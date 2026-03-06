Ευρωπαϊκό φυσικό αέριο: Εβδομαδιαία άνοδος 67% – Η μεγαλύτερη από την ενεργειακή κρίση

Τα βασικά συμβόλαια ενισχύθηκαν κατά 67% σε εβδομαδιαία βάση, ενώ η μεταβλητότητα παρουσίασε σημαντική άνοδο. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από το Ιράν να παραδοθεί άνευ όρων, με τον πόλεμο στην Τεχεράνη να εισέρχεται στην έβδομη ημέρα.

Η όξυνση της σύγκρουσης και η αβεβαιότητα για τη διάρκειά της κρατούν τους traders σε επαγρύπνηση, καθώς οι πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές προμήθειες αυξάνουν τον φόβο για έντονο ανταγωνισμό στην αγορά καυσίμων και ενισχυμένες πληθωριστικές πιέσεις, ιδιαίτερα στην Ευρώπη.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ δήλωσε στους Financial Times ότι ακόμη και αν η σύγκρουση τερματιστεί άμεσα, η επιστροφή σε κανονικό ρυθμό παραδόσεων θα απαιτήσει «εβδομάδες έως μήνες». Η μεγαλύτερη μονάδα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, στο Ras Laffan, είχε κλείσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μετά από επίθεση ιρανικού drone.

Η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα ευάλωτη, καθώς η ήπειρος εξέρχεται από τον χειμώνα με μειωμένα αποθέματα. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να αγοράσει περισσότερα φορτία LNG το καλοκαίρι για να αναπληρώσει τις αποθήκες, ανταγωνιζόμενη αγοραστές στην Ασία για περιορισμένες προμήθειες, εφόσον οι ροές από τη Μέση Ανατολή δεν φτάσουν στις διεθνείς αγορές.

Όπως σημειώνουν αναλυτές της Bernstein, «αν θέλεις ένα επιπλέον φορτίο αμερικανικού φυσικού αερίου στο Βερολίνο, πρέπει να προσφέρεις αρκετά υψηλή τιμή για να το αποσπάσεις από το Τόκιο». Ήδη αρκετά δεξαμενόπλοια έχουν αλλάξει πορεία τις τελευταίες ημέρες προς την Ασία.

Παρά τη σημαντική άνοδο, οι τιμές παραμένουν σημαντικά χαμηλότερες από τα ιστορικά υψηλά της ενεργειακής κρίσης του 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Τα βασικά συμβόλαια κυμαίνονται σήμερα κοντά στα 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι ιστορικού υψηλού άνω των 300 ευρώ.

Η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ – από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου LNG – έχει σχεδόν σταματήσει, με δεκάδες πλήρως φορτωμένα δεξαμενόπλοια πετρελαίου και φυσικού αερίου να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό Κόλπο.

Παράλληλα, η μεταβλητότητα στα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου έχει υπερτετραπλασιαστεί από τις αρχές του έτους και βρίσκεται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2023.

Τα ολλανδικά συμβόλαια επόμενου μήνα, που αποτελούν το βασικό σημείο αναφοράς για την Ευρώπη, έκλεισαν σήμερα (6/3) με ημερήσια άνοδο 5,2% στα 53,38 ευρώ ανά μεγαβατώρα.