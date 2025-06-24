Χίος: Νέες αναζωπυρώσεις - Δύο τα βασικά μέτωπα της φωτιάς

Για τρίτη ημέρα μαίνονται οι πυρκαγιές στη Χίο. Τα μέτωπα είναι τρία, ενώ το πρωί της Τρίτης (24/6) σημειώθηκαν μεγάλες αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστικές υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες, ενώ τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στις περιοχές: Άγιος Γεώργιος Συκούσης, Βέσσα και Δαφνώνας.

Μάλιστα λίγο πριν τις 7:30 εκκενώθηκε η περιοχή Λιθί ενώ λίγο νωρίτερα και ειδικότερα στις 6 το πρωί στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκ νέου εκκένωση στην περιοχή Βέσσα.

Στο σημείο επιχειρούν 444 πυροσβέστες καθώς έχουν φτάσει όλες οι ενισχύσεις από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Λέσβο, με 21 ομάδες δασοκομάντο, 85 οχήματα καθώς και 30 εθελοντές -πεζοπόρα τμήματα- με 4 εθελοντικά οχήματα.

Με το πρώτο φως της ημέρας 8 εναέρια μέσα (2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα) πραγματοποιούν ρίψεις νερού, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί συνολικά για όλη τη μέρα 4 αεροσκάφη και 14 ελικόπτερα τα οποία θα επιχειρούν περιοδικά. Στη Χίο είναι και το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ», ενώ συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ελληνικού Στρατού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).