Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο στη Βουλή: Νομοσχέδιο για την πράσινη μετάβαση με «ένεση» εκατομμυρίων

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, Ταμείο Εκσυγχρονισμού και λοιπές διατάξεις», με την κοινοβουλευτική του πορεία να ξεκινά άμεσα.

Η επεξεργασία του σχεδίου νόμου από την αρμόδια επιτροπή αναμένεται να αρχίσει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026, ενώ στόχος είναι να εισαχθεί προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής εντός της επόμενης εβδομάδας.

Κεντρικός άξονας του νομοσχεδίου αποτελεί η προώθηση των ευρωπαϊκών στόχων για την πράσινη μετάβαση, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη διεύρυνση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου διοικητικού μηχανισμού για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζονται οι δομές διοίκησης, ο τρόπος οργάνωσης και ο συντονισμός των δύο ταμείων, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων.

Στο ίδιο νομοσχέδιο ενσωματώνονται και διατάξεις του υπουργείου Υγείας, με σημαντικότερη την αύξηση κατά 30 εκατ. ευρώ του ορίου φαρμακευτικής δαπάνης για το 2025 στα νοσοκομεία του ΕΣΥ και στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός clawback.

Επιπλέον, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2026 το πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος που εκτιμάται στα 20,1 εκατ. ευρώ. Η δαπάνη αυτή κατανέμεται, μεταξύ άλλων, στην παράταση συμβάσεων υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού του ΕΟΔΥ, στην κάλυψη υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και στη συνέχιση της λειτουργίας κρίσιμων δομών, όπως οι Κινητές Ομάδες Υγείας Ειδικού Σκοπού.

Παράλληλα, προβλέπεται και η παράταση της παραμονής ειδικευόμενων νοσηλευτών στις εκπαιδευτικές μονάδες, με διατήρηση των ίδιων όρων εργασίας και αποδοχών, ενισχύοντας τη λειτουργία του συστήματος υγείας σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών.