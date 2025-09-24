Δένδιας: Ζητά στήριξη της ελληνικής αντιπροσωπείας για την 4η Belharra του Πολεμικού Ναυτικού

Την ενίσχυση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού με την απόκτηση μίας νέας φρεγάτας Belharra Standard 2++ και την αναβάθμιση τριών υφιστάμενων μονάδων στον ίδιο τύπο ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την προσέλευσή του στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου σχετικά με τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας.

Όπως επισήμανε ο υπουργός, η φρεγάτα Belharra Standard 2++ αποτελεί σήμερα την πιο προηγμένη φρεγάτα στον κόσμο, φέρνοντας σημαντικές τεχνολογικές βελτιώσεις σε σχέση με τον αρχικό τύπο Standard 2. Συνολικά, η νέα μονάδα και οι αναβαθμισμένες φρεγάτες διαθέτουν δέκα βασικές αναβαθμίσεις που ενσωματώνουν την εμπειρία από πρόσφατους πολέμους και επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η αποστολή «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μία από τις πλέον σημαντικές αναβαθμίσεις αφορά τη δυνατότητα των τεσσάρων φρεγατών να φέρουν πύραυλο Cruise με εμβέλεια άνω των 1.000 χιλιομέτρων, τον νέο πύραυλο ELSA, της τελευταίας γενιάς πυραύλων Cruise Naval.

«Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική Αντιπροσωπεία θα στηρίζει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό», τόνισε ο κ. Δένδιας, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία των νέων και αναβαθμισμένων φρεγατών για την άμυνα της χώρας.

Η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής αναμένεται να επικυρώσει τη σύμβαση για την απόκτηση της νέας φρεγάτας και την αναβάθμιση των τριών ήδη υπηρετούντων μονάδων, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες του στόλου σε τομείς όπως η αντιαεροπορική και ανθυποβρυχιακή άμυνα, καθώς και η δυνατότητα εκτόξευσης μακρόβιων πυραύλων Cruise.