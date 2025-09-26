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Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία να ανακαλέσει το casus belli – Μόνος δρόμος ο διάλογος, όχι τα όπλα
Πολιτική
20:15 - 26 Σεπ 2025

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Η Τουρκία να ανακαλέσει το casus belli – Μόνος δρόμος ο διάλογος, όχι τα όπλα

Reporter.gr Newsroom
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Στις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και στις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπη η Ελλάδα αναφέρθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, την Παρασκευή (26/9).

«Η φετινή χρονιά έχει ένα ειδικό βάρος, καθώς φέτος γιορτάζουμε τα 80 χρόνια των Ηνωμένων Εθνών. Είμαστε ένα έθνος που ήταν στην απαρχή του οργανισμού και προσήλθε κατεστραμμένη από τον πόλεμο. Τα Ηνωμένα Έθνη έδωσαν φωνή στις ελπίδες ανθρώπων που δεν είχαν ελευθερία» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Μία νέα παγκόσμια τάξη ανατέλλει. Η πολυμέρεια είναι σε καθεστώς πίεσης. Βλέπουμε μία νέα πραγματικότητα στις διεθνείς σχέσεις. Η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση, η Τεχνητή νοημοσύνη. Ο κόσμος αλλάζει. Η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας. Επιζητούμε τον διάλογο και την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές μας. Δεν είμαστε βέβαια αφελείς, γνωρίζουμε τις απειλές και τους κινδύνους αστάθειας της γειτονιάς μας. Η Ελλάδα ήδη ξοδεύει πάνω από το 3% του ΑΕΠ της στην άμυνα» σημείωσε ακόμη.

Μεσανατολικό: Η Ελλάδα προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών

«Γινόμαστε μάρτυρες πολλών διαμαχών με χιλιάδες νεκρούς. Αν αποτύχουμε να δράσουμε, οι προοπτικές είναι ακόμα πιο ζοφερές» υπογράμμισε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης, ενώ όσον αφορά τη Γάζα σημείωσε ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου και πως το Ισραήλ θα απομακρύνει τους φίλους του αν συνεχίσει έτσι.

Πιο συγκεκριμένα, αναφερόμενος στο Μεσανατολικό, σημείωσε: «Από την πρώτη ημέρα είμαστε υπέρ του δικαιώματος του Ισραήλ να αμυνθεί. Μιλήσαμε για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός. Όμως, τίποτα δεν δικαιολογεί τον θάνατο χιλιάδων παιδιών και τον ανθρωπιστικό πόνο των Παλαιστινίων».

Τόνισε, δε, ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη λύση των δύο κρατών.

Ουκρανικό: Ένας πόλεμος για τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια

«Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι στο 4ο έτος. Είναι ο πόλεμος για την δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα στηρίζει την Ουκρανία. Εκτιμούμε τις προσπάθειες του κυρίου Τραμπ. Στηρίζουμε μια άμεση κατάπαυση του πυρός» συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναφέρθηκε και στην ανθρωπιστική καταστροφή στο Σουδάν.

Η ΕΕ θα αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στην άμυνά της

Όσον αφορά την άμυνα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι χώρες της ΕΕ είναι αποφασισμένες να διαδραματίσουν «έναν πιο αποφασιστικό ρόλο στην άμυνα». «Ο Ζαν Μονέ είπε ότι η Ευρώπη δημιουργήθηκε μέσω κρίσης. Ετσι ελήφθησαν αποφάσεις. Και είχε δίκιο. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς», είπε χαρακτηριστικά.

Η Τουρκία να άρει το casus belli

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητοστάκης είπε πως η Τουρκία πρέπει να ανακαλέσει το casus belli, σημειώνοντας ότι ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ο διάλογος και όχι η γλώσσα των όπλων. «Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα σεβόμενη το Διεθνές Δίκαιο», τόνισε ο πρωθυπουργός σχετικά με τις έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Η Ανατολική Μεσόγειος αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις, όπως η μετανάστευση. Σε κάθε μας σχέση με κάθε γείτονα η Ελλάδα έχει πυξίδα τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα αναζητά ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά πρέπει να μας επιτρέψουν να βρούμε λύση και για τις δύο πλευρές. Η Τουρκία πρέπει να άρει την απειλή πολέμου εναντίον της Ελλάδας, που είναι μαύρο σύννεφο πάνω από τις σχέσεις μας. Το casus beli πρέπει να αρθεί» υπογράμμισε, στέλνοντας μήνυμα στην Άγκυρα.

Τέλος, όσον αφορά το Κυπριακό, ο κ. Μητσοτάκης είπε: «Η Κύπρος υποφέρει για 51 χρόνια… Με τη Λιβύη είμαστε γείτονες. Πρέπει να καθορίσουν μόνοι τους το μέλλον τους χωρίς καμία παρέμβαση. Στη Συρία μετά από 14 χρόνια αιματοχυσίας, υπάρχει νέα ελπίδα για τον λαό».

Τόνισε ακόμη ότι δεν θα πρέπει ο Εθνικισμός να αφεθεί να αναβιώσει στα Βαλκάνια, τονίζοντας ότι για τα δυτικά της χερσονήσου η ΕΕ είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/09/2025 - 20:22
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