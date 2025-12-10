Κουτσούμπας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να κλείσει το σκάνδαλο

«Αφού απέτυχε η κυβέρνηση με την καταστολή, με τη συκοφαντία, με την καλλιέργεια του κλίματος του κοινωνικού αυτοματισμού, τώρα προσπαθεί με απειλές για δικαστικές διώξεις να αντιμετωπίσει αυτόν τον παλλαϊκό ξεσηκωμό των αγροτών. Είναι σίγουρο ότι αυτή η απόπειρα θα της γυρίσει μπούμερανγκ», δήλωσε σήμερα (10/12) ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή τις αγροτικές κινητοποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά, ο κ. Κουτσούμπας τόνισε ότι προφανώς υπάρχει πρόβλημα με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης «όταν οι δικαστικοί κάνουν διώξεις σε έναν αγώνα που βλέπουν ότι είναι μαζικός, που βλέπουν όλοι ότι είναι δίκαιος ακόμα και κυβερνητικά στελέχη, ακόμα και πρώην πρωθυπουργοί της ΝΔ, στέλεχη όλων των πολιτικών κομμάτων. Εδώ, δεν μπορούμε να βάλουμε -όπως βάζει η κυβέρνηση- ή και κάποια στελέχη άλλων κομμάτων αστερίσκους και «ναι μεν αλλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΓΓ του ΚΚΕ.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα οι αγρότες να θέσουν απέναντί τους κοινωνικές ομάδες λόγω των δυσκολιών που δημιουργούνται στις μετακινήσεις, ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι «ιδιαίτερα φέτος δεν το φοβάμαι καθόλου. Οι αγρότες έχουν πείρα, ανοίγουν δρόμους κάνουν σωστές κινήσεις, θα τα δούνε συλλογικά. Ούτε μπορούμε να πάρουμε κάποιους μεμονωμένους αγανακτισμένους και να τους κάνουμε κύριο θέμα, αυτοί λειτουργούν προβοκατόρικα ενάντια στο αγροτικό κίνημα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, αυτά πάντα συμβαίνουν σε όλες τις κινητοποιήσεις και σε όλους τους αγώνες».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο ΓΓ του ΚΚΕ κλήθηκε να σχολιάσει και τις εξελίξεις σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εξεταστική επιτροπή.

«Η κυβέρνηση κάνει ότι είναι δυνατόν για να κλείσει το σκάνδαλο αυτό, για να αθωώσει τους υπουργούς της, για να αθωώσει τους εκπροσώπους του ΟΠΕΚΕΠΕ που η ίδια τους έβαλε εκεί, για να αθωώσει διάφορους δικούς της αγροτοπατέρες, τον κομματικό της στρατό, τους κυρίους Φραπέδες και Χασάπηδες και τις κυρίες και τους κυρίους με τις Φεράρι», σημείωσε ο κ. Κουτσούμπας.

Παράλληλα, ο κ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε και στα πρόσφατα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, σημειώνοντας ότι η φθορά της κυβέρνησης είναι εμφανής και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις.

Από την άλλη, όσον αφορά τη διαφαινόμενη επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο ΓΓ του ΚΚΕ σχολίασε χαρακτηριστικά «εμφανίστηκε θέλοντας να φτιάξει με νέο περιτύλιγμα και με παλιά υλικά ένα κόμμα», προσθέτοντας επιπλέον ότι «σήμερα δεν υπάρχει περιθώριο για κανέναν άνθρωπο λογικό, όχι απλά προοδευτικό ή αριστερό, να πατήσει πάλι τις γνωστές μπανανόφλουδες».