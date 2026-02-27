Κικίλιας: Ταυτοποιήθηκαν και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε μέλη κυκλώματος διακινητών της τραγωδίας στην Χίο

Σε συνέχεια των ενημερώσεων σχετικά με το από 03.02.2026 περιστατικό έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου, ανοικτά της Χίου, το οποίο είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δεκαπέντε (15) αλλοδαπών, οι οποίοι είχαν αναχωρήσει με φουσκωτό ταχύπλοο σκάφος από τις έναντι τουρκικές ακτές, από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την εξάρθρωση του εγκληματικού δικτύου που οργάνωσε την παράνομη μεταφορά των αλλοδαπών, η Διεύθυνση Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ), κατόπιν συστηματικής συλλογής και ανάλυσης στοιχείων σε συνεργασία με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου, καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών μέσω των αρμόδιων διεθνών αρχών (INTERPOL), με τις τουρκικές αστυνομικές αρχές της Σμύρνης, συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των μελών της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε στη γείτονα χώρα.

Ως αποτέλεσμα της διακρατικής συνεργασίας και της αξιοποίησης των ανωτέρω στοιχείων, ασκήθηκαν από τις δικαστικές αρχές της Σμύρνης ποινικές διώξεις σε βάρος συνολικά οκτώ (08) ατόμων, μελών του εν λόγω κυκλώματος, οι οποίες οδήγησαν στη σύλληψη πέντε (05) εξ' αυτών και στην επιβολή περιοριστικών όρων στους λοιπούς τρεις (03).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ανωτέρω εμπλεκόμενοι κατείχαν καίριους ρόλους στην ιεραρχία και την επιχειρησιακή δομή της οργάνωσης. Ειδικότερα, μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης του χρησιμοποιηθέντος ταχυπλόου σκάφους μεταφοράς, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των οχημάτων που μετέφεραν τους αλλοδαπούς, καθώς και οι κάτοχοι των λοιπών οχημάτων (οχημάτων – προπομπών και γερανοφόρου οχήματος ρυμούλκησης του σκάφους προς το σημείο απόπλου από τις τουρκικές ακτές).

Παράλληλα, η έρευνα της ΔΑΠΘΑΣ, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, συνεχίζεται με την εξέταση της άμεσης συσχέτισης της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης με τουλάχιστον τρία (03) ακόμη περιστατικά παράνομης διακίνησης αλλοδαπών από τις τουρκικές ακτές προς νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα οποία έλαβαν χώρα από τις αρχές Δεκεμβρίου 2025 έως το τέλος του Ιανουάριου του τρέχοντος έτους.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη διασφάλιση των θαλασσίων συνόρων, μέσω των εξειδικευμένων υπηρεσιών του, θεωρεί καθήκον του να εξαντλεί κάθε επιχειρησιακή και νομική δυνατότητα για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος της παράνομης διακίνησης μεταναστών, με ιδιαίτερη έμφαση στη στενή και αποτελεσματική διεθνή συνεργασία.