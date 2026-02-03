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Γεωργιάδης: Με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» έχουμε εντοπίσει ευρήματα σε 178.000 ανθρώπους
Πολιτική
11:35 - 03 Φεβ 2026

Γεωργιάδης: Με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» έχουμε εντοπίσει ευρήματα σε 178.000 ανθρώπους

Νικόλας Μπεγέτης
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Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, άνοιξε τη δεύτερη ημέρα του 10ου ετήσιου συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου) με τίτλο «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο: Χτίζοντας γέφυρες φροντίδας» που πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 4 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

Ο κ. Γεωργιάδης, στην ομιλία του με τίτλο «Υλοποιώντας μια Εθνική Στρατηγική για τον Καρκίνο» αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις που έχουν προχωρήσει από το Υπουργείο, εστιάζοντας σε όσες αφορούν τους ογκολογικούς ασθενείς.

Καταρχάς ο υπουργός εξήρε τη σημασία της ΕΛΛΟΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά απευθυνόμενος στο πάνελ: «Δε λέτε κάτι, απλώς για να τα πείτε, αλλά γιατί όντως χρειάζεται».

Την ίδια στιγμή, σημείωσε ότι το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» είναι από τα σημαντικότερα προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα. «Έχουμε εντοπίσει ευρήματα σε πάνω από 178.000 ανθρώπους και τους έχουμε οδηγήσει σε θεραπεία». Τα μισά από αυτά τα ευρήματα αφορούν –όπως είπε- περιπτώσεις καρκίνου.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στον τρόπο που οργανώνονται πλέον τα ραντεβού μέσω του MyHealth app, τονίζοντας τη βελτίωση που κατά τον ίδιο έχει συντελεστεί ως προς το χρόνο πρόσβασης των ασθενών στην απαιτούμενη θεραπεία.

«Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας τόσο μεταξύ της κοινότητας των ογκολογικών ασθενών, αλλά και μεταξύ των ιατρών για τη διευκόλυνση της μεταξύ τους επικοινωνίας. Ήδη, από τον περασμένο Ιούλιο, τα ογκολογικά συμβούλια είναι πραγματικότητα στη χώρα μας», συμπλήρωσε ο υπουργός.

Ταυτόχρονα, ο κ. Γεωργιάδης ενημέρωσε το πάνελ ότι σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο.

«Άμεσα θα ξεκινήσει η λειτουργία και η χρηματοδότησή του, αφού ορίσουμε την ομάδα εργασίας. Ο στόχος μας είναι πολύ ευρύτερος. Πρόκειται για την ολιστική αντιμετώπιση του καρκίνου στην κοινωνία μας και δεν εξαντλείται απλώς στη δημιουργία ενός Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών», υπογράμμισε ο υπουργούς.

Όσον αφορά τους βιοδείκτες, σχολίασε ότι το υπουργείο έχει ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες προκειμένου τελικά να αποζημιώνονται.

Ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε επίσης ότι βασικός στόχος του υπουργείου αυτό το προσεχές διάστημα είναι το πώς θα διαμορφώσει ένα πλαίσιο για την παραγωγή θεραπειών στις δημόσιες δομές κυρίως «διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το κόστος των θεραπειών στο εύρος των ασθενών που θα χρειαζόμαστε τα επόμενα χρόνια».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε στη δυτική Μακεδονία, λέγοντας ότι διενεργείται μια μελέτη -που βρίσκεται στη φάση της τελικής της υλοποίησης- η οποία εστιάζει στον επιπολασμό του καρκίνου στην περιοχή. Τα πρωταρχικά συμπεράσματά της, δείχνουν –όπως είπε- ότι τα περιστατικά καρκίνου στην περιοχή ξεπερνούν τον εθνικό μέσο όρο.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 11:48
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