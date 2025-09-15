Φάμελλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη υπονομεύει τη Δημοκρατία – Ανάγκη για ισχυρούς θεσμούς και διαφάνεια

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει υπονομεύσει τους θεσμούς μέσα από υποκλοπές, τη συγκάλυψη του εγκλήματος των Τεμπών και την απουσία λογοδοσίας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας μας υπενθυμίζει την ανάγκη υπεράσπισης των θεμελιωδών αξιών της ισοτιμίας, της διαφάνειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ακόμα, τόνισε ότι το Κράτος Δικαίου είναι το οξυγόνο της Δημοκρατίας και σήμερα απαιτούνται ισχυροί θεσμοί και περισσότερη διαφάνεια με μια προοδευτική κυβέρνηση, ενώ επισήμανε ότι «σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία».

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο κ. Φάμελλος αναφέρει:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Δημοκρατίας δεν είναι μια επετειακή ημέρα. Είναι μία ημέρα που μας καλεί να αναλογιστούμε τις αξίες της προόδου και της κοινωνικής δικαιοσύνης: Την ισοτιμία, τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη.

Στην Ελλάδα, τη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία, η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει καταπατήσει θεμελιώδεις δημοκρατικούς θεσμούς. Από τις υποκλοπές και τα κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα, μέχρι το μπάζωμα της αλήθειας του εγκλήματος των Τεμπών και την απουσία λογοδοσίας, βλέπουμε μια κυβέρνηση που αντιμετωπίζει το Κράτος Δικαίου ως εμπόδιο και όχι ως κατάκτηση.

Το Κράτος Δικαίου είναι η φωνή και το οξυγόνο κάθε πολίτη, το οξυγόνο της Δημοκρατίας.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία.

Και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τον κ. Μητσοτάκη και τη δεξιά του αυταρχισμού και των μεγάλων συμφερόντων αλλά με περισσότερη διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς, αξίες που μπορεί να φέρει στη χώρα μια προοδευτική κυβέρνηση».