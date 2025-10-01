Ποια μέτρα εξετάζονται για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία - Καμπανάκι για παραγωγική ανασυγκρότηση

Επί τάπητος της διυπουργικής επιτροπής, που έχει συγκροτηθεί για την εξέταση δράσεων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας.μπαίνουν και πάλι την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, οι κατατεθειμένες προτάσεις. Εν τω μεταξύ, σήμερα συνανταται με τον υφυπουργό Ενέργειας Νίκο Τσάφο, αντιπροσωπεία του ΣΕΒ.

Προφανώς δεν αναμένονται άμεσα αποτελέσματα, ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να καταφανεί τι ορίζοντας θα ανοίξει καθώς υπάρχει και η ομιλία που θα κάνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ στις 7 Οκτωβρίου.

Πάντως, η διυπουργική αναμένεται να εξετάσει την πρόταση του ΣΕΒ, ενώ βέβαια υπόψη και του ΥΠΕΝ , που συμμετέχει στο διυπουργικό σχήμα κι έχει βασικό ρόλο, είναι και οι παρατηρήσεις της ΕΒΙΚΕΝ.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη συνεδρίαση της διυπουργικής επιτροπής μετείχαν οι υπουργοί Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης, Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και οι υφυπουργοί Οικονομίας Θάνος Πετραλιάς και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Από την πλευρά της βιομηχανίας μετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, η αντιπρόεδρος Ράνια Αικατερινάρη και αντιπροσωπεία του Συνδέσμου.

Ο ΣΕΒ

Κατά την πρώτη συζήτηση που έγινε στις 22/9, κεντρικό σημείο ήταν το πώς και σε ποια μορφή θα εφαρμοστεί το ιταλικό μοντέλο, καθώς σχετική μελέτη παρουσίασε ο ΣΕΒ. Η μελέτη διεξήχθη από τη Grant Thornton υποστηρίζει ότι μέσω “ενεργειακών δανείων” του ΔΑΠΕΕΠ, που θα λαμβάνονται με εγγυήσεις, οι επιλέξιμες βιομηχανίες της Υψηλής και της Μέσης Τάσης, θα καλυφθούν με 10 TWh/έτος για 3 έτη. Η τιμή θα είναι σταθερή τιμή στα 60 ευρώ/MWh. Μάλιστα με βάση το σχέδιο η κάλυψη θα είναι για το 100% της καταναλισκόμενης ενέργειας στην Υψηλή Τάση και για το 80% στις επιλέξιμες μονάδες της Μέσης Τάσης, όπου με βάση πληροφορίες εντάσσονται και επιχειρήσεις, πέραν της βιομηχανίας, όπως σούπερ μάρκετ. Συνολικά η “περίμετρος” αφορά περίπου 400 επιχειρήσεις με τις ενεργοβόρες να είναι σε “πρώτο πλάνο” με κάλυψη 100% της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Ουσιαστικά οι επιλέξιμες επιχειρήσεις καλούνται σε μέσα σε 20 χρόνια, με ένα σχήμα στήριξης των υποδομών ΑΠΕ να επιστρέψουν την διπλάσια ενέργεια από αυτή που έλαβαν. Κλειδί είναι τα PPAs που θα συναφθούν μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών.

Συνολικά το κόστος της πρότασης του ΣΕΒ εκτιμάται ότι αγγίζει τα 285 εκατ. ευρώ για μια τριετία. Σημειώνεται ότι σε αποστροφή του στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός είχε κάνει λόγο για “πακέτο” 200 εκατ. Τόνο έχουν δώσει και αναφορές του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας που αντικρούοντας την ρητορική της αποβιομηχάνισης παρουσίασε στοιχεία για την άναοδο του κλάδου, τόνίζοντας τις ρυθμιστικές, αδειοδοτικές και φορολογικές παρεμβάσεις που έχει προωθήσει η κυβέρνηση, πέρα από λογικές επιδοτήσεων. Όπως, πάντως, είπε «επεξεργαζόμαστε λύσεις σε σχέση με το θέμα του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους μια σειρά παραμέτρους» και πρόσθεσε: «Μας ενδιαφέρει να είναι μια δίκαιη παρέμβαση και μια ολιστική ματιά στο πρόβλημα. Να δίνει έμφαση σ’ αυτούς που πλήττονται περισσότερο και να μην δημιουργεί πρόβλημα στα δημοσιονομικά».

Η ΕΒΙΚΕΝ

Την ίδια ώρα, η ΕΒΙΚΕΝ, που εκπροσωπεί τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, εμφανίζεται επιφυλακτική αν και βέβαια συνολικά τάσσεται κι εκείνη υπέρ ενός σχήματος ενισχύσεων, όπως η Ιταλία. Ωστόσο, ζητά την πιστή εφαρμογή του ιταλικού μοντέλου όπως τελικά εγκρίθηκε από την DG Comp,ώστε να αποφευχθούν ενστάσεις για κρατικές ενισχύσεις από την Κομισιόν, αλλά και να διασφαλιστεί η συμπερίληψη και μικρών επιχειρήσεων στο όλο σχήμα.

Ουσιαστικά, η ΕΒΙΚΕΝ προτάσσει σχήμα τριών σημείων. Δηλαδή διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας στην οποία θα μπορούν να συμμετάσχουν τόσο οι βιομηχανίες όσο και οι παραγωγοί ΑΠΕ. Από τον διαγωνισμό θα προκύπτει ένα premium που θα καταβάλλουν οι επιδοτούμενες βιομηχανίες στους παραγωγούς, αντί να υποχρεώνεται κάθε εταιρεία να συνάψει ξεχωριστό PPA. Επιπλέον, η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί αναγκαία την πρόβλεψη ρήτρας clawback, ώστε το όποιο οικονομικό όφελος της πρώτης περιόδου να επιστρέφεται στις βιομηχανίες σε βάθος 20ετίας. Θεωρεί επίσης ότι αν το τελικό σχήμα που θα επιλέξει η Ελλάδα αποκλίνει τότε μπορεί να ξεκινήσει ανεπίσημη διαδικασία ελέγχου από την Κομισιόν, εκτιμώντας ότι η πρόταση για επιδότηση του 100% της κατανάλωσης καθιστά το μέτρο κρατική ενίσχυση γιατί δίνει για τρία έτη σημαντικό πλεονέκτημα ως προς τους ανταγωνιστές τους.

Το στίγμα του ΣΒΕ

Να σημειωθεί ότι κατά τη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος την περασμένη Παρασκευή, η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κα Λουκία Σαράντη τόνισε με έμφαση ότι “είναι ώρα να κατανοήσουν όλοι ότι η βιομηχανία μας μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον κεντρικό πυλώνα πάνω στον οποίον θα οικοδομηθεί το νέο αναπτυξιακό μοντέλο της πατρίδας μας”.

Το ΥΠΑΝ

Να σημειωθεί ότι στο Υπουργικό Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, χθες, συμμετείχε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος με κεντρικό θέμα συζήτησης το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.

Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Υπουργός Ανάπτυξης κατέθεσε πρόταση έξι σημείων:

Συμμετοχή όλων των κρατών και δίκαιη κατανομή των πόρων

Κινητοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων

Στήριξη της βιομηχανίας και της καινοτομίας

Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Πρόγραμμα “γέφυρα” μεταξύ του Ταμείου Ανασυγκρότησης και του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας

Διασφάλιση των Κρατών-Μελών σε θέματα ασφαλείας έναντι εταιρειών τρίτων χωρών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε επίσης ότι η Ε.Ε. οφείλει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την ενίσχυση του βιομηχανικού οικοσυστήματος, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας - από τον σχεδιασμό έως την παραγωγή - με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας.

“Η συζήτηση για το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας είναι κρίσιμη για το ευρωπαϊκό μέλλον, εν μέσω αβεβαιότητας, αύξησης κοινωνικών ανισοτήτων καθώς και σοβαρών προβλημάτων στις μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες. Ενώ εγείρονται και μεγάλα θέματα στρατηγικής για την ασφάλεια των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης” τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος και προσέθεσε:

“Η αποφασιστική ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας είναι προϋπόθεση για τη διατήρηση του επιπέδου ζωής των Ευρωπαίων, της κοινωνικής συνοχής, που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτείται η αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης, της καινοτομίας κι εφαρμοσμένης έρευνας. Στήριξη ιδιαίτερα στις ενεργοβόρες βιομηχανίες που δοκιμάζονται από ενεργειακές εμπορικές γεωπολιτικές κρίσεις.

Θεωρούμε απολύτως αναγκαία τη συμμετοχή των κρατών μελών στην διακυβέρνηση του ταμείου. Με σαφείς μηχανισμούς διαφανείς διαδικασίες και αποτελεσματική παρακολούθηση. Ώστε να υπάρχει δίκαιη κατανομή, με σεβασμό στις αρχές της συνοχής και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτό απαιτεί η κατανομή των πόρων να συμβάλει στη μείωση ανισοτήτων ανάμεσα στα κράτη και στη στήριξη ετών στρατηγικής σημασίας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.

Η συνέχιση σοβαρών έργων που δεν θα προλάβουν να γίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια πρόκληση που μπορεί να υλοποιηθεί με μια γέφυρα με το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας.”

Οι ΜμΕ

Ο υπουργός Ανάπτυξης τάχθηκε υπέρ της στήριξης και των ΜμΕ. “Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη συμμετοχή τους στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και στον παραγωγικό μετασχηματισμό των οικονομιών, καθώς και ειδικές γραμμές πίστωσης για τις ειδικές βιομηχανικές πολιτικές της Ένωσης.

Απαιτούνται, επίσης, σαφείς διασφαλίσεις για τη συμμετοχή οικονομικών φορέων από τρίτες χώρες, ειδικά όταν αυτό αφορά την ασφάλεια κρατών μελών της Ένωσης. Αυτή είναι η ελληνική οπτική για να είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας εργαλείο για πιο ισχυρή, ασφαλή, παραγωγική και κοινωνικά συνεκτική Ευρώπη”

Μεγάλα χρέη

Πάντως, αναφερόμενος, στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας, χθες, στον τηλεοπτικό σταθμό Open ενώ υπογράμμισε ότι «αποτελεί θηλιά στο λαιμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και επισήμανε την ανάγκη για μόνιμες παρεμβάσεις. Όπως είπε, τα χρέη των μικρομεσαίων προς τους παρόχους ενέργειας ξεπερνούν ήδη τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το συνολικό ιδιωτικό χρέος στη χώρα έχει εκτοξευθεί πάνω από τα 300 δισ. ευρώ, δημιουργώντας νέα «κόκκινα δάνεια» και επιβαρύνοντας περαιτέρω έναν παραγωγικό ιστό που βρίσκεται στα όριά του.

Χάος με τα χρώματα

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου σημείωσε ότι η πολυπλοκότητα στα τιμολόγια ρεύματος, με τα διάφορα προγράμματα, εγκλωβίζει χιλιάδες επιχειρήσεις, την ώρα που δυσκολεύονται ακόμη και να εξοφλήσουν τους τρέχοντες λογαριασμούς.

Κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης και σε μια γενναία ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. “Δεν προσφέρουν κάτι οι επιδοτήσεις. Πρέπει να μπει πλαφόν στις τιμές”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ζήτημα του «αθέμιτου ανταγωνισμού από τις μεγάλες αλυσίδες, όπως είπε, οι οποίες διατηρούν τεράστια κέρδη την ίδια στιγμή που οι μικρές επιχειρήσεις στραγγαλίζονται από την ακρίβεια και το ενεργειακό βάρος».

Το ΚΕΠΕ

Στο φόντο αυτό έχει ενδιαφέρον να καταφανεί το τι αναφέρει το ΚΕΠΕ για την ελληνική οικονομία. Αν και σημειώνει ότι η οικονομία παραμένει σταθερή σε τροχιά ανάπτυξης, με τον μέσο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ στο σύνολο του έτος 2025 να προβλέπεται στο 2,1%, αναφέρει ότι οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που απορρέουν στην παρούσα συγκυρία από το εξωτερικό περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν σοβαροί, γι’ αυτό και τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων για την ενδυνάμωση της παραγωγικής της βάσης.

Η ΤτΕ

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δηλώσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα αποκτούν ιδιαίτερο βάρος. Μιλώντας στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος την περασμένη εβδομάδα αναφέρθηκε στο «πράσινο» επενδυτικό κενό των ελληνικών επιχειρήσεων, σημειώνοντας ότι μόνο το ένα τρίτο επενδύει στην ενεργειακή απόδοση, έναντι 50% στην ΕΕ. «Ο περιορισμός του ενεργειακού κόστους και η μετάβαση στην πράσινη οικονομία είναι καθοριστικοί παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα, ιδίως σε ενεργοβόρους κλάδους». Στο πλαίσιο αυτό ο Διοικητής της ΤτΕ πρότεινε παρέμβαση σε τέσσερα σημεία. “Απαιτούνται παρεμβάσεις όπως η ενίσχυση των ενεργειακών διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες, η αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων ενέργειας και ηαναθεώρηση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και της υψηλής φορολογίας.”

Επιπλέον έκανε λόγο για δυο κομβικά θέματα, Ζήτησε αξιοποίηση επιδοτήσεων για πράσινες επενδύσεις και εφαρμογή μοντέλων κυκλικής οικονομίας, “που δημιουργούν νέες ευκαιρίες για καινοτόμα και περιβαλλοντικά βιώσιμα προϊόντα.”