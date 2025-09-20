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Πιερρακάκης στη WSJ: Προτεραιότητα οι ιδιωτικές επενδύσεις – Το Νέο Ταμείο Καινοτομίας στο επίκεντρο
Οικονομία
10:41 - 20 Σεπ 2025

Πιερρακάκης στη WSJ: Προτεραιότητα οι ιδιωτικές επενδύσεις – Το Νέο Ταμείο Καινοτομίας στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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«Η χώρα δεν σκοπεύει να χάσει την αναπτυξιακή της δυναμική. Προτεραιότητα αποτελεί η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην Wall Street Journal  

Όπως ανέφερε ο υπουργός, «η κυβέρνηση εγκαινίασε αυτήν την εβδομάδα ένα νέο ταμείο καινοτομίας και υποδομών με τη συμμετοχή της BlackRock, με στόχο να προσελκύσει έως και 1 δισ. ευρώ ιδιωτικών κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια» και τόνισε: «Χρειαζόμαστε κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων προκειμένου να αναπτυχθεί η οικονομία».

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι τόσο οι εμπορικοί δασμοί των ΗΠΑ, όσο η γενικότερη αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία». Σχολιάζοντας το πρόσφατο εμπορικό πακέτο που επιβάλλει 15% δασμό στις ελληνικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, πρόσθεσε: «Θέλαμε συμφωνία αντί για μη συμφωνία, για να περιορίσουμε την αβεβαιότητα στον μέγιστο βαθμό».

Η WSJ υπενθυμίζει ότι η ελληνική οικονομία υπέστη μία από τις μεγαλύτερες υφέσεις που γνώρισε ανεπτυγμένη χώρα, με απώλεια περίπου του 25% του ΑΕΠ στη διάρκεια της κρίσης χρέους. Ο κ. Πιερρακάκης – στον απόηχο και της αξιολόγησης της Moody’s που δεν «έριξε» την Ελλάδα και διατήρησε σταθερό outlook – σχολιάζει ότι «μετά από δέκα χρόνια υπαρξιακής κρίσης, η Ελλάδα δεν σκοπεύει να χάσει την οικονομική της δυναμική».

Καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τα χρέη μεγαλύτερων χωρών όπως η Γαλλία, της οποίας η πιστοληπτική ικανότητα υποβαθμίστηκε πρόσφατα από τη Fitch, ο Έλληνας υπουργός προέβαλε την Ελλάδα ως θετικό παράδειγμα. Άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες με εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως η Γερμανία και η Ιρλανδία, κατέγραψαν πολύ βραδύτερη ανάπτυξη το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Αντίθετα, η Ελλάδα είδε την ανάπτυξη να επιταχύνεται, έχοντας ήδη ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2024, τόνισε ο υπουργός.

«Οι μεταρρυθμίσεις – από την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης μέχρι την αύξηση της εξαγωγικής επίδοσης της χώρας – από 20% του ΑΕΠ το 2008 σε 40% σήμερα, αλλάζουν την εικόνα της Ελλάδας προς το καλύτερο» δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.

Στο ίδιο δημοσίευμα, τραπεζικά στελέχη, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, σημειώνουν ότι «από τις αρχές του 2025 παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον αμερικανικών funds για την ελληνική αγορά». Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Από τις αρχές του 2025, έχουμε δει ροές από αμερικανικά κεφάλαια στην Ευρώπη γενικά και στην Ελλάδα ειδικότερα». Οι ελληνικές τράπεζες, αφού εκκαθάρισαν τα χαρτοφυλάκια τους από τα «κόκκινα δάνεια» και επανέφεραν τα μερίσματα μετά από 16 χρόνια, ανακτούν την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας.

Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ , από τα τέλη του 2023, η κυβέρνηση επιτάχυνε και την αποεπένδυση από τις τράπεζες που είχε διασώσει κατά την κρίση. Η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext και η αύξηση της συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank σηματοδοτούν την επιστροφή του διεθνούς ενδιαφέροντος για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

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