Καραγκούνης: «Ιστορική» συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς και δικαιώματα
Εργασιακά
14:50 - 14 Φεβ 2026

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, μίλησε στο ΕΡΤnews για τις αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τονίζοντας ότι οι διατάξεις προέκυψαν κατόπιν συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων και δεν αποτελούν μονομερή κυβερνητική πρωτοβουλία.

Κεντρικό στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι η πλήρης μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων, καθώς πλέον οι όροι μιας σύμβασης θα ισχύουν μέχρι να υπογραφεί νέα, χωρίς το προηγούμενο χρονικό όριο τριών ή έξι μηνών. Παράλληλα, μειώνεται το όριο αντιπροσωπευτικότητας για την επέκταση μιας κλαδικής σύμβασης από 50%+1 σε 40%+1 των εργαζομένων. Με τη δημοσίευση του νόμου, περίπου 15 συλλογικές συμβάσεις αναμένεται να επεκταθούν άμεσα, καλύπτοντας μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

Ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε ότι η ΓΣΕΕ θα μπορεί πλέον να υπογράφει συλλογικές συμβάσεις απευθείας, ανεξαρτήτως ποσοστού εκπροσώπησης, δίνοντας «τεράστια δύναμη στο εργατικό κίνημα».

Στο νομοσχέδιο το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε επί της αρχής, υπερψήφισε όμως βασικά άρθρα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε ενστάσεις για τον ρόλο της κυβέρνησης στον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Ο υφυπουργός επέρριψε ευθύνες στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι «καταρρίπτει ένα τεράστιο αφήγημα» για τη μετενέργεια και την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων.

Όσον αφορά τον κατώτατο μισθό, ο κ. Καραγκούνης επανέλαβε ότι τα 950 ευρώ αποτελούν βάση, πάνω στην οποία μπορούν να συμφωνηθούν υψηλότερες αποδοχές μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Ήδη σε ορισμένους κλάδους, όπως στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, οι συμβάσεις προβλέπουν μισθούς άνω του συγκεκριμένου ποσού.

Σχετικά με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει σε εσωτερικά συνδικαλιστικά ζητήματα, τα οποία κρίνονται από τα εκλογικά σώματα των οργανώσεων, ενώ η Δικαιοσύνη διερευνά την υπόθεση.

Τέλος, επισήμανε ότι οι χρηματοδοτήσεις προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους και υπόκεινται σε ελέγχους από εθνικούς και ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι αρμόδιες διαχειριστικές αρχές.

