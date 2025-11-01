Τζαμάικα: Κατεστραμμένα νοσοκομεία, εκτεταμένες διακοπές σε νερό και ρεύμα μετά τον τυφώνα Μελίσα

Πολλά νοσοκομεία έχουν υποστεί ζημιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν επηρεαστεί σοβαρά: μετά τον τυφώνα «Μελίσα», οι γιατροί στην Τζαμάικα εργάζονται υπό τις δυσκολότερες συνθήκες. Όλο και περισσότερα κινητά ιατρεία και πρόχειρα νοσοκομεία στήνονται σε διάφορες περιοχές.

Καθώς ο καταστροφικός τυφώνας «Μελίσα» προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε πολλά νοσοκομεία, η κυβέρνηση της νησιωτικής χώρας σχεδιάζει την εγκατάσταση πεδινών νοσοκομείων σε πέντε δυτικές περιφέρειες. «Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό, που ήδη εργάζονται στα όρια των αντοχών τους, χρειάζονται άμεση υποστήριξη», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Κρίστοφερ Τάφτον.

Η ηλεκτροδότηση και η παροχή νερού έχουν διακοπεί σε πολλές περιοχές λόγω εκτεταμένων ζημιών στις υποδομές. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Ντάριλ Βαζ, πολλά πρατήρια καυσίμων στη δυτική Τζαμάικα διαθέτουν πλέον ελάχιστα ή καθόλου αποθέματα. Μπροστά στο μέγεθος της κρίσης, οι αρχές, με τη βοήθεια διεθνών οργανισμών και εταίρων, προσπαθούν να επιταχύνουν τις εργασίες αποκατάστασης και τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Οι ιατρικοί σύλλογοι της Τζαμάικα απηύθυναν επείγουσα έκκληση σε γιατρούς να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο της ιδιαίτερα πληγείσας νότιας περιοχής Μπλακ Ρίβερ. Οι γιατροί εκεί εργάζονται αδιάκοπα επί μέρες σε ένα νοσοκομείο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, ανέφερε το ειδησεογραφικό δίκτυο Nationwide.

Ο μεγαλύτερος αερολιμένας της χώρας, το Sangster International Airport στο Μοντέγκο Μπέι, αναμένεται να επαναλειτουργήσει σήμερα για εμπορικές πτήσεις, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών Βαζ. «Έτσι θα μπορέσουμε να απομακρύνουμε με ασφάλεια όλους όσοι θέλουν να φύγουν από την περιοχή, ιδίως τους τουρίστες», είπε. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, περίπου 25.000 τουρίστες βρίσκονταν στο νησί όταν η «Μελίσα» έπληξε την ακτή – ανάμεσά τους και δεκάδες Γερμανοί, όπως δήλωσε το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Ήδη από την Πέμπτη, 13 φορτηγά αεροσκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια είχαν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Κίνγκστον, ενώ «πολλά» ιδιωτικά αεροπλάνα μετέφεραν επιπλέον προμήθειες, ανέφερε ο Βαζ.

Δεκάδες νεκροί

Στην Τζαμάικα, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του τυφώνα. Η υπουργός Παιδείας και Ενημέρωσης, Ντάνα Μόρις Ντίξον, ανέφερε ότι υπάρχουν αναφορές για πέντε ακόμη θύματα που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Ολόκληρες περιοχές έχουν ισοπεδωθεί και πολλές κοινότητες παραμένουν αποκομμένες από τον υπόλοιπο κόσμο.

Στο Μπλακ Ρίβερ, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Άντριου Χόλνες, το 90% των στεγών έχει καταστραφεί. «Το Μπλακ Ρίβερ είναι το επίκεντρο της καταστροφής», δήλωσε. «Ο κόσμος μόλις αρχίζει να συνειδητοποιεί το μέγεθος της καταστροφής».

Συνολικά, τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Καραϊβική εξαιτίας του τυφώνα «Μελίσσα». Ήταν τυφώνας κατηγορίας 5, από τους ισχυρότερους που έχουν ποτέ καταγραφεί στον Ατλαντικό, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Τυφώνων στο Μαϊάμι. Μετά την Τζαμάικα, ο τυφώνας έπληξε την Κούβα και τις Μπαχάμες.

Προβλήματα σε Κούβα και Αϊτή

Στην Κούβα, σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, με πολλές περιοχές να παραμένουν απομονωμένες, αλλά χωρίς ανθρώπινες απώλειες. Πριν από την έλευση του τυφώνα, οι αρχές είχαν εκκενώσει πάνω από 735.000 ανθρώπους από τις ανατολικές επαρχίες.

Στην Αϊτή, παρά το γεγονός ότι ο τυφώνας δεν έπληξε άμεσα τη χώρα, συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 30 νεκρούς, ενώ στη Δομινικανή Δημοκρατία καταγράφηκε ένα θύμα.