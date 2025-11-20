Χρηστίδης: Η ΝΔ θέλει να τινάξει στον αέρα την Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ
14:44 - 20 Νοε 2025

Στο Ηράκλειο της Κρήτης βρέθηκε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, ως ομιλητής στη θεματική εκδήλωση του κόμματος με τίτλο «Κοινωνικό Κράτος: Εργασία – Κοινωνική Ασφάλιση – Συνταξιοδοτικό», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εργατικού κέντρου, παρουσία και του Εκπροσώπου Τύπου, Κώστα Τσουκαλά.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο βουλευτής Νοτίου Τομέα Αθηνών προχώρησε σε δηλώσεις στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, σχετικά με το μείζονα ζητήματα της ακρίβειας και του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως, χαρακτηριστικά, είπε: «Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία την οποία παίρνει η νομαρχιακή επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, για να συζητήσουμε τα θέματα της εργασίας και τα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης, θέματα που απασχολούν τους πολίτες και όλους εκείνους που βλέπουν την Ελλάδα να βρίσκεται στην προτελευταία θέση της αγοραστικής ικανότητας. Όλους εκείνους που βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά στον τρόπο με τον οποίο διαβιώνει. Όλους εκείνους που μετράνε το σούπερ μάρκετ και την ακρίβεια κάθε μέρα για να δουν πως θα επιβιώσουν. Επομένως σε μία ακόμα σημαντική κίνηση το ΠΑΣΟΚ κάνει ένα άνοιγμα στους πολίτες εκείνους που έχει ανάγκη και έρχεται για να καταθέσει μια σειρά προτάσεων και λύσεων για την καθημερινότητα. Απέναντι σε αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης κάνει τα τελευταία χρόνια, εμείς έχουμε καθαρή πολιτική φωνή και θέλω να πω με την ευκαιρία που μου δίνεται στο Ηράκλειο, ότι ειδικά για τα θέματα της ακρίβειας, όπως και για μία ακόμα σειρά ζητημάτων που αφορούν τη διαφάνεια και την δικαιοσύνη στον τόπο μας, έξι χρόνια μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον κ. Μητσοτάκη δύο σενάρια μπορεί να υπάρχουν: Ή αυτή η κυβέρνηση εξυπηρετεί και εξυπηρετείται από τις πολύ μεγάλες τιμές για να κάνει την δική της μικροπολιτική και να εξυπηρετεί συγκεκριμένους ανθρώπους ή είναι παντελώς άχρηστη και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ακρίβειας».

Αναφορικά με την ένταση που προκλήθηκε στη χτεσινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε:

«Αθλιότητα εκ μέρους της ΝΔ και του κ. Λαζαρίδη, δεν μας κάνει εντύπωση, αυτή είναι η ποιότητα του τρόπου με τον οποίο πορεύεται η ΝΔ διαρκώς τα τελευταία χρόνια. Εμείς, από την πρώτη στιγμή, είπαμε ότι δεν σηκώνουμε μύγα στο σπαθί μας και θα έρθουν όλοι στην Εξεταστική Επιτροπή και με δική μας πρωτοβουλία πολλοί από αυτούς για να πουν με πολύ καθαρό τρόπο αυτό που έχουν ζήσει. Όλοι όσοι είδαν, σήμερα, την Εξεταστική Επιτροπή, είδαν έναν βουλευτή της ΝΔ να επιχειρεί με κάθε τρόπο να προσβάλλει έναν μάρτυρα και έναν μάρτυρα να επιχειρεί με πολύ καθαρό τρόπο να δώσει απαντήσεις. Είναι ντροπή για τη ΝΔ αυτή η συμπεριφορά, νομίζω ότι πολύ γρήγορα ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να αποδοκιμάσει τον βουλευτή του γιατί μιλάμε για μια απαράδεκτη στάση. Το γεγονός ότι το προεδρείο της Εξεταστικής Επιτροπής αναγκάστηκε να διακόψει εξαιτίας της έντασης που δημιούργησε ο βουλευτής της ΝΔ, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, αυτό τα λέει όλα».

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών, οι βουλευτές Ηρακλείου, Ελένη Βατσινά και Φραγκίσκος Παρασύρης, οι αντιπεριφερειάρχες Νίκος Ξυλούρης και Μιχάλης Σαρρής, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας και πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Βασίλης Κεγκέρογλου, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Στέλιος Βοριάς, εκπρόσωποι φορέων αλλά και πλήθος πολιτών.

