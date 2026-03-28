ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο στη Βουλή: Νομοσχέδιο για την πράσινη μετάβαση με «ένεση» εκατομμυρίων
Οικονομία
11:35 - 28 Μαρ 2026

Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο στη Βουλή: Νομοσχέδιο για την πράσινη μετάβαση με «ένεση» εκατομμυρίων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και λοιπές διατάξεις», με την κοινοβουλευτική του πορεία να ξεκινά άμεσα.

Η επεξεργασία του σχεδίου νόμου από την αρμόδια επιτροπή αναμένεται να αρχίσει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, ενώ στόχος είναι να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής εντός της επόμενης εβδομάδας.

Κεντρικός άξονας του νομοσχεδίου αποτελεί η προώθηση των ευρωπαϊκών στόχων για την πράσινη μετάβαση, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη διεύρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου διοικητικού μηχανισμού για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζονται οι δομές διοίκησης, ο τρόπος οργάνωσης και ο συντονισμός των δύο ταμείων, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Στο ίδιο νομοσχέδιο ενσωματώνονται και διατάξεις του υπουργείου Υγείας, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 30 εκατ. ευρώ του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης για το 2025 στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός clawback.

Επιπλέον, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 το πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται στα 20,1 εκατ. ευρώ. Η δαπάνη αυτή κατανέμεται, μεταξύ άλλων, στην παράταση συμβάσεων υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού του ΕΟΔΥ, στην κάλυψη υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και στη συνέχιση της λειτουργίας κρίσιμων δομών, όπως οι Κινητές Ομάδες Υγείας Ειδικού Σκοπού.

Παράλληλα, προβλέπεται και η παράταση της παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στις εκπαιδευτικές μονάδες, με διατήρηση των ίδιων όρων εργασίας και αποδοχών, ενισχύοντας τη λειτουργία του συστήματος υγείας σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου
Πολιτική

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

Θεοδωρικάκος: Καλεί την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Καλεί την αντιπολίτευση να υπερψηφίσει το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη 

Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα
Πολιτική

Φάμελλος προς Μητσοτάκη: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμη ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα

Γεραπετρίτης: Δεν τίθεται ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Δεν τίθεται ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ