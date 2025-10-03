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Ο τουρκικός ενεργειακός στόλος επιστρέφει στη Μεσόγειο με νέα γεωτρύπανα
Πολιτική
07:55 - 03 Οκτ 2025

Ο τουρκικός ενεργειακός στόλος επιστρέφει στη Μεσόγειο με νέα γεωτρύπανα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Νέο γύρο συζητήσεων για τις ενεργειακές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη άνοιξε η συνέντευξη του Τούρκου υπουργού Ενέργειας Alparslan Bayraktar, ενώ φιλοκυβερνητικά μέσα στην Άγκυρα προβάλουν την άφιξη νέου γεωτρύπανου στη Μερσίνα ως “κίνηση επιστροφής” στη Γαλάζια Πατρίδα.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Alparslan Bayraktar, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Habertürk, απάντησε σε κριτική της αντιπολίτευσης ότι η Άγκυρα έχει «εγκαταλείψει» τις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κατηγορία, που είχε ανανεώσει με πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Sözcü, αφορούσε την τριετή απουσία τουρκικών γεωτρητικών δραστηριοτήτων στη θαλάσσια περιοχή.

Ο Bayraktar απέρριψε τις αιτιάσεις, επιμένοντας ότι η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει «8–9 γεωτρήσεις σε βαθιά ύδατα» στη δική της υφαλοκρηπίδα μέσα σε τέσσερα χρόνια. Όπως παραδέχθηκε, «δεν υπήρξαν τα επιθυμητά αποτελέσματα», ωστόσο αυτό «δεν σημαίνει εγκατάλειψη της Μεσογείου».

Υπογράμμισε ότι η Άγκυρα συνεχίζει να μελετά νέες τοποθεσίες, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια εστίασε περισσότερο στη Μαύρη Θάλασσα, όπου αναμένονται νέες επιχειρήσεις με πέμπτο πλοίο προς το τέλος του έτους.

Σχετικά με τη Λιβύη, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συμφωνίες για έρευνες σε θαλάσσιες ζώνες, σημειώνοντας ότι τα νέα γεωτρύπανα που αποκτήθηκαν από τη Νορβηγία «ίσως χρειαστούν εκεί». Εξήγησε ότι ένα από αυτά θα αξιοποιηθεί σε «μεγαλύτερα και διεθνή projects στη Μεσόγειο», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο πιο επιθετικής παρουσίας.

Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Yeni Şafak ανέδειξε σε πρωτοσέλιδο την άφιξη ενός από τα δύο νέα πλωτά γεωτρύπανα 7ης γενιάς στο λιμάνι Taşucu της Μερσίνας. Το πλοίο, που αγοράστηκε πρόσφατα από τη Νορβηγία, παρουσιάστηκε ως «νέα ενεργειακή κίνηση στην Ανατολική Μεσόγειο». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τουρκία «προετοιμάζεται για νέα διαδικασία γεώτρησης σε περιοχές που δεν έχουν ερευνηθεί».

Η εφημερίδα συνέδεσε ευθέως την άφιξη του πλοίου με την τουρκική στρατηγική στη «Γαλάζια Πατρίδα», υπογραμμίζοντας ότι «παρά την έλλειψη ευρημάτων σε 8 κοιτάσματα βαθέων υδάτων, η Άγκυρα ακολουθεί πλέον πολιτική εισόδου σε μη εξερευνημένα πεδία».

Παράλληλα, κατηγόρησε την «Ελληνοκυπριακή Διοίκηση» ότι με τη στήριξη ΗΠΑ και Κατάρ συνεχίζει έρευνες με το σεισμογραφικό πλοίο Ramform Hyperion, το οποίο –κατά την ίδια– «παραβίασε την τουρκική υφαλοκρηπίδα από την πρώτη κιόλας ημέρα».

Η χρονική σύμπτωση ανάμεσα στις δηλώσεις Bayraktar και την άφιξη του νέου πλοίου δεν περνά απαρατήρητη. Από τη μία, ο υπουργός εμφανίζεται να μετριάζει τις προσδοκίες, μιλώντας για «αναγκαίες προτεραιότητες» στη Μαύρη Θάλασσα και για διεθνείς συνεργασίες στη Μεσόγειο.

Από την άλλη, η φιλοκυβερνητική Yeni Şafak επιχειρεί να καλλιεργήσει εντύπωση επικείμενης δραστηριοποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο, σε πλήρη αντιδιαστολή με την εικόνα «παγώματος» που προβάλλει η αντιπολίτευση.

Η Άγκυρα δείχνει έτσι να ακολουθεί διπλή γραμμή. Θεσμικά, ο υπουργός μιλά για «συνέχιση των μελετών» χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα, επικοινωνιακά, τα μέσα που στηρίζουν την κυβέρνηση προβάλουν την ισχυροποίηση του ενεργειακού στόλου και την επιστροφή στη Μεσόγειο.

Η άφιξη του νέου γεωτρύπανου στη Μερσίνα και οι δηλώσεις Bayraktar συνθέτουν μια εικόνα αναζωπύρωσης του ενεργειακού ανταγωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ η Τουρκία δεν έχει μέχρι στιγμής βρει κοιτάσματα εμπορικής αξίας, επενδύει σε νέα μέσα και επιχειρεί να δείξει ότι δεν εγκαταλείπει τις διεκδικήσεις της.

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