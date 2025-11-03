Ενδοκυβερνητικές κόντρες για τα ταξί: Ο (πρώην) Οικονόμου επικρίνει τον (νυν) Κυρανάκη

Ο πρώην υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βασίλης Οικονόμου, επικρίνει τον διάδοχό του, Κώστα Κυρανάκη, για τη στάση του έναντι των οδηγών ταξί.

Οι ταξιτζήδες έχουν προκηρύξει νέες απεργιακές κινητοποιήσεις, με τον Βασίλη Οικονόμου να λέει ότι έχουν δίκιο σε αρκετά από τα αιτήματά τους. Επισημαίνει επίσης πως ο ίδιος είχε δώσει λύσεις, αλλά η νέα ηγεσία του υπουργείου άλλαξε στάση και προκάλεσε την αντίδραση των επαγγελματιών οδηγών.

Σε ερώτηση που δέχθηκε στον ρ/σ Παραπολιτικά σχετικά με την απεργία των ταξί ο κ. Οικονόμου απάντησε χαρακτηριστικά: «Μη μου ρίχνετε αλάτι στην πληγή. Είχαμε ετοιμάσει ένα σχέδιο που είχε την συναίνεση, ήταν ένα σχέδιο πολύ δημιουργικό, θα είχαν λυθεί όλα τα προβλήματα δεν επιλέχθηκε αυτό. Ακολουθούμε την γραμμή της κυβερνήσεως και του υπουργού αλλά οι αντιδράσεις είναι παρούσες και δεδομένες».

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι έχουν δίκιο οι οδηγοί των ταξί είπε πως «νομίζω ότι έχουν τα δίκια τους γιατί υπάρχει μια ευρωπαϊκή πρακτική την οποία εμείς εδώ αποφύγαμε να την εφαρμόσουμε ενώ είμαστε θιασώτες των ευρωπαϊκών δεδομένων. Την φθορά αυτή δεν την καταλαβαίνω και δεν την καταλαβαίνουν και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η αντιπαράθεση και η φθορά».

Ενστάσεις και για τα ΕΛΤΑ

Ο κ. Οικονόμου ασκεί κριτική και για την υπόθεση των ΕΛΤΑ αναφέροντας:

«Υπάρχει προβληματισμός από τον κόσμο. Εγώ καταθέτοντας την ερώτησή μου, που είναι κοινοβουλευτικός έλεγχος όπως έχω δικαίωμα να κάνω, λέω ότι δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση για το θέμα αυτό. Πρόκειται για μεγάλες περιοχές στην περιφέρεια Αθηνών θέλω να πω όμως ότι η απόφαση που πήρε εκ νέου ο ΕΛΤΑ για τρίμηνη παράτασή αφορά το Καπανδρίτι, ο Άγιος Στέφανος, ο Μαραθώνας, η Ανάβυσσος, η Παλλήνη και η Αρτέμιδα, έξι περιοχές από τις εννέα που πλέον θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε διαβούλευση. Αυτό που σήμερα γίνεται έπρεπε να είχε γίνει πριν παρθούν οι αποφάσεις δηλαδή η ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας από τον υπουργό και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Αυτό που σωστά γίνεται σήμερα κακώς γίνεται σήμερα».

Επιπλέον προσθεσε: «Δικαιούμαστε να μάθουμε και εμείς ποια καταστήματα είναι τα ζημιογόνα, δεν αφορούν την κυβέρνηση, δεν αφορούν την κοινοβουλευτική ομάδα που στηρίζει την κυβέρνηση, δεν αφορούν όλη τη Βουλή; Εγώ είμαι οπαδός της ανασυγκρότησης και της ψηφιακής μετάβασης των ΕΛΤΑ, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα μικτό, να μπει και ο ιδιώτης μέσα στα ΕΛΤΑ. Γενικά θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μίξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα όπου μπορούμε για να μπουν και τα κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα να ανεβάσουν τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά τέτοιου είδους υπηρεσίες έχουν και τον εθνικό τους σκοπό άρα σε ένα ακριτικό νησί έχει άλλη σκοπιμότητα δεν είναι μόνο η κερδοφορία ενός καταστήματος πρέπει να έχεις ένα ταχυδρομείο σε ένα νησί, να έχεις για κοινωνικούς λόγους ένα ταχυδρομείο σε ένα χωρίο ή σε ένα δήμο του ορεινού όγκου. Το Καπανδρίτι πιθανόν να πρέπει να έχει ή ο Μαραθώνας ο οποίος δεν έχει καμία άλλη υπηρεσία πλέον, αποψιλώθηκε από όλες τις υπηρεσίες. Έχουν κλείσει όλες οι υπηρεσίες και έχει μείνει μόνο το Ταχυδρομείο στον Μαραθώνα, θα πρέπει να το δούμε με κάπως διαφορετικό μάτι».