Επικοινωνιακό... τρικ των αγροτών με τα ανοιχτά διόδια - Σε μεγάλο δίλημμα η κυβέρνηση

Η αισιοδοξία της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, προσωπικά, πως στο τέλος της εβδομάδας οι αγρότες θα αποσυρθούν από τα μπλόκα, για την ώρα, δεν επιβεβαιώνεται. Αντίθετα, στην πανελλαδική συνέλευση που έκαναν την Πέμπτη (18/12) στις Σέρρες οι αγρότες αποφάσισαν να μείνουν στους δρόμους, υποσχόμενοι όμως στους πολίτες ασφαλείς διελεύσεις και μάλιστα χωρίς διόδια! Προφανώς, η κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να λάβει τα μέτρα της, με την πρώτη αντίδραση να έρχεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που τόνισε ότι δεν θα ανεχθεί ενέργειες που θα προκαλέσουν ταλαιπωρία στους πολίτες.

Μόνο που οι αγρότες παίζουν έξυπνα και βάζουν δύσκολα στην κυβέρνηση. Γνωρίζοντας πως ο κόσμος τους στηρίζει δεν θέλουν να τον στρέψουν εναντίον τους, όπως θα ήλπιζε η κυβέρνηση. Αντίθετα, λένε στον κόσμο πως από το Σαββατοκύριακο οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί και μάλιστα με ελεύθερα διόδια!

Οι αγρότες, μετά τη συνάντηση εκπροσώπων 57 μπλόκων στις Σέρρες, υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν θέσει, ξεκαθαρίζοντας πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου υπάρξει δικαίωση, προκειμένου να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Πρόσθεσαν ότι βασικός στόχος των ενεργειών είναι η άσκηση πίεσης προς την κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η αναγκαία πολιτική βούληση και χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πρωτογενούς τομέα. Όπως σημείωσαν, ο διάλογος που προτείνεται χαρακτηρίζεται προσχηματικός και δεν απαντά στα αιτήματά τους.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, μετά τη συνεδρίαση δήλωσε ότι στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει η πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων.

Ανοιχτά διόδια

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, την Παρασκευή θα επιτραπεί η ελεύθερη διέλευση από τα διόδια το πρωί, ενώ το απόγευμα θα υπάρξουν περιορισμοί και σε παρακαμπτήριους δρόμους. Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι μπάρες θα ανοίξουν για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών. Οι δράσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα, ενώ οι αγρότες λένε πως από την Τρίτη «θα ανοίξουμε το δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές».

Η κυβέρνηση σε δίλημμα

Η κυβέρνηση είναι ασφαλώς αναγκασμένη να αντιδράσει, καθώς θεωρεί πως μετά και τις εξαγγελίες Μητσοτάκη από τη Βουλή, οι αγρότες θα έπρεπε να έχουν ήδη αποσυρθεί από τα μπλόκα. Το πιο δύσκολο κομμάτι που πρέπει να διαχειριστεί, όμως, έχει να κάνει με τις προθέσεις των αγροτών να ανοίξουν τα διόδια. Προφανώς, δεν μπορεί να μείνει θεατής, αλλά από την άλλη μεριά γνωρίζει πως σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις οι πολίτες στηρίζουν το αγροτικό κίνημα.

Η απόφαση των αγροτών να μην κλείσουν δρόμους και να ανοίξουν τα διόδια μπορεί να λειτουργήσει υπέρ τους και αν η αστυνομία προσπαθήσει να τους αποτρέψει, τότε μπορεί να προκαλέσει την οργή των πολιτών.

Νωρίτερα, βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε σε σχετική ερώτηση πως η αστυνομία δεν μπορεί να επιτρέψει λογικές του κινήματος "Δεν πληρώνω", καθώς υπάρχουν συμβάσεις για τη λειτουργία των δρόμων, που πρέπει να τηρηθούν.

Από την άλλη, υπάρχει και η ανάγνωση πως οι αγρότες παίζουν με την υπομονή της κυβέρνησης και πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα συμβιβαστούν και θα αποχωρήσουν από τα μπλόκα, τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας.

Να σημειωθεί τέλος πως το αγροτικό ζήτημα έχει και ευρωπαϊκή διάσταση με τους αγρότες να διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες και να ζητούν αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική, η οποία θέλουν να διατηρηθεί με επαρκή χρηματοδότηση, μεγαλύτερη ομοιομορφία και απλούστευση των κανονισμών. Προφανώς, αυτές οι κινητοποιήσεις επηρεάζουν και τις αποφάσεις των αγροτών στην Ελλάδα. Αν υπάρξει πρόοδος σε επίπεδο ΕΕ, τότε θα είναι πιο εύκολη και μία αποκλιμάκωση στη χώρα μας.