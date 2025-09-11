Γερουλάνος για Chevron: Θετική εξέλιξη αλλά αποτέλεσμα μακροχρόνιας στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ

Για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, τη συνεργασία με τη Chevron, τη χορήγηση του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στο ΕΡΤNews ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με την αμερικανική εταιρεία Chevron, ο κ. Γερουλάνος χαρακτήρισε την εξέλιξη θετική, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για αποτέλεσμα μακροχρόνιας στρατηγικής που χαράχθηκε από το ΠΑΣΟΚ πριν από 10–12 χρόνια με την οριοθέτηση της ΑΟΖ. «Η Ελλάδα πρέπει να έχει τη δική της εξωτερική πολιτική και να διεκδικεί τα δικαιώματά της, αντί να περιμένει από εταιρείες να το κάνουν για λογαριασμό της», σημείωσε, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη η κυβέρνηση να επαναλάβει την πρωτοβουλία κινήσεων στην εξωτερική πολιτική και να αποκαταστήσει σχέσεις με παραδοσιακούς εταίρους, αποφεύγοντας τη μονοδιάστατη προσέγγιση που, όπως είπε, έχει υιοθετήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε ότι οι φορείς της αγοράς έχουν απορρίψει το πακέτο ως μη επαρκές για την ελάφρυνση των μεσαίων στρωμάτων και την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. «Αυτό που περιμένει ο κόσμος από έναν πρωθυπουργό είναι ένα νέο όραμα και μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν το Δημόσιο να λειτουργεί υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τίποτα πειστικό δεν είδαμε από τον κ. Μητσοτάκη», τόνισε.

Ο κ. Γερουλάνος εξήγησε ότι το ΠΑΣΟΚ, μέσω της «Μαύρης Βίβλου», παρουσίασε τα προβλήματα της κυβέρνησης και ανοίγει τον δρόμο για την παρουσίαση του προγράμματος και του οράματος του κόμματος από τον Νίκο Ανδρουλάκη, με στόχο να πείσει την κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική λύση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών ήταν σε αναμονή, παρατηρώντας τις κινήσεις της κυβέρνησης, και εκτίμησε ότι η δύναμη των κομμάτων που καταγράφεται στις μετρήσεις είναι περίπου η μισή της πραγματικής. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα σκάνδαλα και η αντίληψη ότι η κυβέρνηση λειτουργεί για λίγους έχουν αρχίσει να μετατρέπουν την αναμονή σε αίτημα ανατροπής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ της χορήγησης του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να μπει σε λογιστικές συζητήσεις με την κυβέρνηση, η οποία, όπως υποστήριξε, διατηρεί παρωχημένο παραγωγικό μοντέλο. «Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου θα διευρύνει τη φορολογική και παραγωγική βάση και θα πολλαπλασιάσει τον πλούτο στη χώρα, αντί να εξαρτάται από μεγάλους παίκτες», σημείωσε.

Ο κ. Γερουλάνος κατέληξε ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει η πολιτική δύναμη που θα εκπροσωπήσει την Κεντροαριστερά με πατριωτικό και σοσιαλιστικό πρόσημο, έχοντας συγκεκριμένο σχέδιο και ομάδα ικανή να το υλοποιήσει, υπογραμμίζοντας ότι η βάση των πολιτών έρχεται σταδιακά πιο κοντά στο κόμμα.