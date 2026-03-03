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Παπαθανάσης: Με πόρους του ΕΣΠΑ η αναβάθμιση της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους 6 εκατ. ευρώ
Οικονομία
10:19 - 03 Μαρ 2026

Παπαθανάσης: Με πόρους του ΕΣΠΑ η αναβάθμιση της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, ύψους 6 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Με πόρους του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» θα πραγματοποιηθεί η αναβάθμιση του κτηρίου της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται:

έκδοση αρχικού πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης,

παράδοση τεχνικών μελετών που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου,

εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του Σαρόγλειου Μεγάρου (κτήριο ΛΑΕΔ) και των Η/Μ εγκαταστάσεων (αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με νέους υψηλής απόδοσης, αντικατάσταση αντλιών – κυκλοφορητών συστημάτων κλιματισμού, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών διαιρουμένου τύπου με νέες, υψηλής απόδοσης Α+++ (Inverter), συνολικής ισχύος 96.000 Btu/h., αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, με φωτιστικά σώματα LED, σύστημα καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων, κ.λπ.),

αξιοποίηση ΑΠΕ με κεντρικό ηλιοθερμικό σύστημα, με επιλεκτικούς συλλέκτες και θερμαντήρες τριπλής ενέργειας και φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και

ευρύτερες παρεμβάσεις με αρχιτεκτονική σημασία, για την προστασία και την αναβάθμιση του κτηρίου.

Δικαιούχος της πράξης, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ορίστηκε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

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