Επίσκεψη Θάνου Πλεύρη στο Κέντρο Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων Πειραιά

Το Κέντρο Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων Πειραιά, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της καταγραφής των στοιχείων των πολιτών τρίτων χωρών, επισκέφθηκε τη Δευτέρα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Το Κέντρο του Πειραιά αποτελεί ένα από τα τέσσερα συνολικά Κέντρα Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων που λειτουργούν στη χώρα – τα υπόλοιπα εδρεύουν στην Αγία Βαρβάρα, την Παλλήνη και τη Θεσσαλονίκη – και εξυπηρετεί καθημερινά περίπου 150 προγραμματισμένα ραντεβού.

Ο υπουργός συνομίλησε με τη διευθύντρια του Κέντρου και τα στελέχη της υπηρεσίας, ενημερώθηκε για τις διαδικασίες λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων και λοιπών βιομετρικών δεδομένων, ενώ παρακολούθησε από κοντά τη διαδικασία δακτυλοσκόπησης.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο κ. Πλεύρης δήλωσε: «Στο πλαίσιο του νέου νομοσχεδίου για τη νόμιμη μετανάστευση, η λειτουργία των Κέντρων Λήψης Βιομετρικών Δεδομένων είναι απαραίτητη, καθώς διασφαλίζει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των στοιχείων των πολιτών τρίτων χωρών.