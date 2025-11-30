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Θεοδωρικάκος: Ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2026
Πολιτική
11:55 - 30 Νοε 2025

Θεοδωρικάκος: Ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στο πρώτο εξάμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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«Το μέλλον της χώρας μας είναι συνυφασμένο με τη συμμετοχή των γυναικών και στο επιχειρείν και στον δημόσιο βίο» ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (ΕΕΔΕΓΕ) στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε δύο παράλληλες προκλήσεις: τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος. «Πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο εξαγωγικοί και πιο ανταγωνιστικοί. Αυτές είναι οι δύο βασικότερες έννοιες τις οποίες προσπαθώ να υπηρετήσω μέσα από τον Αναπτυξιακό νόμο, με χρήματα για επενδύσεις στη βιομηχανία και στη μεταποίηση - ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές - που δίνουν πολύ περισσότερες και πιο σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», τόνισε. Όπως χαρακτηριστικά είπε, η καλύτερη ασφάλεια για την πατρίδα μας «είναι οι παραγωγικές επενδύσεις που κρατούν τους Έλληνες στον τόπο τους – στα σύνορα και στην περιφέρεια. Και αν το χάσουμε αυτό, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα ως χώρα».

Ο Υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα προκηρυχθεί ένα ξεχωριστό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, με στόχο – όπως είπε – «να στηρίξουμε ιδιαίτερα τη γυναίκα της περιφέρειας και να αναβιώσουμε δουλειές και επαγγέλματα που κινδυνεύουν να χαθούν, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους». Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου για τις σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο «να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή της μικρομεσαίας επιχείρησης».

Στη συνέχεια, παρέθεσε τις πρόσφατες παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την παράταση του πλαφόν 3% στις εμπορικές μισθώσεις και την ολοκλήρωση της εγγραφής στο OpenBusiness έως το τέλος του 2026, ενώ αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση του νέου Επιμελητηριακού Νόμου, ο οποίος – όπως τόνισε – θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον επιμελητηριακό κόσμο: «Ο νόμος αυτός πρέπει, σε μεγάλο βαθμό, να γραφτεί από εσάς, ώστε το νέο πλαίσιο να αντανακλά πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της επιχειρηματικότητας».

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