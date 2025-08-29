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Το τελευταίο αντίο στον Κωνσταντίνο Πυλαρινό
Πολιτική
13:56 - 29 Αυγ 2025

Το τελευταίο αντίο στον Κωνσταντίνο Πυλαρινό

Reporter.gr Newsroom
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Το μεσημέρι της Παρασκευής 29/8, συγγενείς, φίλοι και πολιτικοί είπαν το ύστατο χαίρε στον Κωνσταντίνο Πυλαρινό, σε κλίμα συγκίνησης και σεβασμού για τη διαδρομή του.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, παρουσία ανθρώπων που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του. Μετά την τελετή, η σορός του θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο, τον τόπο καταγωγής του, όπου και θα ταφεί.

Στην Μητρόπολη έφθασαν από νωρίς ο Προκόπης Παυλόπουλος, η Μαρία Συρεγγέλα, ο Δημήτρης Τσιόδρας, ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ο Κώστας Μπακογιάννης και η Νάντια Γιαννακοπούλου.

Ο Κωνσταντίνος Πυλαρινός υπήρξε πολιτικό πρόσωπο με έντονη παρουσία στη δημόσια ζωή, καθώς είχε διατελέσει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση του Τζαννετάκη. Υπήρξε επίσης στενός συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, με τον οποίο διατηρούσε μακροχρόνια πολιτική και προσωπική σχέση.

Παράλληλα, είχε αφιερώσει σημαντικό μέρος της ζωής του στον πολιτισμό, υπηρετώντας επί σειρά ετών ως πρόεδρος του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων, συμβάλλοντας στην ανάδειξη της τοπικής και εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/08/2025 - 13:58
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