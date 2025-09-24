Κοινοβουλευτικές πηγές ΝΔ: Η κατάθεση Σαλάτα αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε συγκάλυψη

Καμία συγκάλυψη δεν υπήρξε από τις κυβερνήσεις της ΝΔ στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζουν κοινοβουλευτικές πηγές του κυβερνώντος κόμματος, μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του οργανισμού, Νίκου Σαλάτα στην Εξεταστική Επιτροπή.

Όπως μεταδόθηκε στην ΕΡΤ, οι κοινοβουλευτικές πηγές επισημαίνουν πως αυτό αποδεικνύεται από την αποκάλυψη του τέως Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτα, ο οποίος δήλωσε πως σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό κ. Γ. Μυλωνάκη ο τελευταίος του ξεκαθάρισε ότι «οφείλει να αφήσει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά της διαφορετικά δεν απομένει άλλη λύση για την κυβέρνηση από το να τον απομακρύνει από τον οργανισμό».

«Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει τη θέση της Κυβέρνησης ότι όχι μόνο δεν έχει συγκαλύψει κάτι αλλά το αντίθετο «το όλα στο φως» το κάνει πράξη», υπογράμμισαν οι κοινοβουλευτικές πηγές της ΝΔ.

Ο νυν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννης Καββαδάς με τον οποίον ξεκίνησαν οι μαρτυρικές καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι αγρότες που το δικαιούνται, θα λάβουν κανονικά τις επιδοτήσεις τους από τον Οργανισμό.

«Όποιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει την αίτηση του, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η πληρωμή των δικαιούχων. Μέσα στο διάστημα που πρέπει. Η απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και να μην σπαταληθεί ούτε 1 € και να πληρωθούν αυτοί που πρέπει να πληρωθούν», ανέφερε.

Οι εργασίες της επιτροπής θα συνεχιστούν με καταθέσεις μαρτύρων.