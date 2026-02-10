Φάμελλος: Κυβερνητικό σκάνδαλο στα προγράμματα κατάρτισης ανέργων – Κάλεσμα για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο

Ευθεία επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σκάνδαλο διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων για τα θέματα της κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων», τομέας στον οποίο «η ΝΔ διαπρέπει».

«Υπάρχει εμπλοκή πολλών κυβερνητικών προσώπων στην υπόθεση του κ. Παναγόπουλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα: Πρέπει να διαλευκανθεί η εμπλοκή του και να παραιτηθεί από την ηγεσία της ΓΣΕΕ, εφόσον ο φάκελος πλέον είναι στον οικονομικό εισαγγελέα και ζητήθηκαν διώξεις», σημείωσε ο κ. Φάμελλος κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο Mega.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η κα Στρατινάκη αποτελεί πρόσωπο «κλειδί» στην υπόθεση, αναφέρθηκε στην εμπλοκή της ιδίας και του συζύγου της, κ. Γεωργίου, στα όσα έχουν γίνει γνωστά για εταιρείες που έπαιρναν απευθείας αναθέσεις, αλλά και στην ανάμειξη πολλών πολιτικών προσώπων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgb3kb9vttld?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Τα τελευταία χρόνια γίνεται χορός σκανδάλων»

«Διαβάζουμε για δύο νόμους της κας Κεραμέως που έδιναν τη δυνατότητα σε προγράμματα, που είχαν κοπεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εδώ υπάρχει σαφέστατα εμπλοκή και του κ. Παπαθανάση. Οι πληροφορίες λένε ότι κάποια προγράμματα αφορούν και τη δίκαιη μετάβαση. Δηλαδή φανταστείτε στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που πλήττεται από την απολιγνιτοποίηση και την ανεργία, να έχουμε και εκεί ένα πάρτι, που ελέγχεται πλέον από τη δικαιοσύνη», ανέφερε ο κ. Φάμελλος.

Ακόμη, σημείωσε ότι με βάση τα όσα έχουν έρθει στο φως, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις αναθέσεις στην εταιρεία του κ. Γεωργίου από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τόνισε, δε, πως η κατάρτιση των ανέργων είναι ένα πολύ κρίσιμο και σοβαρό θέμα, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δυστυχώς τα τελευταία χρόνια γίνεται χορός σκανδάλων».

«Ενώ θα έπρεπε να είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της χώρας, είναι ένα πεδίο στο οποίο βλέπουμε ένα πάρτι από γαλάζιες ακρίδες», είπε ακόμη, αναφερόμενος στα ίδια προγράμματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgb3hqh11eox?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Πρέπει να φύγει όλη η κυβέρνηση»

«Αυτή η κυβέρνηση, στο μόνο που μας έχει πείσει, είναι ότι η σταθερότητα την οποία επικαλείται είναι σταθερότητα στα σκάνδαλα, σταθερότητα στους κολλητούς και σταθερότητα στο να βγάζουν δισεκατομμύρια κάποιοι λίγοι», υποστήριξε, συνεχίζοντας τις βολές κατά του κυβερνώντος κόμματος και ζητώντας εκ νέου την παραίτηση της κυβέρνησης, αφού – όπως σημείωσε χαρακτηριστικά – «το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι».

«Να ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης τις παραιτήσεις των υπουργών του που εμπλέκονται στο σκάνδαλο αν θέλει να πείσει ότι δεν εμπλέκεται η κυβέρνηση στο συγκεκριμένο με τα προγράμματα κατάρτισης», είπε ο κ. Φάμελλος, επιμένοντας, ωστόσο, ότι δεν πρέπει να δοθεί η εντύπωση ότι οι ευθύνες πέφτουν σε συγκεκριμένους μόνον υπουργούς, αφού «όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου».

Και γενικεύοντας, συμπεριέλαβε στις αιτιάσεις του και μία σειρά από άλλα ζητήματα, όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη, οι υποκλοπές.

«Όλοι λέγανε “το Μαξίμου θα τα λύσει” στις τηλεφωνικές συνομιλίες της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να μπορέσουν να κονομάνε κάποιοι, καταπατούν το Σύνταγμα και έχουν κάνει όλη την κυβερνητική πυραμίδα μπλεγμένη σε σκάνδαλα διαφθοράς. Άρα πρέπει να φύγει όλη η κυβέρνηση», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι προοδευτικοί πολίτες»

Κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις απηύθυνε ο κ. Φάμελλος, προκειμένου μέσα από τη συνεργασία τους να επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή και «να έχουμε μία προοδευτική κυβέρνηση».

«Το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Εμείς εδώ και έναν χρόνο έχουμε μιλήσει καθαρά. Αναλάβαμε μια μεγάλη πρωτοβουλία να σοβαρέψει και να δυναμώσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Παράλληλα όμως, ξέρουμε ότι χρειάζεται κάτι πολύ πιο πλατύ, πολύ πιο μεγάλο», είπε και συμπλήρωσε:

«Χρειαζόμαστε ένα αναζωογονητικό σοκ στην οικονομία για να μπορέσουν να ζήσουν οι πολίτες και οι εργαζόμενοι, αλλά και μια κάθαρση στα θέματα δημοκρατίας και διαφάνειας».

«Πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία προοδευτικών δυνάμεων για να το πετύχουμε. Κανείς μόνος του δεν μπορεί να διώξει αυτή την κυβέρνηση, η οποία είναι και επικίνδυνη και διεφθαρμένη. Πρέπει να συνεργαστούμε όλοι και όλες μαζί. Αυτό λένε και οι πολίτες», τόνισε ακόμη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgb3ls9dsl21?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ δεν δίνει απαντήσεις

Όσον αφορά, δε, το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κ. Φάμελλος υποστήριξε ότι η χθεσινή (9/2) διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ «δεν δίνει απάντηση στο ποιος -όχι απλά θα κερδίσει τον κ. Μητσοτάκη- αλλά και στο ποιοι θα αποτελέσουν την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση», κάτι που όπως τόνισε θα επιτευχθεί μόνο μέσα απ’ την ενότητα που «έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία».

«Την προηγούμενη χρονιά, πήραμε πρωτοβουλίες μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Λίγες είναι γεγονός. Τώρα, είναι σχεδόν έτοιμη μία κοινή πρόταση νόμου από τα τρία κόμματα για το αγροτικό. Δεν αρκούν όλα αυτά. Οι πολίτες θέλουν κάτι πιο συγκεκριμένο. Είμαστε έτοιμοι να δεσμευτούμε ότι θα συζητήσουμε με τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα για να υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο», δήλωσε επιμένοντας ότι οι συνεργασίες είναι κομβικές αυτή την περίοδο.

«Ένα από τα μεγάλα θέματα στη χώρα μας είναι η αξιοπιστία της πολιτικής. Λοιπόν, δεν θα επιτρέψω ούτε εγώ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να χαθεί η αξιοπιστία, τουλάχιστον στον βαθμό που μας αφορά», είπε στο ίδιο μήκος κύματος, ενώ σημείωσε ότι σημαντικός σε αυτήν την προσπάθεια είναι και ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα, αφού το βασικό – όπως υπογράμμισε – είναι οι συγκλίσεις που θα αποδείξουν ότι στον προοδευτικό χώρο δεν υπάρχουν αδιέξοδα.

Δεν αφορά τη Μαρία Καρυστιανού το κάλεσμα στις προοδευτικές δυνάμεις

Ερωτηθείς, δε, σχετικά με τη Μαρία Καρυστιανού, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως οι τοποθετήσεις της βρίσκουν την Κουμουνδούρου αντίθετη, αφού είναι συντηρητικές, ενώ σημείωσε ακόμη:

«Διαφωνούμε απολύτως ότι δεν υπάρχει Αριστερά και Δεξιά. Διαφωνούμε απολύτως ότι δεν έχει ευθύνες ο κ. Μητσοτάκης για το μπάζωμα των Τεμπών. Διαφωνούμε απολύτως για θέματα δικαιωμάτων των γυναικών, όπως είναι οι αμβλώσεις. Διαφωνούμε απολύτως στις θέσεις της για τα ελληνοτουρκικά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgb3o3gx4s8h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

«Το θέμα της αλήθειας και της δικαιοσύνης είναι κάτι που εμείς θα το υπηρετήσουμε. Είναι και για εμάς ταυτοτικό ζήτημα. Αποδεικνύεται εξάλλου ότι δεν είχε καμία πολιτική υστεροβουλία αυτό που κάναμε για τα Τέμπη και τη στήριξη των γονέων των θυμάτων», σημείωσε ο κ. Φάμελλος, για να προσθέσει:

«Δεν εντάσσεται η κυρία Καρυστιανού – με βάση αυτά που έχει πει – στο κάλεσμα για τις προοδευτικές δυνάμεις που έχουμε κάνει».