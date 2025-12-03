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Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 2.450 νέες ρυθμίσεις, ύψους €600 εκατ. τον Νοέμβριο
Οικονομία
13:17 - 03 Δεκ 2025

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 2.450 νέες ρυθμίσεις, ύψους €600 εκατ. τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός καταγράφει, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, νέο ιστορικό ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας την σταθερά αυξανόμενη αποτελεσματικότητά του ως βασικού εργαλείου ρύθμισης οφειλών και παρέχοντας στοχευμένη κοινωνική στήριξη σε όσους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 2.450 ρυθμίσεις, με συνολικό ύψος ρυθμιζόμενων οφειλών που προσεγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ. Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού έχουν έως σήμερα ολοκληρωθεί 48.414 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 15,26 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη διαρκή εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαδικασία.

Κοινωνική προστασία – Ρυθμίσεις για ευάλωτους και ΑμεΑ

Ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η συμμετοχή των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Μόνο μέσα στον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν 292 ρυθμίσεις για οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες, εκ των οποίων 29 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, από την αρχή εφαρμογής του μηχανισμού, 377 οφειλέτες έχουν επιτύχει αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εξασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία της περιουσίας και της κύριας κατοικίας τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με Χρηματοδοτικούς Φορείς

Ενισχυμένη δυναμική συνεχίζουν να εμφανίζουν και οι διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Servicers (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Τον μήνα Οκτώβριο καταγράφηκαν ρυθμίσεις συνολικού ύψους 355 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 5.300 οφειλέτες. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η συνεργασία των οφειλετών με τους Servicers ενισχύεται, οδηγώντας σε ουσιαστικές λύσεις.

Παράλληλα, στα χαρτοφυλάκια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχει απομείνει ακόμα ένας μικρός όγκος μη-εξυπηρετούμενων δανείων, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος είναι καταγγελμένο, ενώ το 17% κατά μέσο όρο βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης. Υπενθυμίζεται ότι ο συνολικός δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών, βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδος, βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό του 3,4%.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

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