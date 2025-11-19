Έβρος: Η Eurobank ενεργοποιεί το πιο φιλόδοξο πρόγραμμα στήριξης οικογένειας και επιχειρηματικότητας

Η Eurobank, μέσα από την πρωτοβουλία «Μπροστά για την Οικογένεια», έχει αναδείξει το Δημογραφικό ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας, υλοποιώντας την περίοδο 2021–2025 ένα συνεκτικό πρόγραμμα δράσεων που στηρίζουν την οικογένεια, την απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, η Τράπεζα διοργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη εκδήλωση δημόσιου διαλόγου με θέμα το Δημογραφικό, με τη συμμετοχή της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κας Δόμνας Μιχαηλίδου.

Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης – πρωτεύουσας του Έβρου με ιδιαίτερο εθνικό και γεωστρατηγικό συμβολισμό – αναδεικνύει τη στρατηγική δέσμευση της Eurobank να επενδύει στις ακριτικές περιοχές, στηρίζοντας την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι της Πολιτείας, της τοπικής κοινωνίας και του επιχειρηματικού κόσμου, σε έναν ουσιαστικό διάλογο για το Δημογραφικό που ανέδειξε την ανάγκη συντονισμένης συνεργασίας όλων των φορέων.

AFI Microfinance | Επιχειρηματικότητα με κοινωνικό αντίκτυπο στον Έβρο

Η Eurobank, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για το Δημογραφικό – «Μπροστά για την Οικογένεια», ανακοίνωσε τον Μάιο 2025 μια νέα δράση για την ενίσχυση της απασχόλησης αποκλειστικά για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, παρέχοντας οικονομική στήριξη στην AFI Microfinance S.A. (AFI), το πρωτοπόρο ίδρυμα μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Η Τράπεζα προχωρά μαζί με την AFI, εξασφαλίζοντάς της κεφάλαια, ώστε η AFI να προσφέρει σε μόνιμους κατοίκους του Έβρου -ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους- με περιορισμένη πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, επιχειρηματικά δάνεια έως €25.000 και σταθερό επιτόκιο μόλις 1%, με τη στήριξη της Eurobank.

Έχουν κατατεθεί 167 αιτήσεις μικροχρηματοδότησης συνολικού ύψους άνω των €3 εκατ., εκ των οποίων 70% από νέους κάτω των 40 ετών. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 60 αιτήματα, συμβάλλοντας στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δώσει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία έχει ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο. Μέσα από την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η Eurobank επιδιώκει να συμβάλει στη δημιουργία ενός ενάρετου κύκλου τοπικής ανάπτυξης, που θα ενισχύσει παράλληλα τη δημογραφική ανάκαμψη.

Η εκδήλωση της Eurobank στην Αλεξανδρούπολη, με τίτλο: «Δημογραφικό: Ευκαιρίες & Προκλήσεις στον Έβρο», αποτέλεσε το επόμενο βήμα αυτής της στρατηγικής, φέρνοντας στο προσκήνιο τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του Δημογραφικού. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργος Π. Ζανιάς, απηύθυνε χαιρετισμό, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της παρουσίας της Τράπεζας στον Έβρο και την εθνική διάσταση του Δημογραφικού ζητήματος. Όπως ανέφερε: «Η Eurobank δεν περιορίζεται στον ρόλο της ως χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Είμαστε παρόντες ως θεσμικός εταίρος της κοινωνίας, με αποστολή να συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και δίκαιου μέλλοντος. Η επιλογή της Αλεξανδρούπολης δεν είναι συμβολική, είναι στρατηγική. Το Δημογραφικό δεν είναι απλώς στατιστική πρόκληση, είναι εθνική υπόθεση με βαθιές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Μέσα από την πρωτοβουλία «Μπροστά για την Οικογένεια» υιοθετούμε μια ολιστική προσέγγιση: ενισχύουμε την απασχόληση, αναβαθμίζουμε την εκπαίδευση, στηρίζουμε τη νεοφυή επιχειρηματικότητα. Με συνέπεια και όραμα, υπηρετούμε την αποστολή μας: να χτίσουμε μια Ελλάδα δημογραφικά βιώσιμη, κοινωνικά δίκαιη και αναπτυξιακά ισόρροπη.».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε: «Το δημογραφικό είναι μια εθνική πρόκληση που καθορίζει την πορεία της χώρας μας τις επόμενες δεκαετίες. Γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να βλέπουμε τον ιδιωτικό τομέα να συμβάλλει ουσιαστικά, με συνέπεια και διορατικότητα, στην προσπάθεια στήριξης των οικογενειών και των νέων ανθρώπων. Η πρωτοβουλία της Eurobank στον Έβρο δίνει πραγματικές ανάσες στην τοπική οικονομία και δημιουργεί προοπτική για όσους θέλουν να μείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν οικογένεια στον τόπο τους. Είναι μια παρέμβαση που δεν βελτιώνει μόνο τη ζωή των πολιτών, αλλά στέλνει και ένα ισχυρό μήνυμα: ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού είναι υπόθεση όλων μας. Όταν η πολιτεία, η τοπική κοινωνία και ο ιδιωτικός τομέας κινούνται στην ίδια κατεύθυνση, τότε μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τα δεδομένα και να χτίσουμε μια Ελλάδα όπου η οικογένεια έχει τη στήριξη και τις ευκαιρίες που της αξίζουν.».

Ακολούθησαν δύο θεματικά πάνελ, τα οποία ανέδειξαν διαφορετικές πτυχές του Δημογραφικού ζητήματος.

Το πρώτο πάνελ, με τίτλο «Δημογραφικό – Προκλήσεις και Ευκαιρίες», επικεντρώθηκε στις θεσμικές και αναπτυξιακές διαστάσεις του ζητήματος, αναλύοντας την τοπική διάσταση του Δημογραφικού και τη σημασία της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα, τους βασικούς πυλώνες του προγράμματος «Μπροστά για την Οικογένεια», καθώς και τη σύνδεση του Δημογραφικού με την ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη, ιδιαίτερα μέσα από τη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γλούμης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, Μιχάλης Βλασταράκης, Γενικός Διευθυντής Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank και Σταμάτης Βελεγράκης, Διευθύνων Σύμβουλος της AFI Microfinance.

Το δεύτερο πάνελ με τίτλο «Δημογραφικό – Ώρα για Δράση», εστίασε στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές προεκτάσεις του Δημογραφικού, παρουσιάζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες που στηρίζουν την οικογένεια, την ψυχική υγεία και την αναπαραγωγική στήριξη. Συμμετείχαν οι γυναικολόγοι αναπαραγωγής, συνιδρυτές της Be-Live, κ.κ. Βασίλης Κελλάρης και Χάρης Χηνιάδης, και η Επιστημονική Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου και της Γραμμής 11525 του «Μαζί για το Παιδί», κα Μάγια Αλιβιζάτου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με διαδραστική συζήτηση για τις διατροφικές συνήθειες της οικογένειας και των παιδιών, με τη συμμετοχή της κας Κλειούς Χούπη, Κλινικού Διαιτολόγου - Διατροφολόγου.

Το συντονισμό των συζητήσεων είχε ο τηλεπαρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, κ. Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Εκπαίδευση και Περιφέρεια | Η Eurobank στηρίζει το αύριο των παιδιών του Έβρου

Η δέσμευση της Τράπεζας για στήριξη των ακριτικών περιοχών αποτυπώθηκε και σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, με επίσκεψη στο 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κυπρίνου Έβρου, ένα δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται σε μία από τις πιο ακριτικές περιοχές της χώρας, μόλις 6 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βουλγαρία και 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Τουρκία. Το σχολείο φιλοξενεί 17 μαθητές από τον Κυπρίνο και τα γύρω χωριά και αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις λόγω της γεωγραφικής του θέσης, όπως περιορισμένες υποδομές και ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες.

Η Eurobank προσέφερε στο 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Κυπρίνου ένα πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ζήσε την Επιστήμη» που υλοποιείται από το Ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με την ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε.. Με δωρεά της Eurobank έχουν εξοπλιστεί συνολικά έξι σχολεία: τέσσερα στον Έβρο, ένα στη Μυτιλήνη και ένα στην Ικαρία, δίνοντας σε μαθητές ακριτικών περιοχών πρόσβαση σε βιωματική και διαδραστική μάθηση στη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία. Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των εργαστηρίων φυσικών επιστημών στα δημόσια γυμνάσια, ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονο εξοπλισμό και βιωματική μάθηση.

Η επίσκεψη στο σχολείο ξεκίνησε με θερμό καλωσόρισμα από τη Διευθύντρια του σχολείου, κα Κατερίνα Τσακιρίδου, και τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Έρευνας & Νέας Γενιάς Έβρου, κ. Στυλιανό Κατσογριδάκη. Ακολούθησαν χαιρετισμοί από την κα Αθηνά Δεσύπρη, Πρόεδρο του Ιδρύματος Μποδοσάκη, τον κ. Χρήστο Γεωργόπουλο, Πρόεδρο της ΠΑΝ.Ε.Κ.Φ.Ε., και τον κ. Μιχάλη Βλασταράκη, Γενικό Διευθυντή Marketing & Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου Eurobank. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη», αναδεικνύοντας τη σημασία της βιωματικής μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες, ενώ η ξενάγηση στους χώρους του σχολείου έδωσε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να δουν από κοντά πώς η νέα υποδομή αλλάζει την εκπαιδευτική εμπειρία των μαθητών.

Η στήριξη της παιδείας αποτελεί για την Eurobank στρατηγική επένδυση διαρκείας. Για 23 χρόνια η Eurobank υλοποιεί το πρόγραμμα «Μπροστά για την Παιδεία», μία από τις μακροβιότερες και πιο συνεπείς δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η Τράπεζα συμμετέχει στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», στηρίζοντας — από κοινού με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες — την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Με την αρχική δωρεά των €100 εκατ. ανακαινίστηκαν 430 σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων — Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Ειδικά σχολεία — που εντάχθηκαν στην πρώτη φάση του προγράμματος. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για την πρώτη διετία ανέρχεται σε €200 εκατ., ενώ προβλέπεται η συνέχιση του έργου και για την επόμενη περίοδο, ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των εργασιών. Το πρόγραμμα καλύπτει σχολικές μονάδες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, διασφαλίζοντας σύγχρονες, ασφαλείς και ισότιμα προσβάσιμες συνθήκες μάθησης για όλους τους μαθητές, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η πρωτοβουλία «Μπροστά για την Οικογένεια» αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη παρέμβαση ιδιωτικού φορέα για το Δημογραφικό στην Ελλάδα, με δράσεις που αγγίζουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας.

Με στρατηγικό στόχο την αντιμετώπιση του Δημογραφικού ζητήματος, η Eurobank υλοποίησε την τελευταία τετραετία μια συνεκτική στρατηγική δράσεων που εστιάζουν στις ακριτικές περιοχές της χώρας, όπου οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις είναι εντονότερες. Μέσω της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια», η Τράπεζα ανέπτυξε συνδυασμένες παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας, της εργασίας και επιχειρηματικότητας, των υπηρεσιών, της παιδείας και της επικοινωνίας, δημιουργώντας μετρήσιμο κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Ανάδειξη του Δημογραφικού

Η Eurobank συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάδειξη του Δημογραφικού ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας, ενθαρρύνοντας τον τεκμηριωμένο δημόσιο διάλογο και προωθώντας πολιτικές βασισμένες σε δεδομένα.

Καθιέρωσε ετήσιο συνέδριο για το Δημογραφικό, με συμμετοχή του Πρωθυπουργού.

Στρατηγικές συνεργασίες

Η Τράπεζα ανέπτυξε ισχυρές συνεργασίες με έγκριτα σωματεία και οργανισμούς, με απτά αποτελέσματα:

Σύμπραξη με το Σωματείο Be-Live | Στήριξη σε ζευγάρια για ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί 69 παιδιά και πραγματοποιήθηκαν 18 ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Συνεργασία με την ΜΚΟ «Αποστολή» | Διανομή 950 βρεφικών πακέτων πρώτης ανάγκης, σχεδόν τα μισά στον Έβρο. Κάλυψη αναγκών οκτώ παιδαγωγών σε μικρά νησιά (π.χ. Ρομποτική σε Άγιο Ευστράτιο και Κάσο, χοροθεραπεία σε Ψαρά, Αστυπάλαια, Χάλκη).

Συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» | Στήριξη της γραμμής 11525, με πάνω από 700 γονείς ωφελημένους. Υλοποίηση 47 ψυχο-εκπαιδευτικών σεμιναρίων με 782 συμμετέχοντες, σε σύγχρονα θέματα, όπως τα όρια στην οικογένεια, ο σχολικός εκφοβισμός και η σχέση των εφήβων με την ψηφιακή τεχνολογία.

Ενίσχυση απασχόλησης και επιχειρηματικότητας (AFI)

Η Eurobank στηρίζει ενεργά την επιχειρηματικότητα στον Έβρο μέσω της συνεργασίας με την AFI Microfinance S.A., το πρωτοπόρο ίδρυμα μικροπιστώσεων στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια», προσφέρονται:

Επιχειρηματικά δάνεια έως €25.000, με σταθερό επιτόκιο 1% και χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις.

Διευρυμένη περίοδος χάριτος 6 μηνών και δωρεάν έξοδα δανείου.

Χρηματοδότηση για εργαζόμενους, ανέργους, αυτοαπασχολούμενους και νεοσύστατες επιχειρήσεις έως ενός έτους.

Η πρωτοβουλία έχει ήδη σημαντικά αποτελέσματα:

Στον Έβρο έχουν κατατεθεί 167 αιτήσεις συνολικού ύψους άνω των €3 εκατ.

Το 70% προέρχεται από νέους κάτω των 40 ετών.

Η διαδικασία δεν περιορίζεται στη χορήγηση δανείων. Οι δικαιούχοι καταρτίζουν, με τη βοήθεια της AFI, ρεαλιστικό και βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο, που προσδιορίζει το ύψος του δανείου και διασφαλίζει την επιτυχία του εγχειρήματος. Παράλληλα, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ενισχύουν την επιχειρηματική τους πορεία.

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε στο συνέδριο «Δημογραφικό 2025 – Εθνική Προτεραιότητα», υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Eurobank στηρίζει τις μικροπιστώσεις ως κεντρική δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δημιουργώντας έναν ενάρετο κύκλο τοπικής ανάπτυξης που ενισχύει τη δημογραφική ανάκαμψη και προωθεί ένα συμπεριληπτικό οικονομικό μοντέλο, δίνοντας ουσιαστικές ευκαιρίες σε νέους να επιχειρήσουν στον τόπο τους.

Περιφερειακή ανάπτυξη

Στεγαστικό δάνειο για τρίτεκνους και πολύτεκνους σε ακριτικές περιοχές | Η Eurobank στηρίζει τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες που κατοικούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές, προσφέροντας νέο στεγαστικό δάνειο με προνομιακούς όρους. Το προϊόν καλύπτει την αγορά, κατασκευή, επισκευή ή ανακαίνιση πρώτης κατοικίας, με χρηματοδότηση έως 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου ή έως 100% του κόστους εργασιών. Διατίθεται με σταθερό επιτόκιο 1,00% για όλη τη διάρκεια του δανείου, έως και 40 χρόνια, και χωρίς έξοδα νομικού και τεχνικού ελέγχου. Επιπλέον, για όσους αποκτούν ακίνητο, η Κεντρική Μονάδα Εξυπηρέτησης Στεγαστικών Δανείων προσφέρει εξατομικευμένη εμπειρία προσωπικής εξυπηρέτησης, καθοδηγώντας τους δικαιούχους σε κάθε βήμα από την οικονομική προέγκριση έως την εκταμίευση. Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα διευκολύνει την απόκτηση και διατήρηση της πρώτης κατοικίας, στηρίζοντας έμπρακτα τη δημογραφική βιωσιμότητα στις παραμεθόριες περιοχές.

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ – Ακριτικών και Απομακρυσμένων Περιοχών | Η Eurobank στηρίζει έμπρακτα το εν ενεργεία και εν αποστρατεία πολιτικό και ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που υπηρετεί ή ζει σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Μέσα από το πρόγραμμα «ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΟΙ – Ακριτικών και Απομακρυσμένων Περιοχών» προσφέρονται προνόμια που συνδέονται άμεσα με τη μισθοδοσία και τη σύνταξη, ενισχύοντας την οικονομική ασφάλεια και την καθημερινότητα των οικογενειών. Το πρόγραμμα παρέχει οικονομικό όφελος με 8% €πιστροφή για δύο χρόνια από τον επόμενο μήνα της πρώτης πίστωσης μισθού ή σύνταξης, σε χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα €πιστροφή. Το όφελος ισχύει σε 340 σημεία πώλησης και συγκεκριμένα στα φυσικά καταστήματα στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Θάσου, Ικαρίας, Καβάλας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, Λέσβου, Λήμνου, Ξάνθης, Πιερίας, Ροδόπης, Ρόδου, Σάμου και Χίου. Η επιβράβευση ενεργοποιείται με τη μεταφορά μισθού ή σύνταξης στην Eurobank, προσφέροντας άμεσο και μετρήσιμο όφελος στους δικαιούχους. Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα λειτουργεί ως καθημερινό εργαλείο στήριξης, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και προσφέροντας ουσιαστικά κίνητρα παραμονής και συνοχής στις ακριτικές κοινωνίες.

Ανθρώπινο Δυναμικό | Επένδυση & Ενδυνάμωση

Η Eurobank υλοποιεί στοχευμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στη δημιουργία 75 νέων θέσεων εργασίας στο EuroPhone Banking, με 45 θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και 30 στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει την κοινωνική και οικονομική συνοχή, προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής εξέλιξης σε νέους ανθρώπους που επιλέγουν να ζήσουν και να εργαστούν στον τόπο τους.

Παράλληλα, η Τράπεζα διαθέτει περισσότερα από €50 εκατ. ετησίως για παροχές προς τους εργαζομένους, εκ των οποίων τα €41,5 εκατ. στηρίζουν τις οικογένειες των εργαζομένων της στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια».

Η Eurobank θα συνεχίσει να επενδύει με συνέπεια και στρατηγική συνέχεια, ώστε η Ελλάδα να παραμείνει δημογραφικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη. Μέσα από την πρωτοβουλία «Μπροστά για την Οικογένεια» ενισχύεται η δημογραφική βιωσιμότητα, η κοινωνική συνοχή και η περιφερειακή ανάπτυξη, αποδεικνύοντας ότι η σύμπραξη κράτους, κοινωνίας και ιδιωτικού τομέα είναι το κλειδί για ένα βιώσιμο μέλλον.

