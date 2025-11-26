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Λαφαζάνης: Ο Μητσοτάκης με σέβεται περισσότερο από τον Τσίπρα – Πολιτική αυτοκτονία η Ιθάκη
Πολιτική
14:19 - 26 Νοε 2025

Λαφαζάνης: Ο Μητσοτάκης με σέβεται περισσότερο από τον Τσίπρα – Πολιτική αυτοκτονία η Ιθάκη

Reporter.gr Newsroom
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«Οικονομικά δεν είμαστε καλά. Καθόλου καλά. Στις πρώτες δέκα μέρες έχει τελειώσει το μηνιάτικο και εμένα μου έχουν κόψει και τη βουλευτική σύνταξη, φρόντισαν οι φίλοι μου οι Συριζαίοι, ο κ. Κατρούγκαλος», δήλωσε μεταξύ άλλων, σήμερα στον ΣΚΑΙ ο πρώην υπουργός Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Στη ΝΔ με σέβονται περισσότερο από τους συντρόφους μου

Όπως εξήγησε ο ίδιος από το 2016 και μετά καταργήθηκε σε όσους δικαιούνταν να πάρουν βουλευτική σύνταξη.

«Οι σύντροφοι κάνουν όλη τη ζημιά, ο αντίπαλος σε σέβεται και λιγάκι», τόνισε ο κ. Λαφαζάνης. Μάλιστα, ερωτηθείς αν θεωρεί πως τον σέβονται περισσότερο στη ΝΔ παρά οι πρώην «δικοί» του, απάντησε καταφατικά δηλώνοντας πως αυτό συμβαίνει «σίγουρα στο ηγετικό επίπεδο» και πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον σέβεται 100%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας τον θεωρεί εσωτερικό εχθρό. «Και βλέπετε πως συμπεριφέρεται», σημείωσε ενδεικτικά.

Πολιτική αυτοκτονία το βιβλίο Τσίπρα

«Δεν μπορεί να ενώσει τίποτα πλέον ο Τσίπρας», ανέφερε ο ίδιος προσθέτοντας πως «αυτό που έκανε ήταν και η πολιτική του αυτοκτονία. Με το βιβλίο εννοώ. Το βιβλίο αυτό αντί να βοηθήσει τον Τσίπρα, βοηθάει τον Μητσοτάκη. Βλέπετε γίνεται της μουρλής σε όλο τον λεγόμενο - γιατί δεν είναι - χώρο της αντιπολίτευσης. Και εκεί κατασπαράσσονται όλοι μεταξύ τους και κατασπαράσσονται, όχι μεταξύ τους τα κόμματα, αλλά και εντός των κομμάτων».

Ο ίδιος τόνισε μεταξύ άλλων πως εκείνος ήταν που τον «άδειασε», όχι ο Τσίπρας και σημείωσε πως με όλους αυτούς που αναφέρει στο βιβλίο συνεργάστηκε. «Έπρεπε να βγει στο βιβλίο, χύνοντας δηλητήριο εναντίον τους. Μα είναι δυνατόν;», δήλωσε χαρακτηριστικά.

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