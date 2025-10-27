Φάμελλος: Δημογραφικό SOS στον νομό Σερρών - Τραγικό το πρόβλημα υποστελέχωσης στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την επίσκεψή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κατήγγειλε τη σοβαρή υποστελέχωση του νοσοκομείου, ιδιαίτερα στην παθολογική κλινική, όπου λειτουργούν μόνο 6 από τις 13 οργανικές θέσεις.

Τόνισε ότι η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε υπερκόπωση εργαζομένων και ανεπαρκή παροχή υπηρεσιών Υγείας στους πολίτες.

Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι ευνοεί τις ιδιωτικές κλινικές σε βάρος του δημόσιου συστήματος, υποστηρίζοντας πως η πολιτική αυτή οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου. Κλείνοντας, προειδοποίησε για δημογραφική κρίση στις Σέρρες, όπου οι θάνατοι είναι τρεις φορές περισσότεροι από τις γεννήσεις.

Η δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών έχει ως εξής:

«Το θέμα της Υγείας είναι κρίσιμο ζήτημα για όλη την ελληνική περιφέρεια, γιατί δεν μπορεί καμία οικογένεια να μείνει στην ελληνική περιφέρεια, εάν δεν μπορεί να βρει την υγειά της.

Αυτό που αποδεικνύεται εδώ, στο Γενικό Νοσοκομείο των Σερρών, είναι ένα τραγικό πρόβλημα υποστελέχωσης, το οποίο κρατάει αρκετό καιρό και ταλαιπωρεί πάρα πολύ και τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και τους εργαζόμενους.

Δεν είναι δυνατόν να φτάσουμε στο σημείο να γίνονται πειθαρχικές διώξεις στους παθολόγους, επειδή δεν υπάρχουν παθολόγοι για να υπηρετήσουν στα εξωτερικά ιατρεία. Έρχονται οι πολίτες στα εξωτερικά ιατρεία και δεν βρίσκουν παθολόγους. Και οι παθολόγοι αντιμετωπίζουν πειθαρχική δίωξη, διότι καλύπτονται μόνο 6 από τις 13 θέσεις!

Οξύτατο είναι το πρόβλημα και στο νοσηλευτικό και στο υγειονομικό και στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στους γιατρούς.

Με αυτές τις συνθήκες υπερεργασίας και υποαμοιβής, ούτε οι πολίτες θα έχουν υπηρεσίες Υγείας, ούτε θα έχουμε στελέχωση και θα μειώνεται συνεχώς το προσωπικό.

Απαιτείται τώρα να μονιμοποιηθούν όλοι οι επικουρικοί και όλες οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και τα προγράμματα του ΟΑΕΔ. Πρέπει να αυξηθούν άμεσα, έως και να διπλασιαστούν, οι αμοιβές των γιατρών.

Βαρέα – ανθυγιεινά σε όλους τους νοσηλευτές και να υλοποιηθεί ένα ευρύτατο πρόγραμμα χρηματοδότησης των νοσοκομείων.

Ο κ. Γεωργιάδης και ο κ. Μητσοτάκης, το μόνο που κάνουν, είναι να στηρίζουν τις ιδιωτικές κλινικές, κλείνοντας σιγά σιγά τις λειτουργίες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.

Έτσι όμως ερημώνει η ύπαιθρος. Από τον ακριτικό νομό Σερρών, εκπέμπουμε ένα δημογραφικό SOS.

Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τριπλάσιους θανάτους από γεννήσεις στον νομό Σερρών. Δεν μπορεί μετά την εξαπάτηση που έκανε ο κ. Μητσοτάκης στους ακρίτες να τους υποχρεώνει να πληρώσουν ένα τόσο ακριβό τίμημα».