομής, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας και της ποιότητας υπηρεσιών στα ελληνικά λιμάνια.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η μονάδα αποτελεί έναν κρίσιμο επιχειρησιακό βραχίονα που θα επιβλέπει συνολικά τη λειτουργία των λιμανιών και την ακτοπλοΐα, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι κανόνες ασφάλειας. «Ο νέος μηχανισμός είναι αναγκαίος και θα συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία των πολιτών που ταξιδεύουν», σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το καλοκαίρι από τον Πειραιά διακινήθηκαν πάνω από 10,7 εκατομμύρια επιβάτες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην αρμοδιότητα της μονάδας να ελέγχει και τους παραχωρησιούχους των λιμένων. «Τα λιμάνια, ανεξαρτήτως φορέα διαχείρισης, πρέπει να ελέγχονται από το κράτος», ανέφερε, απορρίπτοντας την ιδέα δημιουργίας ανεξάρτητης αρχής.

Στο επίκεντρο η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες

Κεντρικό σημείο της τοποθέτησης του κ. Κικίλια ήταν η μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες που ταξιδεύουν με πλοία. Ανέδειξε τη συνεχή συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ, τόσο για τις σύγχρονες ακτοπλοϊκές μονάδες που διαθέτουν ανελκυστήρες, όσο και για τα παλαιότερα πλοία όπου απαιτούνται εναλλακτικές λύσεις. «Εργαζόμαστε από κοινού για πρακτικές, εφικτές παρεμβάσεις», είπε.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «μικρό, στοχευμένο και απολύτως λειτουργικό», τονίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να αποτελεί αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. «Στη δημοκρατία, η σύνθεση και η αξιοποίηση της εμπειρίας όλων οδηγεί σε καλύτερη νομοθέτηση», σημείωσε.

Στρατηγικός ρόλος της ναυτιλίας στην οικονομία

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι υπηρεσίες και οι επενδύσεις αποτελούν τους βασικούς πυλώνες του εθνικού προϊόντος, με το Υπουργείο Ναυτιλίας να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενίσχυσή τους.

Υπενθύμισε ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του έγιναν πάνω από 1.000 έκτακτοι έλεγχοι στην ακτοπλοΐα, υπογραμμίζοντας όμως την ανάγκη δημιουργίας θεσμικού φορέα που θα μπορεί να αξιολογεί συνολικά τα αποτελέσματα των ελέγχων και να σχεδιάζει στρατηγικές παρεμβάσεις μέσω ετήσιων εκθέσεων.

Η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των πολιτών στο επίκεντρο

Ο Υπουργός επανέλαβε ότι η κριτική είναι θεμιτή και χρήσιμη όταν συμβάλλει στη βελτίωση των πολιτικών. Ωστόσο, τόνισε ότι η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να εγγυάται την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των πολιτών. «Όποτε χρειάστηκε, αναδείξαμε δημόσια προβληματικές συμπεριφορές. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση στην ασφάλεια των επιβατών», κατέληξε.

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