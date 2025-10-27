ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Φάμελλος: Δημογραφικό SOS στον νομό Σερρών - Τραγικό το πρόβλημα υποστελέχωσης στο Γενικό Νοσοκομείο
Πολιτική
20:57 - 27 Οκτ 2025

Φάμελλος: Δημογραφικό SOS στον νομό Σερρών - Τραγικό το πρόβλημα υποστελέχωσης στο Γενικό Νοσοκομείο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κατήγγειλε τη σοβαρή υποστελέχωση του νοσοκομείου, ιδιαίτερα στην παθολογική κλινική, όπου λειτουργούν μόνο 6 από τις 13 οργανικές θέσεις. 

Τόνισε ότι η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε υπερκόπωση εργαζομένων και ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι ευνοεί τις ιδιωτικές κλινικές σε βάρος του δημόσιου συστήματος, υποστηρίζοντας πως η πολιτική αυτή οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου. Κλείνοντας, προειδοποίησε για δημογραφική κρίση στις Σέρρες, όπου οι θάνατοι είναι τρεις φορές περισσότεροι από τις γεννήσεις.

Η δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών έχει ως εξής:

«Το θέμα της Υγείας είναι κρίσιμο ζήτημα για όλη την ελληνική περιφέρεια, γιατί δεν μπορεί καμία οικογένεια να μείνει στην ελληνική περιφέρεια, εάν δεν μπορεί να βρει την υγειά της.

Αυτό που αποδεικνύεται εδώ, στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών, είναι ένα τραγικό πρόβλημα υποστελέχωσης, το οποίο κρατάει αρκετό καιρό και ταλαιπωρεί πάρα πολύ και τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και τους εργαζόμενους.   

Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε στο σημείο να γίνονται πειθαρχικές διώξεις στους παθολόγους, επειδή δεν υπάρχουν παθολόγοι για να υπηρετήσουν στα εξωτερικά ιατρεία. Έρχονται οι πολίτες στα εξωτερικά ιατρεία και δεν βρίσκουν παθολόγους. Και οι παθολόγοι αντιμετωπίζουν πειθαρχική δίωξη, διότι καλύπτονται μόνο 6 από τις 13 θέσεις!  

Οξύτατο είναι το πρόβλημα και στο νοσηλευτικό και στο υγειονομικό και στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στους γιατρούς.

Με αυτές τις συνθήκες υπερεργασίας και υποαμοιβής, ούτε οι πολίτες θα έχουν υπηρεσίες Υγείας, ούτε θα έχουμε στελέχωση και θα μειώνεται συνεχώς το προσωπικό.

Απαιτείται τώρα να μονιμοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί και όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Πρέπει να αυξηθούν άμεσα, έως και να διπλασιαστούν, οι αμοιβές των γιατρών.

Βαρέα – ανθυγιεινά σε όλους τους νοσηλευτές και να υλοποιηθεί ένα ευρύτατο πρόγραμμα χρηματοδότησης των νοσοκομείων.   

Ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Μητσοτάκης, το μόνο που κάνουν, είναι να στηρίζουν τις ιδιωτικές κλινικές, κλείνοντας σιγά σιγά τις λειτουργίες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Έτσι όμως ερημώνει η ύπαιθρος.  Από τον ακριτικό νομό Σερρών, εκπέμπουμε ένα δημογραφικό SOS.   

Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τριπλάσιους θανάτους από γεννήσεις στον νομό Σερρών.   Δεν μπορεί μετά την εξαπάτηση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στους ακρίτες να τους υποχρεώνει να πληρώσουν ένα τόσο ακριβό τίμημα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό
Magazino

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο
Ειδήσεις

Σέρρες: Άγρια δολοφονία 68χρονου στο σπίτι του – Στο μικροσκόπιο συγγενικό πρόσωπο

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου μετά την ανεξαρτητοποίηση: Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας
Πολιτική

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ κατά Φάμελλου μετά την ανεξαρτητοποίηση: Η αριστερή ηθική απαιτεί παράδοση της έδρας

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους
Ειδήσεις

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:00

Πέντε χρόνια Ταλιμπάν: Η ζωή των Αφγανών γυναικών γίνεται όλο και πιο ασφυκτική

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:30

Λαβρόφ: Η Τουρκία θέλει ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά γνωρίζει ότι δεν θα ενταχθεί στην Ένωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 18:00

«Μπλόκο» στη Γαλλία για την απαγόρευση των social media στους κάτω των 15

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί ανοδική εβδομάδα – Πρωταγωνιστές τα διυλιστήρια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:30

ΗΠΑ: «Επ’ αόριστον» ο αποκλεισμός του Ιράν από τη θάλασσα – Έρχονται πρωτοφανή οικονομικά μέτρα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 17:22

«Απαράδεκτη» η επίσκεψη Πούτιν στις Κουρίλες – Σκληρή αντίδραση από την Ιαπωνία

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 17:11

Προς τρίτη σερί κερδοφόρα εβδομάδα η Wall Street

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 16:52

«Καταλύτης» για το Κυπριακό η περίκλειστη Αμμόχωστος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
14/08/2026 - 16:42

Πώς βλέπουν στην Κύπρο τις εξελίξεις με τον GSI: Η Τουρκία παραμένει ο «ελέφαντας στο δωμάτιο»

Οικονομία
14/08/2026 - 15:34

ΑΑΔΕ: 48ωρα λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, mini market και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Σαντορίνη και Νάξο

Ανεμοδείκτης
14/08/2026 - 15:09

Η εξαφάνιση των μετρητών και η δημοκρατία

Πολιτική
14/08/2026 - 14:24

Κεφαλογιάννη: Η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός για όλους – Μηδενική ανοχή σε διακρίσεις και αντισημιτισμό

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:18

Ανοίγει ξανά ο Λόφος Λυκαβηττού τα μεσάνυχτα - Ο Λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός

Ειδήσεις
14/08/2026 - 14:10

Αίρεται το απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο: Μπαίνουν έξτρα πλοία για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:55

«Πληρωμένη» απάντηση των Βρετανών στον Νετανιάχου για τα περί «Ισλαμικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 13:51

«Πρωτοφανείς» βροχοπτώσεις στην Ιαπωνία άφησαν πίσω τους έξι νεκρούς

Εμπορεύματα
14/08/2026 - 12:55

Πετρέλαιο: Ανεβαίνει ξανά μετά από επίθεση σε δεξαμενόπλοιο στο Ορμούζ - Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν νέες κυρώσεις

Πολιτική
14/08/2026 - 12:34

Δένδιας: Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:30

Το εμπορικό πλεόνασμα της ευρωζώνης ανήλθε σε €8,6 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
14/08/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: «Άλμα» 6,9% στις τιμές εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιούνιο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 12:13

Ευρωζώνη: Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το β' τρίμηνο 2026

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε τελειωμένη

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ