ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τζαμάικα: Κατεστραμμένα νοσοκομεία, εκτεταμένες διακοπές σε νερό και ρεύμα μετά τον τυφώνα Μελίσα
Ειδήσεις
12:55 - 01 Νοε 2025

Τζαμάικα: Κατεστραμμένα νοσοκομεία, εκτεταμένες διακοπές σε νερό και ρεύμα μετά τον τυφώνα Μελίσα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Πολλά νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν επηρεαστεί σοβαρά: μετά τον τυφώνα «Μελίσα», οι γιατροί στην Τζαμάικα εργάζονται υπό τις δυσκολότερες συνθήκες. Όλο και περισσότερα κινητά ιατρεία και πρόχειρα νοσοκομεία στήνονται σε διάφορες περιοχές.

Καθώς ο καταστροφικός τυφώνας «Μελίσα» προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολλά νοσοκομεία, η κυβέρνηση της νησιωτικής χώρας σχεδιάζει την εγκατάσταση πεδινών νοσοκομείων σε πέντε δυτικές περιφέρειες. «Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, που ήδη εργάζονται στα όρια των αντοχών τους, χρειάζονται άμεση υποστήριξη», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Κρίστοφερ Τάφτον.

Η ηλεκτροδότηση και η παροχή νερού έχουν διακοπεί σε πολλές περιοχές λόγω εκτεταμένων ζημιών στις υποδομές. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Ντάριλ Βαζ, πολλά πρατήρια καυσίμων στη δυτική Τζαμάικα διαθέτουν πλέον ελάχιστα ή καθόλου αποθέματα. Μπροστά στο μέγεθος της κρίσης, οι αρχές, με τη βοήθεια διεθνών οργανισμών και εταίρων, προσπαθούν να επιταχύνουν τις εργασίες αποκατάστασης και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ιατρικοί σύλλογοι της Τζαμάικα απηύθυναν επείγουσα έκκληση σε γιατρούς να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο της ιδιαίτερα πληγείσας νότιας περιοχής Μπλακ Ρίβερ. Οι γιατροί εκεί εργάζονται αδιάκοπα επί μέρες σε ένα νοσοκομείο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ανέφερε το ειδησεογραφικό δίκτυο Nationwide.

Ο μεγαλύτερος αερολιμένας της χώρας, το Sangster International Airport στο Μοντέγκο Μπέι, αναμένεται να επαναλειτουργήσει σήμερα για εμπορικές πτήσεις, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών Βαζ. «Έτσι θα μπορέσουμε να απομακρύνουμε με ασφάλεια όλους όσοι θέλουν να φύγουν από την περιοχή, ιδίως τους τουρίστες», είπε. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περίπου 25.000 τουρίστες βρίσκονταν στο νησί όταν η «Μελίσα» έπληξε την ακτή – ανάμεσά τους και δεκάδες Γερμανοί, όπως δήλωσε το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ήδη από την Πέμπτη, 13 φορτηγά αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια είχαν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Κίνγκστον, ενώ «πολλά» ιδιωτικά αεροπλάνα μετέφεραν επιπλέον προμήθειες, ανέφερε ο Βαζ.

Δεκάδες νεκροί

Στην Τζαμάικα, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του τυφώνα. Η υπουργός Παιδείας και Ενημέρωσης, Ντάνα Μόρις Ντίξον, ανέφερε ότι υπάρχουν αναφορές για πέντε ακόμη θύματα που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Ολόκληρες περιοχές έχουν ισοπεδωθεί και πολλές κοινότητες παραμένουν αποκομμένες από τον υπόλοιπο κόσμο.

Στο Μπλακ Ρίβερ, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Άντριου Χόλνες, το 90% των στεγών έχει καταστραφεί. «Το Μπλακ Ρίβερ είναι το επίκεντρο της καταστροφής», δήλωσε. «Ο κόσμος μόλις αρχίζει να συνειδητοποιεί το μέγεθος της καταστροφής».

Συνολικά, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καραϊβική εξαιτίας του τυφώνα «Μελίσσα». Ήταν τυφώνας κατηγορίας 5, από τους ισχυρότερους που έχουν ποτέ καταγραφεί στον Ατλαντικό, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι. Μετά την Τζαμάικα, ο τυφώνας έπληξε την Κούβα και τις Μπαχάμες.

Προβλήματα σε Κούβα και Αϊτή

Στην Κούβα, σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, με πολλές περιοχές να παραμένουν απομονωμένες, αλλά χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Πριν από την έλευση του τυφώνα, οι αρχές είχαν εκκενώσει πάνω από 735.000 ανθρώπους από τις ανατολικές επαρχίες.

Στην Αϊτή, παρά το γεγονός ότι ο τυφώνας δεν έπληξε άμεσα τη χώρα, συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 30 νεκρούς, ενώ στη Δομινικανή Δημοκρατία καταγράφηκε ένα θύμα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πρωτοψάλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι παραβάτες δεν θα αποζημιωθούν – Στόχος η καταβολή χρημάτων εντός Νοεμβρίου
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πρωτοψάλτης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι παραβάτες δεν θα αποζημιωθούν – Στόχος η καταβολή χρημάτων εντός Νοεμβρίου

Το υψηλό κόστος ζωής «ροκανίζει» τις αποταμιεύσεις – Το διαθέσιμο εισόδημα σε ιστορικά χαμηλά
Οικονομία

Το υψηλό κόστος ζωής «ροκανίζει» τις αποταμιεύσεις – Το διαθέσιμο εισόδημα σε ιστορικά χαμηλά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών
Επιχειρήσεις

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει
Ειδήσεις

Κούβα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση, η ενεργειακή κρίση όμως παραμένει

Γερμανία: Αξιόπιστο το ηλεκτρικό δίκτυο - Πίεση στις υποδομές από ακραία καιρικά φαινόμενα
Ειδήσεις

Γερμανία: Αξιόπιστο το ηλεκτρικό δίκτυο - Πίεση στις υποδομές από ακραία καιρικά φαινόμενα

ΥΠΕΘΟ: Έργα βελτίωσης υποδομών σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη ύψους €774.000
Οικονομία

ΥΠΕΘΟ: Έργα βελτίωσης υποδομών σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη ύψους €774.000

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 15:09

Τι θα γίνει με την κρατική επιχορήγηση του ΣΥΡΙΖΑ αν αυτός διαλυθεί;

Πολιτική
18/05/2026 - 15:02

Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 15:00

ΟΑΣΑ: Αύξηση δρομολογίων και επιβατικής κίνησης το πρώτο τετράμηνο του 2026

Magazino
18/05/2026 - 15:00

Μπαίνοντας στα ρούχα (και στο μυαλό) της Τίλντα Σουίντον

Πολιτική
18/05/2026 - 14:54

Τσουκαλάς: Όταν ο Πρωθυπουργός κάνει copy paste τη Χίλαρι Κλίντον, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είναι σε αποδρομή

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
18/05/2026 - 14:51

Με απευθείας γέφυρες στη Ρωσία (και τον Πούτιν) το κόμμα της Καρυστιανού

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:46

ΕΣΑμεΑ: Ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων με την κάρτα αναπηρίας στα ΜΜΜ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18/05/2026 - 14:39

Porsche Cayenne Regional Road Show 2026: Στην επίσημη πρεμιέρα της νέας Cayenne Electric στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:38

Η Commerzbank απορρίπτει την πρόταση εξαγοράς της UniCredit: «Υποτιμά την πραγματική αξία της τράπεζας»

Πολιτική
18/05/2026 - 14:32

Θεοδωρικάκος: Σε ταραγμένες εποχές η Ελλάδα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση ΝΔ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 14:28

G7: Ο Τραμπ κλονίζει θεμελιώδεις αρχές συνεργασίας ενώ η παγκόσμια οικονομία βυθίζεται σε ανισορροπίες

Οικονομία
18/05/2026 - 14:23

ΤτΕ: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα στο α’ τετράμηνο

Αναλύσεις
18/05/2026 - 14:18

Eurobank: H Citi αύξησε την τιμή στόχο στα 5 ευρώ

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 14:08

Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Οικονομία
18/05/2026 - 13:58

ΙΟΒΕ: Αυξημένο στα €9,3 δισ. το συνολικό απόθεμα άμεσων γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα

Ναυτιλία
18/05/2026 - 13:51

Νέα υψηλότερη ισραηλινή πρόταση ύψους 4,5 δισ. δολαρίων για την ΖΙΜ

Πολιτική
18/05/2026 - 13:40

Χρηστίδης: Η ΝΔ άνοιξε τον ασκό του Αιόλου - Να λογοδοτήσει για τα οικονομικά των υπουργών της

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 13:36

Ο Όμιλος Interamerican τίμησε την αριστεύσασα του Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποτροφία «Δημήτρης Κοντομηνάς»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 13:32

Η επιμονή του Μητσοτάκη για εκλογές το ‘27 και η αμηχανία του Χατζηδάκη

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 13:30

Συνεχίζεται το ράλι στο πετρέλαιο μετά από επίθεση σε πυρηνικό εργοστάσιο στα ΗΑΕ

Νομίσματα
18/05/2026 - 13:26

Νέο sell off στα crypto: Κάτω από τα $77.000 το Bitcoin

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ