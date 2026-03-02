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Αποστολάκη για υποκλοπές: Δικαιωμένη η ελληνική κοινωνία που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν δικαστές
Πολιτική
13:46 - 02 Μαρ 2026

Αποστολάκη για υποκλοπές: Δικαιωμένη η ελληνική κοινωνία που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν δικαστές

Reporter.gr Newsroom
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Για τις ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως επίσης και για τους χειρισμούς της κυβέρνησης τοποθετήθηκε σήμερα (2/3) η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιλένα Αποστολάκη μέσω ραδιοφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε.       

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν μιλώντας στα Παραπολιτικά, η κ. Αποστολάκη σημείωσε καταρχάς ότι:

«Όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα και με μεγάλη ανησυχία μια σύρραξη που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι διαστάσεις θα πάρει. Βρισκόμαστε σε μια γεωπολιτική σύγκρουση απρόβλεπτων διαστάσεων».

Ερωτηθείσα αν συμφωνεί το ΠΑΣΟΚ με τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής η κ. Αποστολάκη σχολίασε ότι:

«Αλίμονο να μην είχε συγκληθεί το ΚΥΣΕΑ και αλίμονο να μην γίνονται συσκέψεις. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει μια ενημέρωση από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, από τον Υπουργό Εξωτερικών».

Παράλληλα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι «δικαιωμένη είναι η ελληνική κοινωνία που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν δικαστές». Ταυτόχρονα πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι:

«Δε νομίζω ότι υπάρχει κανένας συμπολίτης μας που να νομίζει ότι ο Ισραηλινός με την σύζυγό του, ο κ. Λαβράνος και ο κ. Μπίτσιος είχαν στήσει αυτόν τον παρακρατικό μηχανισμό επειδή οι τέσσερίς τους ξαφνικά ξύπνησαν και τους ενδιέφερε να παρακολουθούν τον κ. Ανδρουλάκη, τον κ. Χατζηδάκη και το μισό υπουργικό συμβούλιο».

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