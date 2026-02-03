ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πώς σχολιάζουν συνταγματολόγοι τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Σε ποια σημεία εστιάζει η κριτική τους
Πολιτική
11:47 - 03 Φεβ 2026

Πώς σχολιάζουν συνταγματολόγοι τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Σε ποια σημεία εστιάζει η κριτική τους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ως θεμέλιο πολιτικής σταθερότητας των τελευταίων 50 ετών χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σύνταγμα του 1975, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι πρόκειται για ένα κείμενο που «ανήκει στον 20ό αιώνα» και δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε στο επίκεντρο της συζήτησης την ανάγκη συνταγματικής αναθεώρησης, επικαλούμενος ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία, ωστόσο, εκδηλώνεται σε ένα περιβάλλον έντονης πολιτικής πόλωσης και θεσμικής αμφισβήτησης, με κορυφαίους συνταγματολόγους να επισημαίνουν ότι το βασικό πρόβλημα της χώρας δεν εντοπίζεται στο ίδιο το Σύνταγμα, αλλά στον τρόπο εφαρμογής και στον βαθμό σεβασμού του από την πολιτική εξουσία.

Το επίκεντρο των προτάσεων Μητσοτάκη

Οι προτάσεις του πρωθυπουργού κινούνται σε πέντε βασικούς άξονες:

Άρθρο 86 – ποινική ευθύνη υπουργών: Προτείνεται ο περιορισμός της εμπλοκής της Βουλής και η ενίσχυση του ρόλου των τακτικών δικαστών στη διαδικασία, με στόχο –κατά την κυβέρνηση– τη θωράκιση της λογοδοσίας.

Μονιμότητα στο Δημόσιο: Η αναθεώρηση ή άρση της μονιμότητας συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, την οποία η κυβέρνηση παρουσιάζει ως βασικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του «βαθέος κράτους» και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Σημειώνεται ότι η άρση της μονιμότητας συνδέεται κατά βάση με την συνταγματική καθιέρωση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, στην οποία ως γνωστόν η κυβέρνηση επιμένει.

Άρθρο 16 – μη κρατικά πανεπιστήμια: Προβάλλεται η ανάγκη άρσης του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο χαρακτηρίζεται αναχρονιστικό.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Προτείνεται μία και μόνο εξαετής θητεία, ώστε –σύμφωνα με το κυβερνητικό σκεπτικό– να ενισχυθεί το κύρος και η θεσμική αυτονομία του αξιώματος.

Δικαιοσύνη: Εξαγγέλλεται μεγαλύτερη συμμετοχή των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων, ως πρόσθετη εγγύηση ανεξαρτησίας.

Κλιματική κρίση: συνταγματικό κενό ή εφαρμοστικό έλλειμμα;

Ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ την απουσία του όρου «κλιματική κρίση» από το Σύνταγμα ως ενδεικτικό παράδειγμα της ανάγκης επικαιροποίησής του. Ωστόσο, η περιβαλλοντική προστασία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη ήδη από το 1975 μέσω του άρθρου 24. Το πρόβλημα, όπως επισημαίνεται, δεν είναι η έλλειψη συνταγματικής πρόβλεψης, αλλά η συστηματική αδυναμία εφαρμογής της στην πράξη, γεγονός που αποτυπώνεται στην άναρχη δόμηση, τις πολεοδομικές παρεκκλίσεις και τη διαρκή περιβαλλοντική υποβάθμιση σε ολόκληρη τη χώρα.

Πώς σχολιάζουν οι συνταγματολόγοι τις προτάσεις

Η εξαγγελία της συνταγματικής αναθεώρησης σχολιάστηκε από κορυφαίους συνταγματολόγους και πρώην θεσμικούς παράγοντες, οι οποίοι μετατοπίζουν το επίκεντρο της συζήτησης από το «τι πρέπει να αλλάξει» στο Σύνταγμα, στο κατά πόσο υπάρχει πολιτική και θεσμική αξιοπιστία για να ανοίξει μια τέτοια διαδικασία. Κοινός παρονομαστής των παρεμβάσεών τους είναι η εκτίμηση ότι τα προβλήματα της χώρας δεν απορρέουν τόσο από τις συνταγματικές διατάξεις, όσο από τη συστηματική υποβάθμιση και την εργαλειακή εφαρμογή τους.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος έθεσε με την ιδιότητα του συνταγματολόγου, ως προϋπόθεση κάθε αναθεωρητικής διαδικασίας τον ουσιαστικό σεβασμό του Συντάγματος, τονίζοντας ότι το πρόβλημα της χώρας είναι πρωτίστως η κρίση αξιοπιστίας των θεσμών και η διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου της Μεταπολίτευσης. Υπογράμμισε, επίσης, ότι χωρίς ειλικρινή συναίνεση και αυξημένες πλειοψηφίες 180 βουλευτών, η αναθεώρηση κινδυνεύει να καταστεί τεχνική και κοινωνικά αδιάφορη.

Ο τέως επικεφαλής της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος προειδοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ότι η διαρκής συζήτηση περί αναθεώρησης αποδυναμώνει το κύρος του Συντάγματος και μεταθέτει τη δημόσια συζήτηση από τα ουσιαστικά πολιτικά προβλήματα σε τεχνικές νομικές αντιπαραθέσεις. Κατά την άποψή του, οι παθογένειες δεν οφείλονται στις διατάξεις, αλλά στην εργαλειακή και επιλεκτική εφαρμογή τους από τις εκάστοτε πλειοψηφίες.

Ο Ξενοφών Κοντιάδης έθεσε ευθέως, επίσης μέσω ανάρτησης στο Facebook, ζήτημα πολιτικής αξιοπιστίας του πρωθυπουργού, αμφισβητώντας τη συνέπεια λόγων και πράξεων σε κρίσιμα ζητήματα όπως η λογοδοσία υπουργών, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η συναίνεση για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και η περιβαλλοντική πολιτική.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής Γιώργος Σωτηρέλης μίλησε για «στρίβειν δια της αναθεώρησης», υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνήσεις συχνά αξιοποιούν τη συνταγματική αναθεώρηση ως επικοινωνιακό αντιπερισπασμό απέναντι σε σκάνδαλα και πολιτικά αδιέξοδα. Τόνισε ότι, με το σημερινό έλλειμμα θεσμικής αξιοπιστίας, είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξουν ουσιαστικές συναινέσεις, ενώ χαρακτήρισε αναγκαία την πλήρη αποσύνδεση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης υπουργών.

Η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα

Η παρούσα Βουλή λειτουργεί ως προαναθεωρητική: καταθέτει και ψηφίζει τα άρθρα που κρίνονται αναθεωρητέα, χωρίς να αποφασίζει για το περιεχόμενό τους. Μέχρι τον Μάρτιο μπορούν να υποβληθούν γραπτές προτάσεις από τουλάχιστον 50 βουλευτές, οι οποίες εξετάζονται από διακομματική επιτροπή και τίθενται σε δύο ονομαστικές ψηφοφορίες με απόσταση ενός μήνα.

Η επόμενη Βουλή, που θα προκύψει από τις εκλογές, είναι η αναθεωρητική και μπορεί να τροποποιήσει μόνο τα άρθρα που θα έχουν εγκριθεί σε αυτή τη φάση, με τις απαιτούμενες πλειοψηφίες να διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό ψήφων που θα έχουν συγκεντρώσει στην παρούσα Βουλή.

Επιφυλακτική η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική απέναντι στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον για μικροπολιτική εργαλειοποίηση της συνταγματικής αναθεώρησης και για προσπάθεια μετατόπισης της δημόσιας συζήτησης από σοβαρά πολιτικά και θεσμικά ζητήματα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, δεν αποκλείεται πλήρως η συναίνεση σε επιμέρους διατάξεις που θεωρούνται ώριμες προς αλλαγή, με στελέχη –ιδίως από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ– να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεννόησης υπό αυστηρές θεσμικές προϋποθέσεις.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 12:36
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στη Βουλή η Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου
Πολιτική

Στη Βουλή η Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας - Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επιμένουν στο AI για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας
Επιχειρήσεις

Έρευνα EY-Parthenon: Οι CEOs επιμένουν στο AI για ανάπτυξη εν μέσω αβεβαιότητας

Γεωργιάδης: Με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» έχουμε εντοπίσει ευρήματα σε 178.000 ανθρώπους
Πολιτική

Γεωργιάδης: Με το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» έχουμε εντοπίσει ευρήματα σε 178.000 ανθρώπους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί
Οικονομία

Αργυρού (σύμβουλος Μητσοτάκη): Δημοσιονομικός κίνδυνος από πυρκαγιές και καύσωνες - Πώς θα αντιμετωπιστεί

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα: Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της ΝΔ;

Οι «καμένες» υποσχέσεις για υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Οι «καμένες» υποσχέσεις για υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτρισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:45

Μια Millennial σχεδιάστρια επίπλων βρίσκεται πίσω από τα drones που σφυροκοπούν τη Ρωσία

Ειδήσεις
16/08/2026 - 14:33

Μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ κατέρριψαν ύποπτο ρωσικό drone πάνω από τη Ρουμανία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:18

Η Audi διευρύνει τις δυνατότητες εξατομίκευσης του νέου Audi Q3

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16/08/2026 - 14:01

O Carlos Sainz Sr. πίσω από το τιμόνι της Mustang GTD στη νέα πίστα MADRING της Formula 1

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ