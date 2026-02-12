Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αναστάσης Παπαληγούρας

Υυπήρξε ένα από τα ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με μακρά και ενεργή παρουσία στην πολιτική ζωή της χώρας.

Την περίοδο 1976–1977 διετέλεσε αρχηγός της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (ΟΝΝΕΔ), ενώ από το 1981 εκλεγόταν συνεχώς βουλευτής Κορινθίας, με εξαίρεση τις εκλογικές αναμετρήσεις του 1989 (Ιούνιο και Νοέμβριο) και του 1990.

Μεταξύ 2002 και 2004 ανέλαβε καθήκοντα αναπληρωτή κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ την περίοδο 2004–2007 υπηρέτησε ως υπουργός Δικαιοσύνης στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Το 2008 διορίστηκε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στις εκλογές του Οκτωβρίου 2009 δεν κατάφερε να επανεκλεγεί βουλευτής Κορινθίας και έκτοτε αποσύρθηκε από την ενεργό πολιτική.