Μαρινάκης για Κύπρο: Δεν επηρεάζει τη στρατηγική μας η αποστολή Τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

«Το τι μπορεί να συμβαίνει στα Κατεχόμενα δεν θα επηρεάσει τη στρατηγική μας απόφαση να προστατεύσουμε τους αδελφούς μας στην Κύπρο», τόνισε ο Μαρινάκης, σχολιάζοντας την πρόσφατη αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη περιοχή.
Παράλληλα, επισήμανε ότι η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κύπρο δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και ουσιαστικό ρόλο, καθώς η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που παρείχε βοήθεια κατά την κρίση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Ευρώπη έδειξε συνολικά το σωστό πρόσωπο, ενώ η χώρα μας δεν έχει καμία διάθεση άμεσης εμπλοκής στην ευρύτερη κρίση.
Νωρίτερα, το Τουρκία ανακοίνωσε επίσημα ότι απέστειλε στα Κατεχόμενα έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16S και συστήματα αεράμυνας, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή.
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