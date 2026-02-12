Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας
Πολιτική
08:40 - 12 Φεβ 2026

Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας

Reporter.gr Newsroom
Έφυγε από τη ζωή το πρωί της Πέμπτης (12/2) ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας

Τους τελευταίους μήνες ο Αναστάσης Παπαληγούρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και έδινε μάχη για τη ζωή του, όπως είχε αποκαλύψει τον Δεκέμβριο του 2025 η κόρη του, ηθοποιός, Λένα Παπαληγούρα.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1948 στην Αθήνα και είναι γιος του ιστορικού πολιτικού Παναγή Παπαληγούρα. Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Μπρούνελ του Λονδίνου, όπου ολοκλήρωσε μεταπτυχιακό στο Συγκριτικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο, με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Κοινής Αγοράς.

Υυπήρξε ένα από τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με μακρά και ενεργή παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας.

Την περίοδο 1976–1977 διετέλεσε αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ), ενώ από το 1981 εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογικές αναμετρήσεις του 1989 (Ιούνιο και Νοέμβριο) και του 1990.

Μεταξύ 2002 και 2004 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ την περίοδο 2004–2007 υπηρέτησε ως υπουργός Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 δεν κατάφερε να επανεκλεγεί βουλευτής Κορινθίας και έκτοτε αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/02/2026 - 13:20
