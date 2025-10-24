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Σε αχαρτογράφητα νερά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη ρήξη Φάμελλου – Πολάκη για τη στάση απέναντι στον Τσίπρα
Πολιτική
19:18 - 24 Οκτ 2025

Σε αχαρτογράφητα νερά ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη ρήξη Φάμελλου – Πολάκη για τη στάση απέναντι στον Τσίπρα

Reporter.gr Newsroom
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Ένταση και βαθύς προβληματισμός στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, μετά τη σύγκρουση του Σωκράτη Φάμελλου με τον Παύλο Πολάκη για τη στάση του κόμματος απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Το επεισόδιο ανέδειξε την αβεβαιότητα και τη ρευστότητα στο εσωκομματικό σκηνικό, λίγες εβδομάδες πριν από την ίδρυση του νέου φορέα του πρώην πρωθυπουργού.

Η παραίτηση Τσίπρα και το νέο πολιτικό σκηνικό

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα, που σηματοδότησε το οριστικό τέλος της παρουσίας του στον ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο της κεντροαριστεράς.
Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζει νέο πολιτικό φορέα, απαλλαγμένο –όπως λένε οι κύκλοι του– από τα «βαρίδια του παρελθόντος», με στόχο να ανασυγκροτήσει τον προοδευτικό χώρο και να αποτελέσει αντίπαλο δέος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ γύρω στο 12% δημιουργεί, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, πρόσφορο έδαφος για μια τέτοια πρωτοβουλία.

Υπενθυμίζεται ότι το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τον τίτλο «Ιθάκη», στο οποίο ο πρώην πρωθυπουργός θα αναφερθεί στην περίοδο 2015-2019 αλλά στο όραμά του για το μέλλον της κεντροαριστεράς αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του Νοεμβρίου.

Η εισήγηση Φάμελλου: «Οι πορείες μας πρέπει να συγκλίνουν»

Στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος έθεσε ζήτημα πολιτικής προσέγγισης με τον Αλέξη Τσίπρα.
«Δεν υποτιμούμε ούτε την κοινή μας πορεία, ούτε το πολιτικό κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Οι παράλληλες πορείες μας οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας μίλησε για την ανάγκη ενότητας και προοδευτικής συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι «κανείς δεν περισσεύει» και πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει κορμός του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, ανοιχτός σε κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες.

Η τοποθέτηση αυτή ερμηνεύτηκε από αρκετά στελέχη ως προαναγγελία πολιτικής σύμπλευσης με το εγχείρημα Τσίπρα.

Η έκρηξη Πολάκη και το κλίμα στη συνεδρίαση

Η πρόταση Φάμελλου προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος διαφώνησε ανοιχτά, κάνοντας λόγο –σύμφωνα με πληροφορίες– για «πέμπτη διάσπαση» του ΣΥΡΙΖΑ.
Πηγές από τη συνεδρίαση αναφέρουν ότι ο βουλευτής Χανίων αντέδρασε οργισμένα, θεωρώντας ότι η «συμπόρευση» με το νέο κόμμα Τσίπρα συνιστά προδοσία της αυτονομίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Η αντιπαράθεση προκάλεσε στιγμές έντασης στην αίθουσα, με άλλα μέλη της Γραμματείας να επιχειρούν να κατευνάσουν τα πνεύματα.
Σύμφωνα με στελέχη του κόμματος, ο κ. Φάμελλος επέμεινε πως η οποιαδήποτε πολιτική συνεννόηση δεν ισοδυναμεί με διάσπαση, αλλά με προσπάθεια «ανασύνταξης του προοδευτικού πόλου».

Ποιοι θα ακολουθήσουν τον Τσίπρα – και ποιοι όχι

Πίσω από τη δημόσια αντιπαράθεση, κομματικές πηγές διαβλέπουν προσωπικά και πολιτικά διλήμματα για πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που σταθμίζουν τη στάση τους ενόψει των εξελίξεων.
Πολλοί βλέπουν τη συμπερίληψή τους στο νέο σχήμα Τσίπρα ως ευκαιρία πολιτικής επιβίωσης, εκτιμώντας πως το νέο κόμμα θα έχει μεγαλύτερη εκλογική δυναμική.
Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με στελέχη της Νέας Αριστεράς και του Κινήματος Δημοκρατίας, αν και τίποτα δεν θεωρείται ακόμη δεδομένο.

Από τη Νέα Αριστερά, πάντως, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν θα ακολουθήσουν, ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα θα βρουν θέση στο νέο εγχείρημα Παύλος Πολάκης και Νίκος Παππάς, οι οποίοι παραμένουν βαριά “φορτωμένα” πρόσωπα της προηγούμενης περιόδου.

Το νέο αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα

Αρχικά, άνθρωποι του περιβάλλοντος Τσίπρα διέρρεαν ότι το νέο κόμμα θα στηριζόταν σε νέα, άφθαρτα πρόσωπα και σε τεχνοκρατικό προφίλ, ωστόσο αυτή η στρατηγική φαίνεται να αναθεωρείται.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο πρώην πρωθυπουργός αντιλήφθηκε ότι ένα καθαρά τεχνοκρατικό κόμμα δύσκολα θα είχε απήχηση χωρίς πολιτικά πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα και εμπειρία.
Έτσι, δεν αποκλείεται ο Αλέξης Τσίπρας να κινηθεί τελικά προς ένα «ΣΥΡΙΖΑ 2.0», διατηρώντας μέρος του υπάρχοντος στελεχικού δυναμικού, αλλά αφήνοντας εκτός όσους θεωρεί ότι συμβολίζουν τη φθορά και τις εσωκομματικές έριδες.

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