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ΣΥΡΙΖΑ: Στήριξη στο «Global Sumud Flotilla» και κάλεσμα στην κυβέρνηση να καταδικάσει το καθεστώς Νετανιάχου
Πολιτική
21:50 - 01 Οκτ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Στήριξη στο «Global Sumud Flotilla» και κάλεσμα στην κυβέρνηση να καταδικάσει το καθεστώς Νετανιάχου

Reporter.gr Newsroom
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από την πρώτη στιγμή, στήριξε και στηρίζει ολόπλευρα την αποστολή του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης στον λαό της Παλαιστίνης "Global Sumud Flotilla", ο οποίος βρίσκεται πλέον κοντά στη Γάζα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και ζητά από την «κυβέρνηση να πάρει μία ξεκάθαρη θέση εναντίον του καθεστώτος Νετανιάχου και των απειλών και των εκβιασμών που εξαπολύει».  

Στην ανακοίνωση του αναφέρει ακόμη: «Ο βάρβαρος και απάνθρωπος αποκλεισμός της Γάζας από το Ισραήλ παραβιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και, ως εκ τούτου, είναι παράνομος. Η τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, αποτελεί ξεκάθαρη υποχώρηση στον εκβιασμό που εξαπολύει το καθεστώς Νετανιάχου και στη συνέχιση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η αποστολή να φτάσει στον προορισμό της με ασφάλεια.

Η ανοχή στο έγκλημα Νετανιάχου πρέπει να λάβει τέλος άμεσα. Σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, όλοι και όλες πρέπει να αναλάβουν το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Φτάνει πια η ταύτιση με τον Νετανιάχου, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Γεραπετρίτη. Είναι η ώρα να σπάσει ο αποκλεισμός, είναι η ώρα να σταματήσει η γενοκτονία».

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