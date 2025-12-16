To 72% ανησυχεί λίγο ή πολύ ότι δεν θα τα βγάλει πέρα το 2026

Το β΄μέρος της δημοσκόπησης της Alco για τον Alpha που παρουσιάστηκε την Τρίτη (16/12) εστιάζει στην προοπτική των ελληνικών νοικοκυριών για το 2026 και είναι εμφανές πως σε οικονομικό επίπεδο υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια.

Το πιο ενδεικτικό στοιχείο είναι πως στην ερώτηση "Αν ανησυχείτε ότι μπορεί να μην τα βγάλετε πέρα το 2026, υπάρχει ένα ποσοστό 72% που δηλώνει ότι ανησυχεί, λίγο, αρκετά ή πολύ.

Συγκεκριμένα, το 12% ανησυχεί πολύ, το 29% λίγο και το 31% αρκετά. Μόνο το 22% δεν ανησυχεί καθόλου και ουσιαστικά αποκλείει το ενδεχόμενο να μην καταφέρει να τα βγάλει πέρα.

Σε άλλη ερώτηση, το 41% θεωρεί ότι το 2025 ήταν χειρότερη χρονιά από το 2024 για την οικογένειά του και το 25% ίδια κακή.

Για το νέο έτος, οι προοπτικές είναι επίσης δυσοίωνες για τους περισσότερους, καθώς το 40% περιμένει μια χειρότερη χρονιά και το 17% μία ίδια κακή χρονιά. Καλύτερη χρονιά αναμένει το 17% και ίδια καλή χρονιά το 12%.

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Ολα τα παραπάνω βέβαια επιβεβαιώνουν και τις μετρήσεις της Eurostat για την υποκειμενική φτώχεια στην Ελλάδα, καθώς είναι φανερό πως οι πολίτες νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια.

Παρόλα αυτά βέβαια, η εικόνα στην πρόθεση ψήφου παραμένει αναλοίωτη, με τη ΝΔ να παραμένει μεν μακριά από ποσοστά αυτοδυναμίας, αλλά να είναι άνετα πρώτη και με κανένα άλλο κόμμα να μη δείχνει να μπορεί να την απειλήσει.