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Καμμένος: Οι ΑΝΕΛ υπάρχουν, απλώς βρίσκονται σε «αγρανάπαυση» - Η σχέση μου με τον Τσίπρα ήταν πάντα έντιμη
Πολιτική
13:15 - 25 Νοε 2025

Καμμένος: Οι ΑΝΕΛ υπάρχουν, απλώς βρίσκονται σε «αγρανάπαυση» - Η σχέση μου με τον Τσίπρα ήταν πάντα έντιμη

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πάνος Καμμένος μίλησε σήμερα (25/11) στο σταθμό Παραπολιτικά αναφορικά με τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, έκανε τη δική του αποτίμηση αναφορικά με τα κρίσιμα γεγονότα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ αναφέρθηκε και στην πιθανότητα επανεμφάνισής του στην κεντρική πολιτική σκηνή. 

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός Άμυνας, αναφέρθηκε αρχικά στην πιθανότητα για επανεμφάνισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή, τονίζοντας ότι ο μόνος λόγος για την εκ νέου δραστηριοποίησή του θα ήταν να προκύψει κάποιο θέμα εθνικό. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «οι ΑΝΕΛ υπάρχουν, απλώς βρίσκονται σε αγρανάπαυση».

Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στον Αντώνη Σαμαρά επαναλαμβάνοντας ότι δε θα του επέτρεπε να «κοροϊδέψει ξανά το χώρο της Δεξιάς-Κεντροδεξιάς», υπονοώντας ότι μια πιθανή επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού θα τροφοδοτούσε και τη δική του ενεργό ανάμειξη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Πιστεύω ότι ο Σαμαράς λειτουργεί πάντα με τον ίδιο σκοπό και με τον ίδιο ρόλο δηλαδή να εκβιάσει την κατάσταση προκειμένου να πάρει, είτε την προεδρία της Δημοκρατίας, είτε να πάρει κάποια υπουργεία. Αυτό δεν πρόκειται να το αφήσουμε να ισχύσει. Απ’ ότι καταλαβαίνω ο σκοπός του είναι ότι βλέποντας ότι μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές για τη ΝΔ να δημιουργήσει έναν χώρο που θα εκβιάσει να δώσει την πλειοψηφία, για να μπορέσει να εισπράξει αυτά που θέλει».

Ο Πάνος Κάμμενος, τοποθετήθηκε επίσης και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την πολιτική επικαιρότητα από τη στιγμή της κυκλοφορίας τους χθες (24/11)., προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις ιδιαίτερα από τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα της περιόδου διακυβέρνησης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Αναφερόμενος λοιπόν στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση του 2015, ο κ. Καμμένος επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του κ. Τσίπρα, επισημαίνοντας μάλιστα ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε κάνει πρόταση στον πρόεδρο των ΑΝΕΛ για κοινή κάθοδο στις εκλογές, πρόταση που ο ίδιος απέρριψε λόγω ιδεολογικών αποκλίσεων. Όπως αφηγήθηκε χαρακτηριστικά:

«Μου λέει, θεωρώ ότι δεν έχουμε τη λαϊκή εντολή, εμείς το ’15 ψηφιστήκαμε με άλλο πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή προκύπτει μια νέα συμφωνία για την οποία πρέπει να πάρουμε την έγκριση του ελληνικού λαού. Του λέω είμαι απόλυτα σύμφωνος. Μου λέει καταλαβαίνω ότι και εσύ δέχεσαι πίεση από τους ΑΝΕΛ θα σου προτείνω εάν θέλεις, να κατέβουμε από κοινού, να ενταχθούν οι ΑΝΕΛ με υποψηφίους δικούς σου και εσύ βεβαίως στον ΣΥΡΙΖΑ. Του λέω εγώ στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορώ να ενταχθώ έχουμε διαφορετικές ιδεολογικές απόψεις από εκεί και πέρα θα το παλέψουμε και θα μπούμε οι ΑΝΕΛ και θα κυβερνήσουμε και μαζί. Η προσφορά του ήταν πολύ έντιμη».

Επεσήμανε ταυτόχρονα, ότι βρισκόταν από το 2014 σε επικοινωνία με τον κ. Τσίπρα για την πιθανότητα συγκυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ καθορίζοντας ποια θα ήταν τα βασικά σημεία μιας τέτοιας συμφωνίας, επαναλαμβάνοντας ότι το Μακεδονικό, όπως και η Συμφωνία των Πρεσπών δε συμπεριλαμβανόταν στη συγκεκριμένη ατζέντα.

Όσον αφορά την πιθανότητα μιας εκ νέου συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Καμμένος υπογράμμισε αφενός ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και ότι αφετέρου δε θεωρεί αναγκαία την ανάμειξη όλων των παλιών προσώπων στην κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά την ανάμειξη νέων. Παράλληλα, ασκώντας σφοδρή κριτική στην ΕΕ, ανέφερε: : «Για μένα το ερώτημα είναι ποια κόμματα ή ποια μέρη των κομμάτων των υφισταμένων θα πάρουν την μεγάλη απόφαση για την μετατροπή της Ελλάδος όχι σε υπάλληλο του διευθυντηρίου των Βρυξελλών, μιας Ευρώπης που δεν υπάρχει αλλά της καινούργιας κατάστασης που διαμορφώνεται με την μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κέντρο και τη μετατροπή της χώρας σε πόλο σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Ενώ δεν παρέλειψε να χαιρετίσει τις αποφάσεις που έχουν πάρει συγκεκριμένοι υπουργοί της κυβέρνησης λέγοντας: «Βεβαίως γίνεται προσπάθεια αλλά σε αυτή την προσπάθεια για παράδειγμα δεν είναι όλη η ΝΔ μέσα. Πολλοί υπουργοί το δουλεύουν, έχουν κάνει πολλά βήματα και χαίρομαι για αυτό όπως ο κ. Παπασταύρου, ο κ. Πιερρακάκης, ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Δένδιας είναι από τους ανθρώπους που δεν θα πάρουν την εντολή από τις Βρυξέλλες. Προχωρήσανε σε τολμηρές συμφωνίες με τις ΗΠΑ».

Κλείνοντας, σχετικά με τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, ο πρώην υπουργός Άμυνας παραδέχθηκε ότι έγιναν σοβαρά λάθη. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε:

«Στο Μάτι γίνανε τεράστια εγκλήματα, λάθη. Εγώ στις 5 το απόγευμα πήγα στο Κέντρο Επιχειρήσεων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ήμουνα μαζί με τον κ. Αποστολάκη, μαζί τον στρατηγό Φλώρο που είχε το γενικό πρόσταγμα και παρακαλούσαμε να διαθέσουμε δυνάμεις για να βοηθήσουμε για το Μάτι. Αρματαγωγό έφυγε και πήγε ανοιχτά από το Μάτι και δυνάμεις των βατραχανθρώπων αλλά δεν μας το απελευθέρωνε η Πολιτική Προστασία. Εκεί γίνανε εγκλήματα τα οποία οφείλονται και σε υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και στο ότι δεν δόθηκε προς την πολιτική ηγεσία η σωστή πληροφόρηση», συμπληρώνοντας ότι προσπαθούσανε να αποκρύψουν από τον Αλέξη Τσίπρα το μέγεθός της καταστροφής.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/2025 - 13:52
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