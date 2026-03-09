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Μαρινάκης για Κύπρο: Δεν επηρεάζει τη στρατηγική μας η αποστολή Τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα
Πολιτική
12:52 - 09 Μαρ 2026

Μαρινάκης για Κύπρο: Δεν επηρεάζει τη στρατηγική μας η αποστολή Τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα

Reporter.gr Newsroom
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται σε κάθε κρίση που απαιτεί προστασία της Κύπρου, ανεξαρτήτως των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο ψευδοκράτος.

«Το τι μπορεί να συμβαίνει στα Κατεχόμενα δεν θα επηρεάσει τη στρατηγική μας απόφαση να προστατεύσουμε τους αδελφούς μας στην Κύπρο», τόνισε ο Μαρινάκης, σχολιάζοντας την πρόσφατη αποστολή τουρκικών F-16 στην κατεχόμενη περιοχή.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η σημερινή επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Κύπρο δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά και ουσιαστικό ρόλο, καθώς η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που παρείχε βοήθεια κατά την κρίση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι η Ευρώπη έδειξε συνολικά το σωστό πρόσωπο, ενώ η χώρα μας δεν έχει καμία διάθεση άμεσης εμπλοκής στην ευρύτερη κρίση.

Νωρίτερα, το Τουρκία ανακοίνωσε επίσημα ότι απέστειλε στα Κατεχόμενα έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16S και συστήματα αεράμυνας, εντείνοντας την ένταση στην περιοχή.

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Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 13:48
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