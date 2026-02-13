Τη Δευτέρα (16/2) η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα

Οι εκδόσεις Gutenberg σας προσκαλούν τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace Larissa (Παπαναστασίου 19, Λάρισα) στην παρουσίαση του βιβλίου ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου



θα συζητήσουν οι:



Απόστολος Καλογιάννης

Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων



Ιωάννα Καραβάνα

Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών



Θέμης Λαζαρίδης

Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας



Μαριάννα Τουμασάτου

Ηθοποιός



Σωτήρης Τσουκαρέλης

Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας

της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»



Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα



Παρουσίαση – Συντονισμός:

Γιάννης Γιαννακόπουλος

Δημοσιογράφος Θεσσαλία TV

Αλεξία Τασούλη

Δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV



Ώρα προσέλευσης: 18:30 - Ώρα έναρξης: 19:00