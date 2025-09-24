ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δένδιας: Ζητά στήριξη της ελληνικής αντιπροσωπείας για την 4η Belharra του Πολεμικού Ναυτικού
Πολιτική
14:06 - 24 Σεπ 2025

Δένδιας: Ζητά στήριξη της ελληνικής αντιπροσωπείας για την 4η Belharra του Πολεμικού Ναυτικού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ενίσχυση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού με την απόκτηση μίας νέας φρεγάτας Belharra Standard 2++ και την αναβάθμιση τριών υφιστάμενων μονάδων στον ίδιο τύπο ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την προσέλευσή του στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου σχετικά με τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας.

Όπως επισήμανε ο υπουργός, η φρεγάτα Belharra Standard 2++ αποτελεί σήμερα την πιο προηγμένη φρεγάτα στον κόσμο, φέρνοντας σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις σε σχέση με τον αρχικό τύπο Standard 2. Συνολικά, η νέα μονάδα και οι αναβαθμισμένες φρεγάτες διαθέτουν δέκα βασικές αναβαθμίσεις που ενσωματώνουν την εμπειρία από πρόσφατους πολέμους και επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η αποστολή «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μία από τις πλέον σημαντικές αναβαθμίσεις αφορά τη δυνατότητα των τεσσάρων φρεγατών να φέρουν πύραυλο Cruise με εμβέλεια άνω των 1.000 χιλιομέτρων, τον νέο πύραυλο ELSA, της τελευταίας γενιάς πυραύλων Cruise Naval.

«Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική Αντιπροσωπεία θα στηρίζει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό», τόνισε ο κ. Δένδιας, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία των νέων και αναβαθμισμένων φρεγατών για την άμυνα της χώρας.

Η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής αναμένεται να επικυρώσει τη σύμβαση για την απόκτηση της νέας φρεγάτας και την αναβάθμιση των τριών ήδη υπηρετούντων μονάδων, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες του στόλου σε τομείς όπως η αντιαεροπορική και ανθυποβρυχιακή άμυνα, καθώς και η δυνατότητα εκτόξευσης μακρόβιων πυραύλων Cruise.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Seaspan: Μετεγκατάσταση στη Σιγκαπούρη και αλλαγή σημαίας σε εκατό πλοία
Ναυτιλία

Seaspan: Μετεγκατάσταση στη Σιγκαπούρη και αλλαγή σημαίας σε εκατό πλοία

Στη ζώνη των $113.000 το Bitcoin στον απόηχο της ομιλίας Πάουελ - Μεικτές τάσεις στα altcoins
Νομίσματα

Στη ζώνη των $113.000 το Bitcoin στον απόηχο της ομιλίας Πάουελ - Μεικτές τάσεις στα altcoins

Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας
Υγεία

Παρατηρητήριο για τις Πολιτικές και την Οργάνωση της Δημόσιας Υγείας

Reuters: Το κακοσυντηρημένο ηλεκτρικό δίκτυο πίσω από τις περισσότερες πυρκαγιές στην Ελλάδα
Ειδήσεις

Reuters: Το κακοσυντηρημένο ηλεκτρικό δίκτυο πίσω από τις περισσότερες πυρκαγιές στην Ελλάδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια: Μειώσεις στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός
Πολιτική

Κόντρα Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για την ακρίβεια: Μειώσεις στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά
Πολιτική

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

Γερουλάνος: Γιατί να αποφασίζει η Βουλή για το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας;
Πολιτική

Γερουλάνος: Γιατί να αποφασίζει η Βουλή για το χιονοδρομικό της Βασιλίτσας;

Θεοδωρικάκος: τέλος στα ψιλά γράμματα στις κρυφές τραπεζικές χρεώσεις
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: τέλος στα ψιλά γράμματα στις κρυφές τραπεζικές χρεώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ