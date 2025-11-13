Στην Αθήνα την Κυριακή (16/11) ο Ζελένσκι - Ποιους θα συναντήσει

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, ο Ουκρανός πρόεδρος θα φτάσει την Κυριακή στην Αθήνα στις 12:20 το μεσημέρι.

Από το «Ελ. Βενιζέλος» θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα συναντήσει (στις 13:00) τον Κωνσταντίνο Τασούλα.

Στις 13:40 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στις 15:00 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη.

Οι ακριβείς ώρες της επίσκεψής του ενδέχεται να μην τηρηθούν, για λόγους ασφαλείας, κάτι το οποίο συνέβη και στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Αθήνα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ζελένσκι είχε επισκεφτεί ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023, ανταποκρινόμενος στην επίσημη πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το δείπνο με ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και της ΕΕ.