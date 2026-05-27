Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025
14:26 - 27 Μάι 2026

Έκθεση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: Άντληση €1,9 δισ. και αύξηση 41,8% στη χρηματιστηριακή αξία το 2025

Στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, παραδόθηκε σήμερα 27/5 η Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για το 2025, από την πρόεδρο της Αρχής, Βασιλική Λαζαράκου, παρουσία του α΄ αντιπροέδρου Μιχαήλ Φέκκα.

Σύμφωνα με τα βασικά στοιχεία της Έκθεσης, η ελληνική κεφαλαιαγορά κατέγραψε το 2025 σημαντική δραστηριότητα και ενίσχυση του ρόλου της στη χρηματοδότηση της οικονομίας, με άντληση κεφαλαίων περίπου 1,9 δισ. ευρώ μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 9 νέες εισαγωγές εταιρειών, γεγονός που αποτυπώνει, όπως σημειώνεται, τη βελτίωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και την ενίσχυση της αγοράς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αύξηση της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας των εισηγμένων εταιρειών, η οποία ενισχύθηκε κατά περίπου 41,8%, στοιχείο που η Επιτροπή αποδίδει στη γενικότερη αναβάθμιση της εμπιστοσύνης προς την ελληνική αγορά και στη βελτίωση των μακροοικονομικών προοπτικών.

Η Έκθεση καταγράφει επίσης την ενίσχυση του εποπτικού και ελεγκτικού έργου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Όπως επισημαίνεται, πραγματοποιήθηκαν αυξημένοι έλεγχοι και εντατικοποιήθηκε η προληπτική εποπτεία, με επιβολή κυρώσεων όπου κρίθηκε απαραίτητο, με στόχο την προστασία των επενδυτών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Επιτροπή διατήρησε μηδενικές εκκρεμότητες υποθέσεων πέραν της πενταετίας, ενώ συνέβαλε στη θεσμική αναβάθμιση της κεφαλαιαγοράς μέσω προτάσεων που ενσωματώθηκαν στον νόμο 5193/2025. Στο ίδιο πλαίσιο, προωθήθηκαν δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εποπτικών μηχανισμών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, μέσα από ενημερωτικές δράσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και συνεργασίες με ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς της αγοράς, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών και τη βελτίωση της κατανόησης των χρηματοπιστωτικών εργαλείων από το ευρύ κοινό.

Σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με την Έκθεση, αποτελεί η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, γεγονός που αναμένεται να ενισχύσει τη διεθνή του θέση και να διευρύνει την παρουσία θεσμικών επενδυτών στην ελληνική αγορά.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, σημείωσε ότι οι εξελίξεις αυτές επιβεβαιώνουν τη σταθερή πορεία ενίσχυσης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα χρηματοδότησης της ανάπτυξης και της παραγωγικής δραστηριότητας της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, εξήρε τον ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο της εποπτείας και λειτουργίας της αγοράς και γνωστοποίησε ότι η Έκθεση θα διαβιβαστεί στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να ακολουθήσει περαιτέρω θεσμική ενημέρωση και συζήτηση.

