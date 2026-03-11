Επιστολή Πιερρακάκη σε Κόστα: Το έργο του Eurogroup και βασικές προτεραιότητες για ανάπτυξη στην ευρωζώνη

H Ευρώπη διαθέτει ισχυρά θεμέλια, αλλά η διατήρηση της σταθερότητας και της ευημερίας της προϋποθέτει αποφασιστική δράση. Σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, η ταχύτητα υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και η βαθύτερη οικονομική ολοκλήρωση θα καθορίσουν την ικανότητα της Ευρωζώνης να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής.

Αυτό αναφέρει η επιστολή του προέδρου του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ενόψει της Συνόδου Κορυφής για το ευρώ στις 19 Μαρτίου.

Παρά τα θετικά στοιχεία — όπως η χαμηλή ανεργία και ο πληθωρισμός που κινείται κοντά στον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας — οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως αναφέρει με βάση πληροφορίες ο κ. Πιερρακάκης, και η έντονη μεταβλητότητα στις ενεργειακές αγορές δημιουργούν νέους κινδύνους για την ανάπτυξη. Η Ευρωζώνη καλείται να προετοιμαστεί για πιθανά σοκ, ενώ ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει μακροχρόνιες προκλήσεις, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, η γήρανση του πληθυσμού και οι αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Πιερρακάκης υπογραμμίζει την ανάγκη για πολιτικές που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και θα επιτρέψουν μια πιο δυναμική αναπτυξιακή πορεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται συγκεκριμένοι στόχοι που διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή οικονομική στρατηγική για τα επόμενα χρόνια.

«Το μέγεθος των επιπτώσεων θα εξαρτηθεί από την ένταση, την έκταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης, στοιχεία που παραμένουν δύσκολο να εκτιμηθούν σε αυτό το στάδιο. Το Eurogroup θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και είναι έτοιμο να συντονίσει κατάλληλες αντιδράσεις μεταξύ των κρατών-μελών, εφόσον χρειαστεί», αναφέρει ο πρόεδρος του Eurogroup και συμπληρώνει:

«Πέρα από αυτούς τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους, γνωστές διαρθρωτικές προκλήσεις — όπως η ασθενής αύξηση της παραγωγικότητας, η γήρανση του πληθυσμού και οι αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις — συνεχίζουν να επιβαρύνουν την αναπτυξιακή δυναμική της Ευρώπης. Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων παραμένει προτεραιότητα για το Eurogroup, καθώς εργαζόμαστε για την ενίσχυση των θεμελίων βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας στη ζώνη του ευρώ.»

Αντιμετώπιση των παγκόσμιων ανισορροπιών μέσω διεθνούς συνεργασίας

Με βάση τα όσα αναφέρει ο κ. Πιερρακάκης, οι αυξανόμενες παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες αναδεικνύονται σε ολοένα πιο σημαντικό θέμα στις διεθνείς συζητήσεις πολιτικής, ανανεώνοντας τον διάλογο σχετικά με τα βαθύτερα αίτια και τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους. Στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο κατακερματισμό και στρατηγικό ανταγωνισμό, η στενότερη διεθνής συνεργασία καθίσταται πιο σημαντική από ποτέ.

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να συμμετέχει με μία ενιαία φωνή στα διεθνή fora, όπως η G7, η G20 και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να προωθηθεί η σταθερότητα, η ισορροπημένη ανάπτυξη και η διεθνής οικονομική τάξη βασισμένη σε κανόνες.

Η Ευρωζώνη διαθέτει πολύτιμη εμπειρία στην αντιμετώπιση εσωτερικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, η οποία μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη συζήτηση για τις παγκόσμιες ανισορροπίες και να υποστηρίξει τη σταδιακή και ομαλή αποκλιμάκωσή τους.

«Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε μια ενδελεχή συζήτηση για τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, με τη συμμετοχή του Υπουργού Οικονομικών του Καναδά, François-Philippe Champagne. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία να αναπτυχθεί μια κοινή αντίληψη για τις τρέχουσες παγκόσμιες τάσεις και να ενισχυθεί ο εποικοδομητικός διάλογος διεθνώς. Υπήρξε σημαντική σύγκλιση απόψεων τόσο ως προς τη διαπίστωση των εξελίξεων όσο και ως προς τις βασικές κατευθύνσεις της κατάλληλης πολιτικής απάντησης.

Τονίσαμε ότι η ίδια η ευρωπαϊκή μεταρρυθμιστική ατζέντα συμβάλλει άμεσα στην παγκόσμια εξισορρόπηση, καθιστώντας την οικονομία μας πιο δυναμική, πιο ελκυστική για επενδύσεις και πιο ανθεκτική. Ταυτόχρονα, ήταν σαφές ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί τον κύριο παράγοντα δημιουργίας των παγκόσμιων ανισορροπιών και ότι απαιτείται αποφασιστική, στοχευμένη και συντονισμένη πολιτική δράση από τις μεγάλες οικονομίες του κόσμου.

Η συνεργασία με εταίρους στο πλαίσιο της G7, της G20 και του ΔΝΤ με μια συνεκτική ευρωπαϊκή φωνή θα παραμείνει καθοριστικής σημασίας, και το Eurogroup είναι έτοιμο να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Από αυτή την άποψη, οι τακτικές συζητήσεις μας με το ΔΝΤ για την οικονομία της ζώνης του ευρώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης των προκλήσεων και των πιθανών λύσεων. Παράλληλα, η συνεργασία μας με την G7 αποκτά ολοένα και πιο στρατηγική διάσταση υπό τη γαλλική Προεδρία, καθώς διαπιστώνουμε ισχυρή σύγκλιση μεταξύ των στόχων της γαλλικής Προεδρίας και των πολιτικών προτεραιοτήτων του Eurogroup.

Το Eurogroup θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τους εταίρους μας για την ανταλλαγή εμπειριών και τη διαμόρφωση μιας κοινής κατανόησης των παγκόσμιων οικονομικών προκλήσεων», τονίζει ο κ. Πιερρακάκης.

Πιο συγκεκριμένα:

Πρώτος στόχος είναι η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. Το κοινό νόμισμα παραμένει το δεύτερο σημαντικότερο στον κόσμο, όμως οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αλλαγές στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα καθιστούν αναγκαία την περαιτέρω θωράκισή του. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο ευρώ περνά μέσα από ισχυρά δημόσια οικονομικά, αξιόπιστους θεσμούς και βαθύτερες ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές.

Δεύτερη βασική προτεραιότητα αποτελεί η επιτάχυνση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Η δημιουργία πιο ολοκληρωμένων και λειτουργικών κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη θεωρείται κρίσιμη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων επενδυτικών αναγκών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η αξιοποίηση τεχνολογιών όπως τα ψηφιακά χρηματοοικονομικά εργαλεία, οι τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού και το ψηφιακό ευρώ μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας των αγορών, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Παράλληλα, κεντρικό στοιχείο της πολιτικής στρατηγικής είναι η διατήρηση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Ο συντονισμός των δημοσιονομικών πολιτικών παραμένει απαραίτητος ώστε να διασφαλιστεί ότι οι αυξημένες ανάγκες —όπως οι αμυντικές δαπάνες ή οι επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση— δεν θα υπονομεύσουν τη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών.

Τέλος, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αναδεικνύεται ως καθοριστικός παράγοντας για το μέλλον της Ευρώπης. Η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, η προώθηση της καινοτομίας και η ενεργειακή μετάβαση αποτελούν βασικούς μοχλούς δράσης. Ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και η ενίσχυση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων κρίνονται απαραίτητες τόσο για τη σταθερότητα όσο και για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

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