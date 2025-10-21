Τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: Απορρίφθηκαν οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας

Σε υψηλούς τόνος διεξήχθη στη Βουλή, την Τρίτη (21/10), η συζήτηση σχετικά με την τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, με την αντιπολίτευση να καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας που τελικά απορρίφθηκαν.

Το πρωί της Τρίτης (21/10), ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν ενστάσεις αντισυνταγματικότητας της τροπολογίας, ενώ και το ΚΚΕ ζήτησε την απόσυρσή της.

Ακολούθησε μία έντονη συζήτηση, κατά την οποία οι βουλευτές της αντιπολίτευσης έβαλλαν κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά, κατηγορώντας τον για «εργαλειοποίηση» του μνημείου και προσπάθεια ποινικοποίησης της διαμαρτυρίας· για απόπειρα αλλαγής ατζέντας, διχαστικό λόγο και αυταρχισμό.

Στο τέλος της συζήτησης και πριν ανέβει στο βήμα ο πρωθυπουργός, οι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας απορρίφθηκαν, καθώς υποστηρίχθηκαν από 55 βουλευτές, ενώ 95 δεν εγέρθησαν, δηλώνοντας τη διαφωνία τους με το αίτημα της αντιπολίτευσης και, άρα, αποδεχόμενοι την τροπολογία.