ΣΥΡΙΖΑ κατά Κικίλια: Καμία μυστική συμφωνία – Η ΝΔ αφήνει τις τουρκικές μηχανότρατες ανενόχλητες

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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με ανακοίνωσή του, κατηγορεί τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, ότι προσπαθεί να καλύψει την αδυναμία της κυβέρνησης να ελέγξει τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, επικαλούμενος μια ανύπαρκτη «μυστική συμφωνία» για τα αλιευτικά σκάφη από το 2017.

Υπενθυμίζει ότι πρώην αρχηγοί ΓΕΕΘΑ έχουν διαψεύσει κατηγορηματικά την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας, ενώ θέτει το ερώτημα γιατί, αν υπήρχε, η Νέα Δημοκρατία την εφάρμοζε για έξι χρόνια, αφήνοντας τις τουρκικές μηχανότρατες να αλωνίζουν ανενόχλητες. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει πως η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση δείχνει αδυναμία και απροθυμία να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα και τους Έλληνες αλιείς, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις αν θα αντιμετωπιστεί η τουρκική παρανομία ή αν θα συνεχιστούν τα «παραμύθια» περί ανύπαρκτων συμφωνιών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ έχει ως εξής:

“Ο κ. Κικίλιας, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να δικαιολογήσει την πλήρη ανικανότητα της κυβέρνησης να ελέγξει τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, «ανακάλυψε» μια ανύπαρκτη μυστική συμφωνία για τα αλιευτικά σκάφη από το… 2017.

Ξέχασε όμως ότι οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί συνελήφθησαν τον Μάρτιο του 2018 και όχι το 2017 – μια μικρή λεπτομέρεια που φαίνεται πως διαφεύγει από τον υπουργό.

Ξέχασε επίσης ότι πρώην αρχηγοί ΓΕΕΘΑ, διέψευσαν κατηγορηματικά την ύπαρξη οποιασδήποτε τέτοιας συμφωνίας. Όπως τόνισαν, είναι «αθλιότητες» να φαντάζεται κανείς παραχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων έναντι ανταλλαγμάτων.

Αν λοιπόν υπήρχε, όπως ισχυρίζεται ο κ. Κικίλιας, μια τέτοια «συμφωνία»:

– Γιατί η Νέα Δημοκρατία την εφάρμοζε πιστά επί έξι χρόνια, καταπατώντας τα αλιευτικά δικαιώματα της χώρας;

– Γιατί οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη άφηναν ανενόχλητες τις τουρκικές μηχανότρατες να αλωνίζουν σε Σαμοθράκη, Αγαθονήσι, Κυκλάδες;

Η αλήθεια είναι απλή: καμία συμφωνία δεν υπήρξε ποτέ. Υπάρχει μόνο η αδυναμία και η απροθυμία της κυβέρνησης να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τους Έλληνες αλιείς.

Και είναι τουλάχιστον ειρωνικό να μιλά σήμερα ο υπουργός για «διάκριση ανάμεσα σε προβοκάτσια ή θερμό επεισόδιο και στα τρέχοντα περιστατικά», παραδεχόμενος ουσιαστικά ότι τα τουρκικά σκάφη δρουν ανενόχλητα.

Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να σταματήσει τα παραμύθια και να απαντήσει καθαρά:

– θα αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα

– Ή θα συνεχίσει να κρύβεται πίσω από «συμφωνίες» που δεν υπήρξαν ποτέ;”.