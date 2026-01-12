Επενδυτική αντεπίθεση της COSCO στη Βόρεια Ευρώπη με επέκταση στο hinterland

Ο κινεζικός ναυτιλιακός όμιλος δεν περιορίζεται πλέον στη διαχείριση λιμενικών τερματικών, αλλά επεκτείνει συστηματικά την παρουσία του στο hinterland, δηλαδή στο δίκτυο μεταφορών και logistics που συνδέει τα λιμάνια με την ευρωπαϊκή ενδοχώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από γερμανικούς βιομηχανικούς κύκλους, η COSCO σχεδιάζει την απόκτηση του 80% της εταιρείας logistics Konrad Zippel με έδρα το Αμβούργο, μέσω της νεοσύστατης ολλανδικής θυγατρικής της Goldlead Supply Chain Development (Europe) B.V.

Η συναλλαγή φέρεται να έχει ήδη κατατεθεί προς έλεγχο στη γερμανική αρχή ανταγωνισμού, γεγονός που προσδίδει θεσμική βαρύτητα στο εγχείρημα και το εντάσσει σε επίσημη διαδικασία αξιολόγησης.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια σαφή στρατηγική μετατόπιση. Σε ένα περιβάλλον όπου η συμφόρηση στα μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια, οι περιορισμοί χωρητικότητας στην ενδοχώρα και η γεωπολιτική αβεβαιότητα αυξάνουν το κόστος των διαταραχών, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν βρίσκεται πλέον μόνο στους ναύλους.

Οι φορτωτές αναζητούν προβλεψιμότητα, εναλλακτικές διαδρομές και δυνατότητα ταχείας ανάκαμψης όταν το σύστημα πιέζεται. Η ενίσχυση της παρουσίας στο hinterland επιτρέπει στους μεγάλους ναυτιλιακούς ομίλους να προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις από το πλοίο έως τον τελικό προορισμό.

Το Αμβούργο αποτελεί κομβικό σημείο αυτής της στρατηγικής. Η COSCO διαθέτει ήδη σημαντική εμπορική έκθεση στο λιμάνι, μέσω της μειοψηφικής συμμετοχής της στον τερματικό σταθμό Container Terminal Tollerort (CTT) της HHLA.

Η προσθήκη ισχυρών δυνατοτήτων logistics στην ενδοχώρα γύρω από έναν τέτοιο κόμβο ενισχύει την ανθεκτικότητα του δικτύου, μειώνει τις ασυνέχειες μεταξύ θαλάσσιου και χερσαίου σκέλους και επιτρέπει αυστηρότερες δεσμεύσεις χρόνου για ευαίσθητα φορτία.

Σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, η κίνηση εντάσσεται σε ένα μοντέλο που συνδυάζει λιμάνια και ενδοχώρα σε ένα ενιαίο σύστημα «λιμάνι–δίκτυο–hinterland».

Στη Μεσόγειο, το Λιμάνι Πειραιά έχει ήδη καταδείξει τη σημασία της ευθυγράμμισης της λιμενικής δυναμικότητας με τη στρατηγική του δικτύου. Στη Βόρεια Ευρώπη, όπου τα περιθώρια πλήρους ελέγχου είναι περιορισμένα, η COSCO επιλέγει μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, βασισμένη σε συμμετοχές, συνεργασίες και ενίσχυση της επιχειρησιακής παρουσίας στην ενδοχώρα.

Το διακύβευμα υπερβαίνει μια μεμονωμένη εξαγορά. Η ναυτιλιακή βιομηχανία μεταβαίνει σταδιακά από τον ανταγωνισμό τιμών στον ανταγωνισμό δυνατοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η κατοχή και ο έλεγχος κρίσιμων κρίκων του hinterland αναδεικνύονται σε βασικό παράγοντα διαφοροποίησης. Για την COSCO Shipping, οι κινήσεις στη Βόρεια Ευρώπη λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις θέσεις που ήδη κατέχει στη Μεσόγειο, συγκροτώντας ένα πιο ανθεκτικό και γεωπολιτικά υπολογίσιμο ευρωπαϊκό αποτύπωμα.