ΣΥΡΙΖΑ κατά κυβέρνησης και Γεωργιάδη: Κάνει λόγο για συστηματικό εκφοβισμό της δημοσιογραφίας

Σκληρή κριτική άσκησε σήμερα (18/2) ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυβέρνηση γενικά -και ειδικότερα στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη-, για τη στάση της απέναντι στους δημοσιογράφους.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, η Κουμουνδούρου:

«Η νέα επίθεση κυβερνητικού στελέχους σε δημοσιογράφο, αυτή τη φορά του υπουργού κ. Γεωργιάδη στον Κώστα Παπαχλιμίντζο, αποτελεί ακόμη ένα δείγμα συστηματικού εκφοβισμού της δημοσιογραφίας.

Όταν ένας υπουργός βαφτίζει «ισαποστακισμό» μια απλή ερώτηση και εγκαλεί δημοσιογράφους επειδή «φοβούνται» πολιτικούς αντιπάλους, δεν απαντά – επιτίθεται. Δεν επιχειρηματολογεί – απειλεί.

Το ίδιο μοτίβο είδαμε πρόσφατα και στη συμπεριφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη απέναντι στον δημοσιογράφο Χρήστο Αβραμίδη. Κοινός παρονομαστής; Η απαξίωση, η στοχοποίηση και η προσπάθεια πειθάρχησης όσων τολμούν να θέτουν ερωτήματα.

Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με υπουργικά ξεσπάσματα ούτε με κυβερνητικές επιπλήξεις προς τον Τύπο και όποιος ενοχλείται από τις ερωτήσεις, ακόμη και στην υπό το Μαξίμου ΕΡΤ, αποδεικνύει ότι δεν αντέχει τον στοιχειώδη έλεγχο.

Θα συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία να καλλιεργεί κλίμα φόβου και φίμωσης; Είναι ενδημική της επιλογή πια; Δε μπορεί να αντέξει ούτε μια κανονική ερώτηση σε ένα ασφυκτικά ελεγχόμενο τοπίο στα ΜΜΕ;», καταλήγει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.